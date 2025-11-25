W związku z opublikowanym wpisem do MSZ wezwano izraelskiego ambasadora Jaakowa Finkelsteina. O przebiegu spotkania poinformował rzecznik resortu Maciej Wewiór.

– Ambasador przyjął ze zrozumieniem, dlaczego tak zareagowała Polska. Wszyscy w Polsce są jednego zdania – taki wpis nie powinien mieć miejsca. Nie będzie naszej zgody, by tak upraszczać historię i pomijać tak ważne fakty. Jad Waszem jest zbyt ważną instytucją, która prowadzi badania nad Holokaustem, która prowadzi działania edukacyjne i musi być świadomość wagi języka, którego używa. Uważamy, że bardzo dobrym punktem odniesienia jest język, którego używa chociażby UNESCO, opowiadając o tamtych zbrodniach. Mówi o Polsce okupowanej przez hitlerowskie Niemcy i to jest bardzo dobry punkt odniesienia. Na pewno pojawia się problem zmiany generacji, zmiany pokoleniowej. Dzisiaj, kiedy odchodzą osoby, które pamiętają tamte czasy, mamy do czynienia z osobami, które żyją tylko już tak naprawdę w innej rzeczywistości, rzeczywistości internetowej i na pewno potrzeba działań po stronie Izraela i po stronie naszej, żeby edukować wszystkich w różnych krajach o tym, jak wyglądały fakty historyczne – powiedział rzecznik.

MSZ: Ambasador Izraela wyraził zrozumienie dla reakcji Polski

Rzecznik MSZ przekazał, że spotkanie „pełne zrozumienia”. – Nie oczekiwaliśmy przeprosin. Oczekujemy zmiany tego wpisu, więc ważne jest, jakie są nasze oczekiwania. Ambasador Izraela wyraził swoje zrozumienie dla naszej reakcji i jest jak najbardziej to przyjęte po stronie Izraela. Mamy nadzieję, że to poskutkuje – mówił.

Ministerstwo nie ma pewności, czy spotkanie przyniesie zmianę wpisu Jad Waszem, ponieważ ambasador Izraela za to nie odpowiada. – Mamy nadzieję, że ten przekaz trafi do innych instytucji w Izraelu i na koniec dnia ten wpis będzie zmieniony, ale na pewno jest to otwarcie dalszej dyskusji o tym, jak mówić o tamtych tragediach. MSZ MSZ zawsze reaguje, kiedy jest mowa o tak zwanych polskich obozach, co jest niedopuszczalne, więc nasze placówki w innych krajach wtedy reagują i myślę, że to jest kolejny element tej dyskusji. Bardzo pozytywną rzeczą jest, że wszyscy na scenie politycznej Polski, co się rzadko zdarza, stanęli po jednej stronie – powiedział Wewiór

Czy MSZ planuje w tej sprawie ewentualne dalsze kroki? – Nasza możliwość działań tych formalnych jest ograniczona. Pamiętajmy, że wezwanie ambasadora, bo to nie było zaproszenie, to było wezwanie, jest bardzo poważnym sygnałem. Ten temat na pewno będzie podnoszony na innych szczeblach też. Dyplomacja ma to do siebie, że nie o wszystkim informujemy w mediach – odpowiedział na pytania dziennikarzy rzecznik MSZ.