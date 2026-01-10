Rzeczpospolita
Ekonomia
Rewolucja w USA? Trump naciska na ograniczenie oprocentowania kart do 10 procent

Prezydent USA Donald Trump wezwał do wprowadzenia rocznego limitu oprocentowania kart kredytowych na poziomie 10 proc., który miałby zacząć obowiązywać od 20 stycznia. Nie podał jednak szczegółów dotyczących tego, w jaki sposób jego plan miałby zostać zrealizowany ani jak zamierza zmusić firmy do jego przestrzegania.

Publikacja: 10.01.2026 16:13

Donald Trump wezwał do wprowadzenia rocznego limitu oprocentowania kart kredytowych na poziomie 10 proc.

Foto: Angus Mordant/Bloomberg

Urszula Lesman

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego Donald Trump wzywa do ograniczenia oprocentowania kart kredytowych?
  • Jakie są reakcje polityków na propozycję ograniczenia oprocentowania kart kredytowych do 10 procent?
  • Dlaczego sektor bankowy sprzeciwia się propozycji Trumpa?
  • Jakie są inicjatywy ponadpartyjne dotyczące rozwiązania problemu wysokiego oprocentowania kart kredytowych?

Agencja Reutera przypomina, że Trump składał tę obietnicę podczas kampanii wyborczej w 2024 r., jednak wówczas analitycy ją bagatelizowali, wskazując, że taki krok wymaga zgody Kongresu.

Jak ograniczyć wysokie oprocentowanie kart kredytowych?

Politycy zarówno z Partii Demokratycznej, jak i Republikańskiej wielokrotnie wyrażali obawy związane z wysokim oprocentowaniem kart kredytowych i wzywali do rozwiązania tego problemu. Republikanie mają obecnie niewielką większość zarówno w Senacie, jak i w Izbie Reprezentantów.

Czytaj więcej

Jamie Dimon, prezes JPMorgan Chase, widzi zagrożenia na rynku kredytu prywatnego. Jednak cały dług s
Banki
Prezes banku JP Morgan Chase ostrzega przed rynkowymi „karaluchami”

W Kongresie podejmowano już próby legislacyjne zmierzające do realizacji takiej propozycji, jednak żadna z nich nie weszła dotąd w życie, a prezydent Trump w swoim wpisie nie udzielił jednoznacznego poparcia żadnemu konkretnemu projektowi ustawy. Politycy opozycji krytykowali Trumpa za niewywiązanie się z kampanijnej obietnicy.

Trump: dość skubania właścicieli kart kredytowych

„Od 20 stycznia 2026 r., jako prezydent Stanów Zjednoczonych, wzywam do wprowadzenia rocznego limitu oprocentowania kart kredytowych na poziomie 10 proc.” – napisał Trump na platformie Truth Social, nie podając dalszych szczegółów.

„Proszę przyjąć do wiadomości, że nie pozwolimy już, aby amerykańska opinia publiczna była ‘oskubywana’ przez firmy wydające karty kredytowe” – dodał.

Czytaj więcej

Powrót Fannie i Freddie na giełdę? Prywatyzacyjne plany Trumpa
Banki
Powrót Fannie i Freddie na giełdę? Prywatyzacyjne plany Trumpa

Amerykańska senator Elizabeth Warren, demokratka z senackiej Komisji Bankowej, stwierdziła, że apel Trumpa jest bez znaczenia, jeśli Kongres nie uchwali odpowiedniej ustawy.

„Błaganie firm wydających karty kredytowe, żeby zachowywały się przyzwoicie, to żart. Rok temu powiedziałam, że jeśli Trump będzie poważny, podejmę współpracę nad ustawą ograniczającą oprocentowanie” – powiedziała Warren, jednocześnie krytykując działania Trumpa zmierzające do osłabienia amerykańskiego Biura Ochrony Konsumentów Finansowych (CFPB).

Sektor bankowy jest przeciwko limitowi Trumpa

Niektóre organizacje reprezentujące sektor bankowy stwierdziły we wspólnym oświadczeniu, że limit oprocentowania na poziomie 10 proc. „ograniczyłby dostępność kredytu” i „zepchnąłby konsumentów w stronę słabiej regulowanych i droższych alternatyw”.

Oświadczenie podpisały m.in. Consumer Bankers Association, Bank Policy Institute, American Bankers Association, Financial Services Forum oraz Independent Community Bankers of America.

Czytaj więcej

Jamie Dimon
Banki
Prezes największego banku w USA ostrzega przed kryzysem. Donald Trump: jest dobrze

Amerykański senator Bernie Sanders, jeden z najostrzejszych krytyków Trumpa, oraz senator Josh Hawley z Partii Republikańskiej przedstawili ponadpartyjny projekt ustawy zakładający ograniczenie oprocentowania kart kredytowych do 10 proc. na okres pięciu lat. Projekt ten wprost nakazuje firmom wydającym karty kredytowe stosowanie takiego limitu w ramach szerszego pakietu ulg dla konsumentów.

Demokratyczna kongresmenka Alexandria Ocasio-Cortez oraz republikańska kongresmenka Anna Paulina Luna również złożyły w Izbie Reprezentantów projekt ustawy ograniczający oprocentowanie kart kredytowych do 10 proc., co pokazuje ponadpartyjne zainteresowanie rozwiązaniem problemu wysokich stóp.

Milioner i zarządzający funduszem Bill Ackman, który poparł Trumpa w ostatnich wyborach, napisał na platformie X, że apel prezydenta USA był „błędem”.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

