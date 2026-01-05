Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP: Jeszcze zdrowszy i stabilniejszy wzrost

Po dwóch latach spadków spodziewacie się wreszcie wzrostów zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w 2026 r. Co właściwie dzieje się obecnie na rynku pracy? Czy osłabiony popyt na pracę wiąże pan bardziej ze słabością sektorów eksportowych, czy to przejaw restrukturyzacji firm w stronę wyższej produktywności, w reakcji na rekordowo wysoki udział płac w łącznych kosztach firm?

Redukcja zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw jest reakcją na wiele czynników. Dla wielu firm w Polsce szokiem były bardzo duże podwyżki płacy minimalnej dwa lata z rzędu, w latach 2023–2024. To podkopywało dotychczasowy model biznesowy przedsiębiorstw, w których dużą rolę odgrywała tania, a jednocześnie dobrej jakości i relatywnie łatwo dostępna podaż pracy. Wiele firm musiało się do tego dostosować, ale w średnim terminie to jest dla polskiej gospodarki raczej korzystne.

Dlaczego?

Nawet jeśli część z tych firm nie przetrwa, to de facto trochę o to chodzi w rozwoju gospodarczym, żeby przesuwać się wyżej na drabinie tworzenia wartości dodanej. Mówiąc obrazowo: od taniości do jakości. Być może nawet z perspektywy czasu będziemy mogli powiedzieć, że te podwyżki płacy minimalnej były katalizatorem swego rodzaju restrukturyzacji całej gospodarki i przebudowy jej modelu rozwoju.

Niezależnie od tego, ze względu na bardzo dynamiczne zmiany w globalnym otoczeniu i rosnącą konkurencję – także w sektorach, w których bardziej niż koszty pracy liczy się innowacyjność, zaawansowanie technologiczne, efektywność procesów – wiele firm ograniczało rolę zatrudnienia. Taką tendencję w polskiej gospodarce widzieliśmy co najmniej od połowy 2023 r. Ona może się jeszcze przez jakiś czas utrzymywać, chociaż widać już było w trakcie 2025 r., że skala dostosowywania się firm do nowej rzeczywistości ulegała stopniowemu zmniejszeniu. Przy dalszym cyklicznym ożywieniu gospodarki, które jest oczekiwane w kolejnych latach, spadek zatrudnienia powinien dosyć szybko zanikać.

No właśnie: rok 2026 szykuje się na udany, z około czteroprocentowym wzrostem gospodarczym, inflacją w okolicach celu NBP 2,5 proc., i przestrzenią do jeszcze pewnego luzowania polityki pieniężnej.