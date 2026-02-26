Wielka awaria w PKO BP. Klienci nie mają dostępu do swoich kont

W czwartek, 26 lutego, po godzinie 15 serwis Downdetector odnotował nagły wzrost doniesień o problemach z dostępem do usług PKO BP. Klienci z całej Polski zgłaszali, że nie mogą zalogować się do swoich kont ani w bankowości internetowej, ani poprzez aplikację mobilną. Nie działać niektórym miały także karty płatnicze. Kłopoty wystąpiły również z infolinią banku. Szczyt zgłoszeń przypadł na godzinę 16.00. Około 16.30 największy bank polski zamieścił w mediach społecznościowych komunikat, w którym potwierdził awarię systemów informatycznych.
Czytaj więcej
Skala wyzwań wobec polskich finansów publicznych jest duża. To od stabilności finansowej państwa...
„Występują utrudnienia w korzystaniu z serwisów iPKO, iPKO biznes i Inteligo oraz aplikacji IKO. Karty działają bez problemu” – poinformował PKO BP.
Bank podkreślił, że pracuje nad jak najszybszym przywróceniem pełnej funkcjonalności swoich serwisów i aplikacji oraz przeprosił klientów za niedogodności. Część użytkowników skarżyła się jednak w komentarzach, że mimo zapewnień PKO BP ich karty płatnicze nie działają. Wskazywali również na brak komunikatu o awarii na stronie logowania. Po godzinie 18 wciąż napływają zgłoszenia o problemach z dostępem do pieniędzy, a bank nie podał przybliżonego czasu końca awarii.
Po godzinie 19 PKO BP poinformował o naprawie swoich systemów informatycznych. „Awaria została usunięta, usługi działają prawidłowo. Przepraszamy za utrudnienia” – czytamy w zaktualizowanym poście banku opublikowanym na Facebooku.
PKO Bank Polski to największy bank uniwersalny w Polsce, założony w 1919 roku. Obecnie z jego usług korzysta ponad 12 milionów klientów.
Ryzyko związane z rosnącym udziałem obligacji skarbowych w bilansach banków, choć umiarkowane, jest przedmiotem...
Przejęcie Santander Bank Polska to największa transakcja w historii Erste Group i punkt zwrotny w jej rozwoju w...
Banki mogą liczyć na całkiem niezły popyt na swoje produkty w tym roku – szacują ekonomiści. Rosnące płace i dob...
Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy podnoszące podatek dochodowy dla banków. Choć rząd liczy na miliardowe wp...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas