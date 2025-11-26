Reklama
35 min. 1 sek.

„Rzecz w tym”: Co naprawdę mówią sondaże? Polaryzacja, Nawrocki i gra o 2027 rok

W najnowszym odcinku Marzena Tabor-Olszewska i prof. Tomasz Słomka – politolog, twórca podcastu „Polityczne Dygresje”, analizują świeży sondaż IBRIS oraz zmieniającą się dynamikę polskiej sceny politycznej. Rosnące poparcie dla Konfederacji, stabilizacja KO, brak premii dla PiS po zwycięstwie Karola Nawrockiego i pytanie, czy prezydent stanie się nowym ośrodkiem polaryzacji – to tylko część wątków. W rozmowie pada wiele ważnych diagnoz, hipotez i prognoz.

Publikacja: 26.11.2025 17:00

Marzena Tabor-Olszewska

Pierwsze minuty odcinka przynoszą przedstawienie najnowszych danych. Prowadząca zauważa, że – „wygląda na to, że polaryzacja sceny politycznej przenosi się z osi Koalicja Obywatelska – Prawo i Sprawiedliwość na relację Koalicja Obywatelska – Prezydent Nawrocki”. Prof. Słomka dodaje natychmiast: – „Liczby nas otaczają. Polityka to ilość i jakość.”

Profesor Słomka zauważa, że początkowo kandydatura Karola Nawrockiego była oceniana sceptycznie: – „Wiele wskazywało na to, że będzie to, mówiąc bardzo brzydko, przepalony kandydat.” Jednak późniejsze debaty i medialność pomogły mu zbudować silną pozycję, choć prof. Słomka zaznacza: – „Na razie ja jeszcze bym nie przesądzał tego, że pojawił nam się nowy podmiot, nowa jakość.”

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński
Polityka
Ugrupowanie Brauna potencjalnym koalicjantem PiS-u? „Kaczyński dziś o tym nie powie”

Konfederacja kontra Konfederacja?

Ważnym wątkiem w rozmowie jest kwestia rywalizacji wewnątrz szeroko rozumianej Konfederacji. Prof. Słomka wskazuje na realne napięcia między liderami skrzydeł ugrupowania. Wyjaśnia, że – „Sławomir Mentzen patrzy czasami w inną stronę, a marszałek Krzysztof Bosak trochę w inną”, a później dodaje, że Mentzen widzi siebie w przyszłości przede wszystkim jako człowieka grającego o realną władzę. – „Chce być premierem, nie prezydentem” – kwituje prof. Słomka.

Prowadząca zauważa tymczasem, że scena polityczna staje się coraz bardziej nieprzewidywalna: – „Wygląda na to, że te wydarzenia zapowiadają się po prostu ekscytująco.”

Donald Tusk
Polityka
Sondaż partyjny: Utrwala się pozytywny trend dla KO i negatywny dla PiS

Dlaczego PiS nie zyskał na sukcesie Nawrockiego?

Kluczowym wątkiem rozmowy jest brak premii dla PiS po wygranej prezydenckiej. Prof. Słomka tłumaczy: – „Może nie ma tej premii dlatego, że pojawia się […] nadzieja, że Karol Nawrocki […] jawi się jako nowa jakość na scenie politycznej.” Dodaje również, że prezydenci wskazywani przez Jarosława Kaczyńskiego często „wymykali się” spod jego kontroli.

W tym kontekście pojawia się dyskusja o roli i planach prezydenta. – „Prezydent będzie grał trochę na dwóch fortepianach.” – ocenia Słomka, sugerując, że Nawrocki będzie balansował między lojalnością wobec PiS a budowaniem własnej pozycji.

Karol Nawrocki, Radosław Sikorski i Włodzimierz Czarzasty to liderzy rankingu zaufania w listopadzie
Polityka
Sondaż zaufania IBRiS: Karol Nawrocki blisko rekordowego wyniku

Prezydent jako „trybun ludowy”?

Rozmówcy poruszają również wątki dotyczące stylu prezydentury Nawrockiego. Prof. Słomka zauważa jego sprawność w budowaniu wizerunku: – „Jest takim prezydentem z ludu, jak sam mówi, dla ludu.” Wspomina także swoją wcześniejszą ocenę: – „On naprawdę się sam koronował.”

Dyskusja schodzi następnie na problem kompetencyjny między rządem a prezydentem, zwłaszcza w kontekście wypowiedzi o zmianie traktatów unijnych. Prof. Słomka tłumaczy jasno, że takie działania wykraczają poza uprawnienia głowy państwa: – „Prezydent nie może sam własnej polityki prowadzić.”

Grzegorz Schetyna o prezydencie Nawrockim: Buduje radykalne zaplecze na prawo od PiS
Polityka
Grzegorz Schetyna o prezydencie Nawrockim: Buduje radykalne zaplecze na prawo od PiS

Kto po Kaczyńskim?

W końcowych fragmentach rozmowy pojawia się temat sukcesji w PiS. Prof. Słomka nie ma wątpliwości: – „Jarosław Kaczyński jest bardzo przebiegłym przywódcą.” Podkreśla, że prezes celowo utrzymuje równowagę między frakcjami: – „Nikt w tej sytuacji nie wyrasta na realnego konkurenta.”

Jednocześnie analizuje pojawiające się nazwiska, od Morawieckiego, przez Czarnka, po Szydło – i wskazuje, że gra o przywództwo dopiero się rozpoczyna.

W ostatnich minutach rozmowy pojawia się pytanie o to, kiedy ruszy kampania 2027 r.. Słomka podsumowuje: – „Kampania wyborcza zaczyna się wtedy, kiedy kończy się poprzednia.” A zasadnicze rozstrzygnięcia, jego zdaniem, zobaczymy na około rok przed wyborami.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Konfederacja Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Koalicja Obywatelska (KO) Osoby Karol Nawrocki

