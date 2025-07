W 2027 r. PiS stworzy rząd z Grzegorzem Braunem i z Konfederacją?

To bardzo dużo czasu i nie będę wróżył. Wspaniałe zwycięstwo Karola Nawrockiego pokazało, że w polskiej polityce jest czas na silnych liderów młodszego pokolenia, którzy tak jak on prezentują spójną wizję Polski silnej i suwerennej, również w obszarze gospodarki. Oraz takiej, która buduje sojusze z państwami myślącymi podobnie. Mój następca zniszczył Grupę Wyszehradzką. W okresie rządów PiS premierzy czterech państw w niej skupionych pochodzili z różnych rodzin politycznych, ale współpracowali ze sobą bardzo blisko.

Karol Nawrocki, a mam nadzieję, że jako szef Europejskich Konserwatystów i Reformatorów również i ja, przyczynimy się do budowania sojuszu sił zdroworozsądkowych, które w wymiarze spraw międzynarodowych dostrzegają rosyjskie i chińskie zagrożenie, ale nie zgadzają się na dominację Niemiec i wypychanie Stanów Zjednoczonych z Europy. Sądzę, że w 2027 r. wybory wygra ta partia, która przedstawi konsekwentną wizję rozwoju Polski.

Grupę Wyszehradzką niszczył Viktor Orbán, ściskając dłoń Władimira Putina. Jakie wspólne interesy ma Polska z Węgrami?

Nie Viktor Orbán, tylko Donald Tusk. Do ostatnich dni, kiedy byłem premierem, skutecznie przekonywałem premiera Węgier, aby nie blokował żadnego pakietu sankcji. Fakt, że mocno różniliśmy się w ocenie Kremla. Ale we wszystkich innych obszarach – przemysł, polityka klimatyczna, nielegalna imigracja, obrona tożsamości chrześcijańskiej – byliśmy zgodni. Oczywiście nie zgadzałem się ze stanowiskiem, jakie Viktor Orbán zajął wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę, ale byłem w stanie przekonywać, aby nie blokował dostaw broni do Kijowa. Uważam, że obecny premier, mój następca zaprzepaścił szansę, jaką stwarza Grupa Wyszehradzka, co moim zdaniem świadczy o tym, że także i tu de facto realizuje interesy naszego zachodniego sąsiada.

W ostatnich tygodniach zakwestionowany został wynik wyborów prezydenckich. Przy czym obserwowaliśmy również kwestionowanie legalności Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. To węzeł gordyjski. Chyba nie wyobraża pan sobie rozwiązania problemu sądownictwa bez wypracowania jakiegoś kompromisu?

Nowy prezydent będzie patrzył rządowi na ręce. A rząd ten pruje się na szwach, buksuje w miejscu i nie realizuje agendy rozwojowej, co widzi to coraz większa liczba Polaków. Karol Nawrocki nie pozwoli na anarchię w sądownictwie i będzie stał na straży suwerenności Polski względem instytucji europejskich. Nie znajdzie pani we mnie sojusznika, odnosząc się do werdyktów TSUE czy ETPCz, ponieważ uważam, że w konstytucji zagwarantowaliśmy sobie prawo do reformowania sądownictwa, a Brukseli nic do tego. Uzurpowanie sobie kolejnych praw pcha Unię w otchłań. W UE obowiązują zasady przyznania kompetencji, pomocniczości i proporcjonalności, dziś kolejno gwałcone. Dzięki zwycięstwu Karola Nawrockiego system sądownictwa powinien wrócić do równowagi. Nie przyjmuję do wiadomości chorych elukubracji sfrustrowanych polityków, którzy przegrali wybory. Ich wybór zatwierdziła ta sama izba, która zrobiła to rok temu przy okazji wyborów do Parlamentu Europejskiego czy półtora roku temu podczas zatwierdzania naszych wyborów parlamentarnych. I wtedy nie zgłaszali sprzeciwu.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Roman Giertych, Donald Tusk i Adam Bodnar ciągną koalicjantów w dół. Ale słychać również głosy rozsądku – to marszałek Szymon Hołownia i premier Władysław Kosiniak-Kamysz.

A są obszary, w których jest pan gotów współpracować z rządem Donalda Tuska?

Jak najbardziej. Mogę podać wiele przykładów – bezpieczeństwo, przemysł zbrojeniowy. Będąc w opozycji obiecałem – i dotrzymam słowa, jeśli Polacy zdecydują, że znowu stanę na czele rządu – ponadkadencyjne zarządzanie projektami takimi jak CPK. Udział mieliby więc w zarządzaniu przedstawiciele opozycji.

Polityka wobec Rosji też powinna być wyjęta poza nawias sporu, bo to nasza racja stanu. Ubolewam, że Donald Tusk wykorzystuje temat ten do walki z opozycją, tracąc z pola widzenia to, co najważniejsze dla rozwoju gospodarczego Polski – nowoczesność, inwestycje, równowagę makroekonomiczną, dbałość o finanse publiczne. Za parę lat pewnie znowu przyjdzie nam zaczynać od naprawy budżetu.