Co się dzieje z Konfederacją? Czy to nie jest tak, że jej sufit to 10–12 proc.?

Jeżeli politycy Konfederacji będą zachowywać się tak jak do tej pory, to rzeczywiście się nie podniosą. Bo przestali działać. Przestali wyraźnie zabierać głos w ważnych sprawach. Ten głos jest dziś cichszy. Mentzena jest niewiele w mediach. Ograniczył się głównie do własnych kanałów w social mediach. Bosak jest aktywniejszy medialnie, ale nie widać zaprojektowanych działań. Nie narzucają swojej agendy – tej gospodarczej, tej, która była ich siłą w kampanii prezydenckiej. To wszystko przycichło. W sprawie SAFE czy Czarzastego zostali zdominowani przez PiS. I to pierwszy raz od dawna. Ale też nie weszli w te tematy tak, jak mogli. W pewnym sensie sami oddali pole.



Wpadli w marazm podobny do tego, w którym na początku kadencji było PiS. I znów – łatwo to tłumaczyć konfliktem między Mentzenem a Bosakiem. Konflikt pewnie jest. Był zawsze, w mniejszym czy większym stopniu. Ale nie można wszystkiego nim wyjaśniać. Konfederacja nie ma dziś odpowiedzi na pytanie: co dalej? Mentzen osiągnął bardzo dobry wynik. Udowodnili, że są trzecią siłą. Tylko jak mają rosnąć? Trochę wpadli w rolę wiecznej opozycji, która ma ograniczone szanse na przełamanie. A korzysta na tym partia Brauna.



Mam też wrażenie, że pierwsza fala impetu Brauna już się wyczerpała.

Braun rósł słabością dwóch większych partii prawicowych. Kiedy PiS i Konfederacja były miękkie w przekazie, kiedy – jak to nazywam – uprawiały politykę „pipi prawicy”, on przejmował zawiedzionych wyborców. Przepływali do niego zarówno z Konfederacji, jak i z PiS. Uważam, że szczególnie duża grupa przyszła z PiS – ci zawiedzeni, „obrażeni”, którzy już w 2023 r. nie zagłosowali na partię. Widać to w danych. Jeśli porównać wyniki z 2019 i 2023 r., frekwencja na wschodzie rośnie w niemal każdym okręgu, a wynik PiS w wielu miejscach stoi w miejscu. To znaczy, że część wyborców się wycofała. Braun czerpał również z tej grupy. Być może pierwsza fala już się wyczerpała. Ale każda wątpliwość wyborców prawicowych wobec PiS czy Konfederacji jest dla niego szansą. Jeśli tam pojawia się zawahanie, Braun może na tym zyskiwać.



Czy nie jest też tak, że partie prawicowe – zwłaszcza PiS – są dziś zakładnikami własnej bazy w internecie? Kiedyś wyborca miał tylko kartę do głosowania. Dziś tysiące osób odpisują politykom partii pod każdym wpisem na platformach społecznościowych. I partia to widzi. Czy to nie ogranicza swobody ruchu?

Moim zdaniem prawica wciąż nie wykorzystała potencjału swoich wyborców. Ma większe możliwości niż wynika to z obecnych wyników. I paradoksalnie – nie dlatego, że za bardzo słucha tej internetowej bazy, tylko dlatego, że jej do końca nie rozumie i nie odbiera jej oczekiwań. W prawicowej sferze medialnej bardzo często widać głosy: mocniej, wyraźniej, bardziej zdecydowanie. „Ciśnijcie Tuska. Wymagajcie więcej od rządu”. Ten głos bywa lekceważony. Partia ustawia agendę bardziej według logiki partyjnej niż według energii własnych wyborców.



Czyli problem PiS polega na tym, że nie słucha własnych wyborców, którzy oczekują mocniejszego, bardziej jednoznacznego kursu na prawo? Że to nie jest kwestia przesady, tylko raczej niedosytu po ich stronie?

Pytanie: czy PiS w ostatnich latach naprawdę był tak bardzo „na prawo”? Tak jest to rysowane w mediach. Mainstream zawsze tak to ustawia. Do tego dochodzi europejska narracja, w której każda prawica jest nazywana „skrajną”. Ale gdyby PiS rzeczywiście w pełni zagospodarowało prawą stronę, to nie powstałaby na prawo od niego Konfederacja ani środowisko Brauna. Nie zostawiono by tam przestrzeni. Skoro one urosły, to znaczy, że jakiś tlen tam był i było go sporo.

A może w tej układance kluczową rolę mógłby odegrać prezydent Karol Nawrocki? Czy uważa pan, że prezydent nie jest dziś w stanie pomóc PiS-owi – politycznie, wizerunkowo, organizacyjnie?

Prezydent Nawrocki nie zawodzi swoich prawicowych wyborców. I to, wbrew pozorom, jest ryzyko dla PiS. Jest realna możliwość, że w świadomości prawicowego wyborcy prezydent Nawrocki i PiS się rozjadą. Ten wyborca będzie mówił: „świetny prezydent, nie zawiódł”. I jednocześnie „PiS jest za miękki”. Wtedy poparcie dla prezydenta i zadowolenie z jego działań nie będzie automatycznie przekładać się na poparcie dla PiS.



Prawo i Sprawiedliwość musi przede wszystkim wrócić do gry – ponownie zostać liderem prawicowej narracji. Tak jak przy SAFE – gdy jest głównym głosem. To jest inicjatywa w polityce. Niezbędna, jeśli chce się wygrywać. Prawica w Polsce społecznie jest silna. Pytanie, czy prawicowe partie, przede wszystkim PiS, dorastają do siły własnych wyborców. W polityce próżni nie ma. Jeśli tej energii nie zagospodarują, zrobi to ktoś inny.

