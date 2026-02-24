Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Po wyroku Sądu Najwyższego rusza lawina pozwów. FedEx pierwszy w kolejce

FedEx pozwał administrację Donalda Trumpa, domagając się „pełnego zwrotu” wszystkich ceł zapłaconych rządowi na podstawie uchylonej ustawy o międzynarodowych nadzwyczajnych uprawnieniach gospodarczych (International Emergency Economic Powers Act – IEEPA).

Publikacja: 24.02.2026 14:14

FedEx kontra rząd USA. Spór o cła może kosztować budżet fortunę

FedEx kontra rząd USA. Spór o cła może kosztować budżet fortunę

Foto: Bess Adler/Bloomberg

Urszula Lesman

W piątek Sąd Najwyższy orzekł, że prezydent Donald Trump przekroczył swoje uprawnienia, wykorzystując tę ustawę do nałożenia szeroko zakrojonych ceł na niemal wszystkich partnerów handlowych USA. „W związku z powyższym (…) powodowie domagają się dla siebie pełnego zwrotu od pozwanych wszystkich ceł IEEPA zapłaconych przez powodów Stanom Zjednoczonym” – napisali prawnicy FedEx w pozwie złożonym przeciwko Służbie Celnej i Ochrony Granic (CBP) w amerykańskim Sądzie ds. Handlu Międzynarodowego.

FedEx twierdzi, że w okresie obowiązywania ceł na podstawie ustawy IEEPA importował towary z krajów objętych tymi opłatami. Spółka podkreśla, że „zapłaciła Stanom Zjednoczonym cła IEEPA i w związku z tym poniosła szkodę spowodowaną tymi rozporządzeniami” – informuje NBC News.

Czytaj więcej

Handlowy chaos w USA. CBP ogłasza inną stawkę niż Trump
Handel
Zamieszanie wokół ceł Donalda Trumpa. Dlaczego obowiązuje tylko 10 proc.?

W ostatnich kwartalnych raportach finansowych kierownictwo FedEx ostrzegało, że cła negatywnie wpłyną na wyniki spółki. We wrześniu wskazywano, że ich wpływ może sięgnąć 1 mld dolarów w roku obrotowym 2026. – Z perspektywy klientów jest to bardzo stresujący okres – powiedziała we wrześniu dyrektor ds. klientów FedEx, Brie Carere. Dodała, że sytuacja była „szczególnie trudna dla małych eksporterów”.

FedEx domaga się od administracji Trumpa zwrotu za cła

Pozew FedEx jest pierwszą sprawą o zwrot ceł wniesioną przez dużą korporację po piątkowym orzeczeniu Sądu Najwyższego. Wcześniej jednak do wyspecjalizowanego sądu ds. handlu międzynarodowego wpłynęło już kilka podobnych pozwów.

Reklama
Reklama

W grudniu administrację pozwała również spółka Costco, domagając się pełnego zwrotu ceł zapłaconych na podstawie IEEPA. Costco informowała, że około jedna trzecia jej sprzedaży w USA pochodzi z produktów importowanych. Kilka dni po złożeniu pozwu była sekretarz handlu w administracji Bidena, Gina Raimondo, została powołana do rady dyrektorów Costco.

Czytaj więcej

Prezydent Donald Trump podczas piątkowej konferencji prasowej
Gospodarka
Nowe amerykańskie cła jednak wyższe

Oprócz FedEx i Costco podobne pozwy w ostatnich miesiącach złożyły także: koncern kosmetyczny Revlon, producent okularów EssilorLuxottica, producent motocykli Kawasaki, sprzedawca konserw Bumble Bee, japoński dostawca opon Yokohama Tire oraz kilka mniejszych firm.

Rząd federalny czeka potężna fala pozwów za cła

Analitycy uważają, że po wyroku Sądu Najwyższego należy spodziewać się potężnej fali roszczeń o zwrot już zapłaconych ceł. Według wyliczeń Uniwersytetu Pensylwanii chodzi o około 175 mld dolarów dla budżetu państwa USA. Odpowiadałoby to około 2,5 procent budżetu federalnego.

Kancelaria prawna Crowell & Moring, która reprezentuje FedEx, zamierza pomóc także innym firmom w uzyskaniu zwrotów. Wśród jej klientów znajdują się m.in. sieć handlowa Costco oraz koncern kosmetyczny Revlon.

Czytaj więcej

Amerykański urząd celny i ochrony granic poinformował, że we wtorek wstrzyma pobieranie ceł nałożony
Handel
USA zaprzestają od wtorku pobierania ceł uznanych przez Sąd Najwyższy za nielegalne
Reklama
Reklama

22 senatorów USA – wszyscy z Partii Demokratycznej – przedstawiło projekt ustawy zobowiązującej administrację Trumpa do pełnego zwrotu, wraz z odsetkami, wszystkich dochodów uzyskanych z ceł w ciągu 180 dni. Projekt przewiduje, że za nadzór nad zwrotami odpowiadać będzie Służba Celna i Ochrony Granic (CBP), która ma nadać priorytet małym przedsiębiorstwom – informuje BBC.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Firmy Costco Fedex ekonomia Kawasaki Cła Donalda Trumpa
Czy sklep może odmówić przyjęcia butelki konkurencji? Wyjaśniamy
Handel
Dlaczego butelkomaty nie przyjmują wszystkich butelek? Sprawdziliśmy
Handlowy chaos w USA. CBP ogłasza inną stawkę niż Trump
Handel
Zamieszanie wokół ceł Donalda Trumpa. Dlaczego obowiązuje tylko 10 proc.?
Czy wraca wojna handlowa? Trump reaguje na decyzję Sądu Najwyższego
Handel
USA znoszą cła, Trump zapowiada kolejne. UE wstrzymuje ratyfikację umowy
Prezydent USA Donald Trump
Handel
Donald Trump o decyzji Sądu Najwyższego: Dał mi znacznie większą władzę i siłę
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama