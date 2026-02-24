Rzeczpospolita
Będzie wyższe zwolnienie z PCC. Zakupy do 3 tys. zł bez podatku

Jeśli Kowalski kupuje od Nowaka komputer albo rower za więcej niż 1 tys. zł musi zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). Ministerstwo Finansów chce podwyższyć limit zwolnienia z daniny.

Publikacja: 24.02.2026 17:49

Foto: Adobe Stock

Przemysław Wojtasik

Limit zwolnienia nie był zmieniany od 25 lat, najwyższa pora go urealnić. Tak Ministerstwo Finansów uzasadnia propozycję nowelizacji ustawy o PCC, która została zaprezentowana w rządowym wykazie prac legislacyjnych.

Zwolnienie z PCC wynosi 1 tys. zł

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC umowa sprzedaży jest zasadniczo obciążona 2 proc. podatkiem. Musi go zapłacić kupujący. Jeśli nabywa rzecz ruchomą (np. komputer, telefon, rower, kanapę, książkę) i jej wartość nie przekracza 1 tys. zł, transakcja jest zwolniona z daniny (art. 9 pkt 6 ustawy). Gdy jest droższa, powinien w ciągu 14 dni od zawarcia umowy złożyć deklarację PCC-3 i zapłacić podatek.

Jeśli wartość rzeczy nieznacznie przekracza 1 tys. zł, koszty rozliczenia podatku (przesyłka pocztowa, przelew), a także ewentualnych postępowań (w razie jego nieuregulowania), zbliżają się bądź nawet przewyższają jego kwotę – podkreśla Ministerstwo Finansów.

Jest szansa na wyższe zwolnienie z PCC

Przypomina też, że ustawa o PCC weszła 1 stycznia 2001 r. i od tego czasu limit zwolnienia się nie zmienił. A jego celem jest „nieobejmowanie podatkiem zakupów o relatywnie niewielkiej wartości dokonywanych przez osoby prywatne”. Dlatego trzeba urealnić kwotę zwolnienia. Ministerstwo Finansów proponuje 3 tys. zł. Zapewnia, że pozytywnie wpłynie to na nieprofesjonalny drobny obrót. Stosowny projekt ma być przyjęty przez Radę Ministrów w II kwartale 2026 r.

Pamiętajmy, że transakcja nie jest opodatkowana PCC, jeśli sprzedawca jest podatnikiem VAT. Także wtedy, gdy jest z VAT zwolniony, np. jego roczne obroty nie przekraczają 240 tys. zł. Wtedy nabywca nie musi płacić PCC, nawet jeśli kupił coś za więcej niż 1 tys. zł.

Etap legislacyjny: publikacja w wykazie prac legislacyjnych

