FedEx kontra rząd USA. Spór o cła może kosztować budżet fortunę
W piątek Sąd Najwyższy orzekł, że prezydent Donald Trump przekroczył swoje uprawnienia, wykorzystując tę ustawę do nałożenia szeroko zakrojonych ceł na niemal wszystkich partnerów handlowych USA. „W związku z powyższym (…) powodowie domagają się dla siebie pełnego zwrotu od pozwanych wszystkich ceł IEEPA zapłaconych przez powodów Stanom Zjednoczonym” – napisali prawnicy FedEx w pozwie złożonym przeciwko Służbie Celnej i Ochrony Granic (CBP) w amerykańskim Sądzie ds. Handlu Międzynarodowego.
FedEx twierdzi, że w okresie obowiązywania ceł na podstawie ustawy IEEPA importował towary z krajów objętych tymi opłatami. Spółka podkreśla, że „zapłaciła Stanom Zjednoczonym cła IEEPA i w związku z tym poniosła szkodę spowodowaną tymi rozporządzeniami” – informuje NBC News.
W ostatnich kwartalnych raportach finansowych kierownictwo FedEx ostrzegało, że cła negatywnie wpłyną na wyniki spółki. We wrześniu wskazywano, że ich wpływ może sięgnąć 1 mld dolarów w roku obrotowym 2026. – Z perspektywy klientów jest to bardzo stresujący okres – powiedziała we wrześniu dyrektor ds. klientów FedEx, Brie Carere. Dodała, że sytuacja była „szczególnie trudna dla małych eksporterów”.
Pozew FedEx jest pierwszą sprawą o zwrot ceł wniesioną przez dużą korporację po piątkowym orzeczeniu Sądu Najwyższego. Wcześniej jednak do wyspecjalizowanego sądu ds. handlu międzynarodowego wpłynęło już kilka podobnych pozwów.
W grudniu administrację pozwała również spółka Costco, domagając się pełnego zwrotu ceł zapłaconych na podstawie IEEPA. Costco informowała, że około jedna trzecia jej sprzedaży w USA pochodzi z produktów importowanych. Kilka dni po złożeniu pozwu była sekretarz handlu w administracji Bidena, Gina Raimondo, została powołana do rady dyrektorów Costco.
Oprócz FedEx i Costco podobne pozwy w ostatnich miesiącach złożyły także: koncern kosmetyczny Revlon, producent okularów EssilorLuxottica, producent motocykli Kawasaki, sprzedawca konserw Bumble Bee, japoński dostawca opon Yokohama Tire oraz kilka mniejszych firm.
Analitycy uważają, że po wyroku Sądu Najwyższego należy spodziewać się potężnej fali roszczeń o zwrot już zapłaconych ceł. Według wyliczeń Uniwersytetu Pensylwanii chodzi o około 175 mld dolarów dla budżetu państwa USA. Odpowiadałoby to około 2,5 procent budżetu federalnego.
Kancelaria prawna Crowell & Moring, która reprezentuje FedEx, zamierza pomóc także innym firmom w uzyskaniu zwrotów. Wśród jej klientów znajdują się m.in. sieć handlowa Costco oraz koncern kosmetyczny Revlon.
22 senatorów USA – wszyscy z Partii Demokratycznej – przedstawiło projekt ustawy zobowiązującej administrację Trumpa do pełnego zwrotu, wraz z odsetkami, wszystkich dochodów uzyskanych z ceł w ciągu 180 dni. Projekt przewiduje, że za nadzór nad zwrotami odpowiadać będzie Służba Celna i Ochrony Granic (CBP), która ma nadać priorytet małym przedsiębiorstwom – informuje BBC.
