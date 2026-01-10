Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Donald Trump wzywa do ograniczenia oprocentowania kart kredytowych?

Jakie są reakcje polityków na propozycję ograniczenia oprocentowania kart kredytowych do 10 procent?

Dlaczego sektor bankowy sprzeciwia się propozycji Trumpa?

Jakie są inicjatywy ponadpartyjne dotyczące rozwiązania problemu wysokiego oprocentowania kart kredytowych?

Agencja Reutera przypomina, że Trump składał tę obietnicę podczas kampanii wyborczej w 2024 r., jednak wówczas analitycy ją bagatelizowali, wskazując, że taki krok wymaga zgody Kongresu.

Reklama Reklama

Jak ograniczyć wysokie oprocentowanie kart kredytowych?

Politycy zarówno z Partii Demokratycznej, jak i Republikańskiej wielokrotnie wyrażali obawy związane z wysokim oprocentowaniem kart kredytowych i wzywali do rozwiązania tego problemu. Republikanie mają obecnie niewielką większość zarówno w Senacie, jak i w Izbie Reprezentantów.

W Kongresie podejmowano już próby legislacyjne zmierzające do realizacji takiej propozycji, jednak żadna z nich nie weszła dotąd w życie, a prezydent Trump w swoim wpisie nie udzielił jednoznacznego poparcia żadnemu konkretnemu projektowi ustawy. Politycy opozycji krytykowali Trumpa za niewywiązanie się z kampanijnej obietnicy.