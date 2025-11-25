Reklama
Ambasador Izraela w MSZ. Poinformowano o przebiegu rozmowy

W budynku Ministerstwa Spraw Zagranicznych pojawił się ambasador Izraela Jaakow Finkelstein. Został wezwany w związku z wpisem instytutu Jad Waszem. Jak przekazał rzecznik resortu, izraelski dyplomata ze zrozumieniem przyjął reakcję polskich władz.

Publikacja: 25.11.2025 12:55

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Foto: PAP/Albert Zawada

Przemysław Malinowski

  • Jakie były powody wezwania izraelskiego ambasadora do Ministerstwa Spraw Zagranicznych?
  • Jakie kontrowersje wywołał wpis instytutu Jad Waszem?
  • Jakie stanowisko w sprawie zajął premier Donald Tusk?
  • Jakie działania planuje podjąć polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w odpowiedzi na wpis instytutu?

Instytut Jad Waszem opublikował w niedzielę wpis w mediach społecznościowych, w którym napisano, że „Polska była pierwszym krajem, w którym Żydzi zostali zmuszeni do noszenia charakterystycznej odznaki, mającej na celu odizolowanie ich od okolicznej ludności”.

Wpis wywołał wiele kontrowersji, a czytelnicy serwisu X.com dodali informacje kontekstowe, podparte linkiem do serwisu Holocaust Encyclopedia, prowadzonego przez amerykańskie Narodowe Muzeum Holocaustu, w którym napisano, że „w latach 1939–1945 urzędnicy nazistowscy wprowadzili oznaki żydowskie, uczynili to na szeroką skalę i w sposób systematyczny, jako wstęp do deportacji Żydów do gett i ośrodków zagłady w okupowanej przez Niemców Europie Wschodniej”.

Donald Tusk: Jad Waszem nie ma potrzeby, by zniekształcać historię

Sprawę skomentował między innymi premier Donald Tusk. Polityk podczas poniedziałkowej konferencji prasowej powiedział, że „kiedy przeczytał informację z tym tekstem, to nie wierzył własnym oczom”. – Jad Waszem to przecież poważna instytucja, bardzo poważna i akurat Żydzi i ta instytucja nie mają żadnej potrzeby, żeby zniekształcać historię, bo ona jest tak oczywista – stwierdził szef rządu. 

W związku z opublikowanym wpisem do MSZ wezwano izraelskiego ambasadora Jaakowa Finkelsteina. O przebiegu spotkania poinformował rzecznik resortu Maciej Wewiór.

– Ambasador przyjął ze zrozumieniem, dlaczego tak zareagowała Polska. Wszyscy w Polsce są jednego zdania – taki wpis nie powinien mieć miejsca. Nie będzie naszej zgody, by tak upraszczać historię i pomijać tak ważne fakty. Jad Waszem jest zbyt ważną instytucją, która prowadzi badania nad Holokaustem, która prowadzi działania edukacyjne i musi być świadomość wagi języka, którego używa. Uważamy, że bardzo dobrym punktem odniesienia jest język, którego używa chociażby UNESCO, opowiadając o tamtych zbrodniach. Mówi o Polsce okupowanej przez hitlerowskie Niemcy i to jest bardzo dobry punkt odniesienia. Na pewno pojawia się problem zmiany generacji, zmiany pokoleniowej. Dzisiaj, kiedy odchodzą osoby, które pamiętają tamte czasy, mamy do czynienia z osobami, które żyją tylko już tak naprawdę w innej rzeczywistości, rzeczywistości internetowej i na pewno potrzeba działań po stronie Izraela i po stronie naszej, żeby edukować wszystkich w różnych krajach o tym, jak wyglądały fakty historyczne – powiedział rzecznik.

MSZ:  Ambasador Izraela wyraził zrozumienie dla reakcji Polski

Rzecznik MSZ przekazał, że spotkanie „pełne zrozumienia”. – Nie oczekiwaliśmy przeprosin. Oczekujemy zmiany tego wpisu, więc ważne jest, jakie są nasze oczekiwania. Ambasador Izraela wyraził swoje zrozumienie dla naszej reakcji i jest jak najbardziej to przyjęte po stronie Izraela. Mamy nadzieję, że to poskutkuje – mówił.

Ministerstwo nie ma pewności, czy spotkanie przyniesie zmianę wpisu Jad Waszem, ponieważ ambasador Izraela za to nie odpowiada. – Mamy nadzieję, że ten przekaz trafi do innych instytucji w Izraelu i na koniec dnia ten wpis będzie zmieniony, ale na pewno jest to otwarcie dalszej dyskusji o tym, jak mówić o tamtych tragediach. MSZ MSZ zawsze reaguje, kiedy jest mowa o tak zwanych polskich obozach, co jest niedopuszczalne, więc nasze placówki w innych krajach wtedy reagują i myślę, że to jest kolejny element tej dyskusji. Bardzo pozytywną rzeczą jest, że wszyscy na scenie politycznej Polski, co się rzadko zdarza, stanęli po jednej stronie – powiedział Wewiór

Czy MSZ planuje w tej sprawie ewentualne dalsze kroki? – Nasza możliwość działań tych formalnych jest ograniczona. Pamiętajmy, że wezwanie ambasadora, bo to nie było zaproszenie, to było wezwanie, jest bardzo poważnym sygnałem. Ten temat na pewno będzie podnoszony na innych szczeblach też. Dyplomacja ma to do siebie, że nie o wszystkim informujemy w mediach – odpowiedział na pytania dziennikarzy rzecznik MSZ.

Rzecznik MSZ przekazał również, że resort nie kontaktował się bezpośrednio z przedstawicielami Jad Waszem. – Dla nas partnerem jest ambasada i to się właśnie odbyło. Widzimy próbę zmiany tłumaczenia po stronie Jad Waszem. Wczoraj dyrektor popełnił wpis wyjaśniający. Naszym zdaniem to, że na początku tekstu są wspomniane hitlerowskie Niemcy, a w reszcie tej informacji nie ma już o tym mowy, delikatnie mówiąc, jest zbyt daleko idącym uproszczeniem. Nie ma na to naszej zgody i to też usłyszał ambasador Izraela dzisiaj – skomentował Wewiór.

Czym jest instytut Jad Waszem? 

Jad Waszem to izraelski instytut poświęcony żydowskim ofiarom Holokaustu, założony w 1953 r. w Jerozolimie na mocy Ustawy o Pamięci, przyjętej przez Kneset. 

Jest zlokalizowany na Wzgórzu Herzla. Termin „Jad Waszem” oznacza „miejsce i imię” i jest zaczerpnięty z księgi Izajasza.

