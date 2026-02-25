Byłego szefa rządu wskazało 31 proc. ankietowanych. To wynik niemal trzykrotnie wyższy niż poparcie dla kolejnego polityka wymienionego z nazwiska. Badanie pokazuje, że Morawiecki pozostaje najbardziej rozpoznawalną i najsilniejszą postacią w kontekście ewentualnego powrotu PiS do władzy.

Drugie miejsce w zestawieniu zajął eurodeputowany Patryk Jaki, którego jako premiera widziałoby 13 proc. respondentów. To wynik umacniający jego pozycję jako jednego z liderów młodszego pokolenia na prawicy. Podium zamyka urzędujący prezydent Andrzej Duda, z poparciem na poziomie 9 proc.

Na uwagę zasługuje wysoki odsetek odpowiedzi „ktoś inny” – wskazało ją 19,1 proc. ankietowanych. Oznacza to, że niemal co piąty badany nie znajduje odpowiedniego kandydata wśród najczęściej wymienianych nazwisk.

Dodatkowo 12,3 proc. respondentów wybrało odpowiedź „nie wiem / trudno powiedzieć”. Łącznie daje to ponad 30 proc. osób, które nie wskazują żadnego z czołowych polityków PiS jako preferowanego premiera.