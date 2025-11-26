35 min. 1 sek.

„Rzecz w tym”: Co naprawdę mówią sondaże? Polaryzacja, Nawrocki i gra o 2027 rok

W najnowszym odcinku Marzena Tabor-Olszewska i prof. Tomasz Słomka – politolog, twórca podcastu „Polityczne Dygresje”, analizują świeży sondaż IBRIS oraz zmieniającą się dynamikę polskiej sceny politycznej. Rosnące poparcie dla Konfederacji, stabilizacja KO, brak premii dla PiS po zwycięstwie Karola Nawrockiego i pytanie, czy prezydent stanie się nowym ośrodkiem polaryzacji – to tylko część wątków. W rozmowie pada wiele ważnych diagnoz, hipotez i prognoz.

Pierwsze minuty odcinka przynoszą przedstawienie najnowszych danych. Prowadząca zauważa, że – „wygląda na to, że polaryzacja sceny politycznej przenosi się z osi Koalicja Obywatelska – Prawo i Sprawiedliwość na relację Koalicja Obywatelska – Prezydent Nawrocki”. Prof. Słomka dodaje natychmiast: – „Liczby nas otaczają. Polityka to ilość i jakość.”

Profesor Słomka zauważa, że początkowo kandydatura Karola Nawrockiego była oceniana sceptycznie: – „Wiele wskazywało na to, że będzie to, mówiąc bardzo brzydko, przepalony kandydat.” Jednak późniejsze debaty i medialność pomogły mu zbudować silną pozycję, choć prof. Słomka zaznacza: – „Na razie ja jeszcze bym nie przesądzał tego, że pojawił nam się nowy podmiot, nowa jakość.”

Konfederacja kontra Konfederacja?

Ważnym wątkiem w rozmowie jest kwestia rywalizacji wewnątrz szeroko rozumianej Konfederacji. Prof. Słomka wskazuje na realne napięcia między liderami skrzydeł ugrupowania. Wyjaśnia, że – „Sławomir Mentzen patrzy czasami w inną stronę, a marszałek Krzysztof Bosak trochę w inną”, a później dodaje, że Mentzen widzi siebie w przyszłości przede wszystkim jako człowieka grającego o realną władzę. – „Chce być premierem, nie prezydentem” – kwituje prof. Słomka.

Prowadząca zauważa tymczasem, że scena polityczna staje się coraz bardziej nieprzewidywalna: – „Wygląda na to, że te wydarzenia zapowiadają się po prostu ekscytująco.”