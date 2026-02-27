Jogurty są dziś głównym beneficjentem trendu – produkty z wyższą zawartością białka dołożyły ponad pół miliarda złotych do wartości sprzedaży kategorii, wyraźnie napędzając jej wzrost. Co więcej, w 2025 r. aż 85 proc. wzrostu wartości w przypadku jogurtów pochodziło z wariantów wysokobiałkowych. – Patrząc na to, jak rozwija się półka i jak konsumenci reagują na dodatkową wartość w produkcie, można zakładać, że segment wysokobiałkowy pozostanie istotnym elementem budowania wartości w nabiale, a jego rola będzie widoczna także w innych kategoriach spożywczych takich jak przekąski czy wybrane kategorie mięsne – mówi Aleksandra Gębarowska.

– Od pewnego czasu diety i produkty wysokobiałkowe cieszą się dużą popularnością. Ich spożywanie jest uważane za skuteczny sposób na pozbycie się nadmiarowych kilogramów. Podstawą diet wysokobiałkowych jest zwiększone spożycie białka kosztem węglowodanów i tłuszczów, co pomaga w utrzymaniu na dłużej uczucia sytości oraz redukcji tkanki tłuszczowej – mówi Grzegorz Mech, Business Development Manager w YouGov. Wg danych YouGov Consumer Panel, w 2025 r. polskie gospodarstwa domowe wydały na zakupy wysokobiałkowych napojów mlecznych ponad 570 mln zł. – Kategoria ta znalazła się w tym czasie w koszykach zakupowych ponad 52 proc. gospodarstw. Każde z nich dokonało zakupu jakiegoś produktu z kategorii prawie osiem razy i wydało na te zakupy średnio bez mała 78 zł, kupując przeciętnie prawie 18 opakowań takich napojów – dodaje ekspert.

– Segment produktów wysokobiałkowych rozwija się zdecydowanie szybciej niż cała kategoria. Jego dynamika w 2025 r. sięgnęła 27,5 proc. wartościowo i 26,4 proc. ilościowo, a łączna wartość zbliża się już do 2 mld zł. Konsumenci coraz częściej kierują się funkcjonalnością oraz konkretną korzyścią zdrowotną – mówi Marek Sumiła, dyrektor zarządzający Danone.

Rewolucja na sklepowych półkach

W handlu zmiany widać gołym okiem, choć Biedronka nie odpowiedziała nam na pytanie, jakim zainteresowaniem cieszą się np. wspomniane patelnie „proteinowe”.

– W naszych sklepach posiadamy wydzieloną strefę produktów High Protein w chłodni. Cieszą się one dużym zainteresowaniem i doskonale wpisują się w aktualne trendy żywieniowe. Są to przede wszystkim produkty marki własnej, ale nie tylko – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, dyrektorka ds. relacji korporacyjnych Lidl Polska. – Na uwagę zasługuje również rosnąca kategoria skyrów typu islandzkiego, które charakteryzują się podobnymi wartościami odżywczymi, co produkty wysokobiałkowe, czyli niską zawartością tłuszczu i wysoką zawartością białka – dodaje.