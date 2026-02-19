Rzeczpospolita
Kto będzie kandydatem PiS na premiera? Jarosław Kaczyński dokonał wyboru

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński poinformował, że została podjęta decyzja w sprawie wyboru kandydata na premiera przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku.

Aktualizacja: 19.02.2026 13:54 Publikacja: 19.02.2026 13:29

Foto: PAP/Przemysław Piątkowski

Przemysław Malinowski

Tekst aktualizowany

– Ten wybór już został wykonany. Sądzę, że w marcu ta sprawa będzie już zupełnie jasna – poinformował prezes PiS na antenie Radia Maryja. Jarosław Kaczyński nie zdradził nazwiska polityka.

– Chcę go oczywiście przedstawić na jakimś dużym partyjnym gromadzeniu – zapowiedział.– Nasz kandydat na premiera musi pozwolić wygrać nam wybory. Musi być lokomotywą wyborczą. Zasługi są ważne, ale dziś najważniejsze jest zwycięstwo i zjednoczenie elektoratu patriotycznego – przekonywał Kaczyński.

Prezes PiS odniósł się również do ostatnich wewnętrznych sporów w partii. – Prawo i Sprawiedliwość działa dziś w sytuacji szczególnej. W okresie przedwyborczym potrzebna jest zwiększona dyscyplina. Spory są czymś normalnym, ale interes partii i państwa musi być ważniejszy niż ambicje – mówił.

Wybór kandydata PiS na premiera. Kogo szukał Jarosław Kaczyński?

Jak informowała „Rzeczpospolita”, jeśli PiS miałby na kogoś postawić, to musi to być ktoś, kto „uciągnie” kampanię parlamentarną, sprawdzi się w mediach, będzie osobą poważaną w samej partii, z pewnego rodzaju autorytetem wewnętrznym. Argument dotyczący młodości też się pojawia, ale nie musi być decydujący. Tak jak kwestia tego, czy wybór kandydata będzie jednocześnie akceptowalny dla wszystkich frakcji oraz prezesa PiS. 

Piotr Matczuk, współtwórca kampanii wyborczych PiS w latach 2011–2023, w rozmowie z „Rzeczpospolitą” wskazał, że przykład kandydatury Karola Nawrockiego na prezydenta mógłby pchnąć PiS do wybrania kogoś spoza partii, ale w obecnej „układance raczej wygra ktoś z szerokiej dziś giełdy nazwisk politycznych”.

– Myślę jednak, że wygra pragmatyka partyjna. Premier to nie prezydent. To musi być ktoś z PiS. Jeśli zakładamy, że taki kandydat wygrywa i rzeczywiście zostaje premierem, to musi później rządzić. Musi mieć realny kontakt z partią, z zapleczem, z ministrami. To szerszy mechanizm niż sama kampania. Giełda nazwisk jest dziś szeroka, pada wiele propozycji. Jest też w tym wszystkim prezydent Karol Nawrocki. Wydaje mi się, że wszyscy gracze po prawej stronie zgadzają się, że on ma swój udział w nowej układance  – powiedział.

Kto mógłby zastąpić Jarosława Kaczyńskiego w PiS?

W przeprowadzonym w tym tygodniu sondażu przez IBRiS dla „Faktu” zapytano Polaków, kto mógłby zastąpić Jarosława Kaczyńskiego w roli prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Największa grupa ankietowanych wskazała na byłego premiera Mateusza Morawieckiego – 29 proc. 

