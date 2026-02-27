Rzeczpospolita
Jogurty, skyry, a nawet… patelnie. Moda na „high protein” zalewa sklepy

Produkty proteinowe to teraz jeden z najgorętszych sektorów rynku, sam nabiał tego typu to już 2,5 mld zł rocznie. A ambicje i inwencja firm sięgają znacznie dalej.

Aktualizacja: 27.02.2026 08:00 Publikacja: 27.02.2026 04:06

Proteinowa gorączka w sklepach. Rynek wart już 2,5 mld zł rośnie w ekspresowym tempie

Proteinowa gorączka w sklepach. Rynek wart już 2,5 mld zł rośnie w ekspresowym tempie

Foto: Bloomberg

Piotr Mazurkiewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak rozwija się segment produktów wysokobiałkowych w Polsce i jakie ma znaczenie?
  • Jakie zmiany można zauważyć w preferencjach konsumentów dotyczących produktów proteinowych?
  • W jaki sposób sieci handlowe reagują na wzrastające zainteresowanie produktami wysokobiałkowymi?
  • Jakie są prognozy rozwoju rynku produktów wysokobiałkowych?
  • Jakie korzyści zdrowotne są związane z dietą wysokobiałkową?
  • Jak wygląda aktualna oferta produktów wysokobiałkowych w polskich sklepach?

Gdy w ofercie sklepu internetowego Biedronki z akcesoriami domowymi pojawiły się proteinowe patelnie, w mediach społecznościowych zawrzało od żartów. Niemniej w sklepach widać prawdziwy wysyp produktów z proteinami w nazwie, choć często w składzie mają tyle samo białka, co wersje bez tego dopisku.

Foto: YouGov

Białkowy boom napędza sprzedaż

Z danych NielsenIQ (NIQ) wynika, że w 2025 r. sprzedaż produktów wysokobiałkowych w przypadku nabiału sięgnęła blisko 2,5 mld zł, rosnąc w ciągu dwóch lat o około 1 mld zł, a w ujęciu rok do roku o aż 28 proc. – Znaczenie segmentu jest różne w różnych kategoriach: w serach, kefirze i serkach homogenizowanych produkty wysokobiałkowe odpowiadają za około 3 proc. wartości sprzedaży, podczas gdy w przypadku mleka smakowego ich udział sięga już 30 proc., a w mlecznych deserach 23 proc. Najsilniej rola „protein” widoczna jest jednak w jogurtach – mówi Aleksandra Gębarowska, client business partner w NIQ.

Jogurty są dziś głównym beneficjentem trendu – produkty z wyższą zawartością białka dołożyły ponad pół miliarda złotych do wartości sprzedaży kategorii, wyraźnie napędzając jej wzrost. Co więcej, w 2025 r. aż 85 proc. wzrostu wartości w przypadku jogurtów pochodziło z wariantów wysokobiałkowych. – Patrząc na to, jak rozwija się półka i jak konsumenci reagują na dodatkową wartość w produkcie, można zakładać, że segment wysokobiałkowy pozostanie istotnym elementem budowania wartości w nabiale, a jego rola będzie widoczna także w innych kategoriach spożywczych takich jak przekąski czy wybrane kategorie mięsne – mówi Aleksandra Gębarowska.

Od pewnego czasu diety i produkty wysokobiałkowe cieszą się dużą popularnością. Ich spożywanie jest uważane za skuteczny sposób na pozbycie się nadmiarowych kilogramów. Podstawą diet wysokobiałkowych jest zwiększone spożycie białka kosztem węglowodanów i tłuszczów, co pomaga w utrzymaniu na dłużej uczucia sytości oraz redukcji tkanki tłuszczowej – mówi Grzegorz Mech, Business Development Manager w YouGov. Wg danych YouGov Consumer Panel, w 2025 r. polskie gospodarstwa domowe wydały na zakupy wysokobiałkowych napojów mlecznych ponad 570 mln zł. – Kategoria ta znalazła się w tym czasie w koszykach zakupowych ponad 52 proc. gospodarstw. Każde z nich dokonało zakupu jakiegoś produktu z kategorii prawie osiem razy i wydało na te zakupy średnio bez mała 78 zł, kupując przeciętnie prawie 18 opakowań takich napojów – dodaje ekspert.

– Segment produktów wysokobiałkowych rozwija się zdecydowanie szybciej niż cała kategoria. Jego dynamika w 2025 r. sięgnęła 27,5 proc. wartościowo i 26,4 proc. ilościowo, a łączna wartość zbliża się już do 2 mld zł. Konsumenci coraz częściej kierują się funkcjonalnością oraz konkretną korzyścią zdrowotną – mówi Marek Sumiła, dyrektor zarządzający Danone.

Rewolucja na sklepowych półkach

W handlu zmiany widać gołym okiem, choć Biedronka nie odpowiedziała nam na pytanie, jakim zainteresowaniem cieszą się np. wspomniane patelnie „proteinowe”.

– To trend, który utrzymuje się już od dłuższego czasu, dlatego systematycznie poszerzamy asortyment, nie tylko w ramach nabiału, lecz także w innych kategoriach, takich jak makarony wysokoproteinowe czy produkty śniadaniowe – mówi Patrycja Kamińska, rzeczniczka sieci Netto. – Z jednej strony po produkty high protein sięgają osoby świadomie budujące dietę i zwracające uwagę na odpowiednią podaż białka. Z drugiej – obserwujemy dużą grupę klientów, którzy traktują tę kategorię jako ciekawą alternatywę dla tradycyjnych produktów. Wpływ mają na to m.in. rosnąca popularność żywności convenience i high protein – dodaje.

Inne sieci widzą też rosnące zainteresowanie klientów kategorią wysokobiałkową, co dla firm jest dobrą wiadomością ponieważ ogólnie rynek produktów spożywczych wciąż jest w kryzysie. – Jest to zgodne z ogólnymi trendami dotyczącymi odżywiania panującymi obecnie wśród klientów. Świadomość konsumencka wzrasta, a to sprawia, że klienci większą wagę przywiązują do jakości oraz korzyści, jakie płyną ze spożywania konkretnego produktu – mówi Ewa Szczepaniak, dyrektor ds. zakupów Aldi Polska. – Obecnie najchętniej kupowanymi produktami wysokobiałkowymi są faktycznie te z kategorii nabiału: sery, jogurty, puddingi, twarożki, skyry. Od dawna powodzeniem cieszą się także batony z wysoką zawartością protein. Obserwujemy, że ten trend przenosi się również na inne kategorie, jak np. pieczywo wysokobiałkowe, kremy do smarowania, napoje proteinowe, musli śniadaniowe – dodaje.

