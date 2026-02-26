Wielka awaria w PKO BP. Klienci nie mają dostępu do swoich kont

W czwartek, 26 lutego, po godzinie 15 serwis Downdetector odnotował nagły wzrost doniesień o problemach z dostępem do usług PKO BP. Klienci z całej Polski zgłaszali, że nie mogą zalogować się do swoich kont ani w bankowości internetowej, ani poprzez aplikację mobilną. Nie działać niektórym miały także karty płatnicze. Kłopoty wystąpiły również z infolinią banku. Szczyt zgłoszeń przypadł na godzinę 16.00. Około 16.30 największy bank polski zamieścił w mediach społecznościowych komunikat, w którym potwierdził awarię systemów informatycznych.

„Występują utrudnienia w korzystaniu z serwisów iPKO, iPKO biznes i Inteligo oraz aplikacji IKO. Karty działają bez problemu” – poinformował PKO BP.

Bank podkreślił, że pracuje nad jak najszybszym przywróceniem pełnej funkcjonalności swoich serwisów i aplikacji oraz przeprosił klientów za niedogodności. Część użytkowników skarżyła się jednak w komentarzach, że mimo zapewnień PKO BP ich karty płatnicze nie działają. Wskazywali również na brak komunikatu o awarii na stronie logowania. Po godzinie 18 wciąż napływają zgłoszenia o problemach z dostępem do pieniędzy, a bank nie podał przybliżonego czasu końca awarii.