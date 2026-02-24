W piątek Sąd Najwyższy orzekł, że prezydent Donald Trump przekroczył swoje uprawnienia, wykorzystując tę ustawę do nałożenia szeroko zakrojonych ceł na niemal wszystkich partnerów handlowych USA. „W związku z powyższym (…) powodowie domagają się dla siebie pełnego zwrotu od pozwanych wszystkich ceł IEEPA zapłaconych przez powodów Stanom Zjednoczonym” – napisali prawnicy FedEx w pozwie złożonym przeciwko Służbie Celnej i Ochrony Granic (CBP) w amerykańskim Sądzie ds. Handlu Międzynarodowego.

FedEx twierdzi, że w okresie obowiązywania ceł na podstawie ustawy IEEPA importował towary z krajów objętych tymi opłatami. Spółka podkreśla, że „zapłaciła Stanom Zjednoczonym cła IEEPA i w związku z tym poniosła szkodę spowodowaną tymi rozporządzeniami” – informuje NBC News.

W ostatnich kwartalnych raportach finansowych kierownictwo FedEx ostrzegało, że cła negatywnie wpłyną na wyniki spółki. We wrześniu wskazywano, że ich wpływ może sięgnąć 1 mld dolarów w roku obrotowym 2026. – Z perspektywy klientów jest to bardzo stresujący okres – powiedziała we wrześniu dyrektor ds. klientów FedEx, Brie Carere. Dodała, że sytuacja była „szczególnie trudna dla małych eksporterów”.

Pozew FedEx jest pierwszą sprawą o zwrot ceł wniesioną przez dużą korporację po piątkowym orzeczeniu Sądu Najwyższego. Wcześniej jednak do wyspecjalizowanego sądu ds. handlu międzynarodowego wpłynęło już kilka podobnych pozwów.