Aktualizacja: 10.01.2026 17:51 Publikacja: 10.01.2026 16:13
Donald Trump wezwał do wprowadzenia rocznego limitu oprocentowania kart kredytowych na poziomie 10 proc.
Foto: Angus Mordant/Bloomberg
Agencja Reutera przypomina, że Trump składał tę obietnicę podczas kampanii wyborczej w 2024 r., jednak wówczas analitycy ją bagatelizowali, wskazując, że taki krok wymaga zgody Kongresu.
Politycy zarówno z Partii Demokratycznej, jak i Republikańskiej wielokrotnie wyrażali obawy związane z wysokim oprocentowaniem kart kredytowych i wzywali do rozwiązania tego problemu. Republikanie mają obecnie niewielką większość zarówno w Senacie, jak i w Izbie Reprezentantów.
Czytaj więcej
Prezes banku JP Morgan Chase widzi na rynku długu prywatnego zagrożenia dla stabilności finansowe...
W Kongresie podejmowano już próby legislacyjne zmierzające do realizacji takiej propozycji, jednak żadna z nich nie weszła dotąd w życie, a prezydent Trump w swoim wpisie nie udzielił jednoznacznego poparcia żadnemu konkretnemu projektowi ustawy. Politycy opozycji krytykowali Trumpa za niewywiązanie się z kampanijnej obietnicy.
„Od 20 stycznia 2026 r., jako prezydent Stanów Zjednoczonych, wzywam do wprowadzenia rocznego limitu oprocentowania kart kredytowych na poziomie 10 proc.” – napisał Trump na platformie Truth Social, nie podając dalszych szczegółów.
„Proszę przyjąć do wiadomości, że nie pozwolimy już, aby amerykańska opinia publiczna była ‘oskubywana’ przez firmy wydające karty kredytowe” – dodał.
Czytaj więcej
Prezydent Donald Trump i jego doradcy ekonomiczni planują historyczną sprzedaż akcji Fannie Mae i...
Amerykańska senator Elizabeth Warren, demokratka z senackiej Komisji Bankowej, stwierdziła, że apel Trumpa jest bez znaczenia, jeśli Kongres nie uchwali odpowiedniej ustawy.
„Błaganie firm wydających karty kredytowe, żeby zachowywały się przyzwoicie, to żart. Rok temu powiedziałam, że jeśli Trump będzie poważny, podejmę współpracę nad ustawą ograniczającą oprocentowanie” – powiedziała Warren, jednocześnie krytykując działania Trumpa zmierzające do osłabienia amerykańskiego Biura Ochrony Konsumentów Finansowych (CFPB).
Niektóre organizacje reprezentujące sektor bankowy stwierdziły we wspólnym oświadczeniu, że limit oprocentowania na poziomie 10 proc. „ograniczyłby dostępność kredytu” i „zepchnąłby konsumentów w stronę słabiej regulowanych i droższych alternatyw”.
Oświadczenie podpisały m.in. Consumer Bankers Association, Bank Policy Institute, American Bankers Association, Financial Services Forum oraz Independent Community Bankers of America.
Czytaj więcej
Dyrektor generalny JPMorgan Chase, Jamie Dimon, uważa, że globalna wojna handlowa może wpędzić go...
Amerykański senator Bernie Sanders, jeden z najostrzejszych krytyków Trumpa, oraz senator Josh Hawley z Partii Republikańskiej przedstawili ponadpartyjny projekt ustawy zakładający ograniczenie oprocentowania kart kredytowych do 10 proc. na okres pięciu lat. Projekt ten wprost nakazuje firmom wydającym karty kredytowe stosowanie takiego limitu w ramach szerszego pakietu ulg dla konsumentów.
Demokratyczna kongresmenka Alexandria Ocasio-Cortez oraz republikańska kongresmenka Anna Paulina Luna również złożyły w Izbie Reprezentantów projekt ustawy ograniczający oprocentowanie kart kredytowych do 10 proc., co pokazuje ponadpartyjne zainteresowanie rozwiązaniem problemu wysokich stóp.
Milioner i zarządzający funduszem Bill Ackman, który poparł Trumpa w ostatnich wyborach, napisał na platformie X, że apel prezydenta USA był „błędem”.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Grupa Santander i Erste Group potwierdziły finalizację sprzedaży 49 proc. akcji Santander Bank Polska. Oznacza t...
Okres paraliżu spowodowanego sagą frankową dobiega końca, a najlepszym dowodem są gwałtownie spadające marże kre...
Jak wynika z analizy „Financial Times”, całkowite wynagrodzenie prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine...
Po dwucyfrowych wzrostach w 2025 r. notowania wielu spółek sektora są blisko historycznych maksimów. To rodzi p...
U nas liczy się każda złotówka. Podwyżka CIT oznacza drenaż lokalnych banków – mówi Mirosław Skiba, prezes SGB-B...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas