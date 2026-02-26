Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Wielka awaria w PKO BP. Klienci nie mają dostępu do swoich kont

W czwartek po południu doszło do poważnej awarii w największym polskim banku. Przez usterkę techniczną klienci PKO BP mają problemy z dostępem do serwisów iPKO, iPKO biznes i Inteligo oraz aplikacji IKO.

Publikacja: 26.02.2026 18:54

Wielka awaria w PKO BP. Klienci nie mają dostępu do swoich kont

Foto: Adobe Stock

Alicja Podskoczy

W czwartek, 26 lutego, po godzinie 15 serwis Downdetector odnotował nagły wzrost doniesień o problemach z dostępem do usług PKO BP. Klienci z całej Polski zgłaszali, że nie mogą zalogować się do swoich kont ani w bankowości internetowej, ani poprzez aplikację mobilną. Nie działać niektórym miały także karty płatnicze. Kłopoty wystąpiły również z infolinią banku. Szczyt zgłoszeń przypadł na godzinę 16.00. Około 16.30 największy bank polski zamieścił w mediach społecznościowych komunikat, w którym potwierdził awarię systemów informatycznych.

Czytaj więcej

Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP: Jeszcze zdrowszy i stabilniejszy wzrost
Gospodarka
Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP: Jeszcze zdrowszy i stabilniejszy wzrost

„Występują utrudnienia w korzystaniu z serwisów iPKO, iPKO biznes i Inteligo oraz aplikacji IKO. Karty działają bez problemu” – poinformował PKO BP.

Bank podkreślił, że pracuje nad jak najszybszym przywróceniem pełnej funkcjonalności swoich serwisów i aplikacji oraz przeprosił klientów za niedogodności. Część użytkowników skarżyła się jednak w komentarzach, że mimo zapewnień PKO BP ich karty płatnicze nie działają. Wskazywali również na brak komunikatu o awarii na stronie logowania. Po godzinie 18 wciąż napływają zgłoszenia o problemach z dostępem do pieniędzy, a bank nie podał przybliżonego czasu końca awarii.

Reklama
Reklama

Aktualizacja. PKO BP: Awaria została usunięta

Po godzinie 19 PKO BP poinformował o naprawie swoich systemów informatycznych. „Awaria została usunięta, usługi działają prawidłowo. Przepraszamy za utrudnienia” – czytamy w zaktualizowanym poście banku opublikowanym na Facebooku. 

PKO Bank Polski to największy bank uniwersalny w Polsce, założony w 1919 roku. Obecnie z jego usług korzysta ponad 12 milionów klientów. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Czy banki kupują za dużo rządowego długu? Nadzór przygląda się sytuacji
Banki
Czy banki kupują za dużo rządowego długu? Nadzór przygląda się sytuacji
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Centralny magazyn OMODA & JAECOO w Duchnicach rośnie wraz z rekordową sprzedażą w Polsce
Materiał Promocyjny
Rekordy sprzedaży i większy magazyn w Duchnicach
Szef Erste o przejęciu Santander BP: Dla nas to kamień milowy
Banki
Szef Erste o przejęciu Santander BP: Dla nas to kamień milowy
Banki mogą liczyć na całkiem niezły popyt na swoje produkty
Banki
Kredyt wraca do gry. Ożywienie na rynku w 2026 roku
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Materiał Promocyjny
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Od 1 stycznia br. banki płacą wyższy podatek CIT
Banki
Wszedł 30-procentowy podatek. Zmiany już obowiązują
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama