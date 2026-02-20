Danone podaje, że marka Alpro pozostaje liderem kategorii w Polsce z udziałem wartościowym 36,5 proc., a w segmencie napojów roślinnych rośnie on nawet do 38,4 proc. – W kategorii roślinnych alternatyw jogurtów Alpro odpowiada za 30,3 proc. sprzedaży wartościowej. Dane te potwierdzają, że konsumenci poszukują produktów nie tylko smacznych, lecz także funkcjonalnych i o wiarygodnym profilu żywieniowym. 55 proc. konsumentów oczekuje od producentów konkretnych działań na rzecz ochrony środowiska, co dodatkowo wzmacnia rolę marek inwestujących w zrównoważony rozwój – mówi szef Danone w Polsce.

Handel reaguje na ceny i rosnącą rolę marek własnych

Handel na te zmiany także odpowiada, zwłaszcza w obliczu rosnących cen wielu kategorii. – Zarówno w kategorii nabiału, jak i mięsa obserwujemy wzrost zainteresowania klientów markami własnymi, które są doceniane za ich jakość w połączeniu z atrakcyjną ceną. Dużym zainteresowaniem cieszą się produkty z kurczaka, ale pomimo wzrostów cen klienci chętnie sięgają także po wołowinę i produkty premium – mówi Monika Sitkowska, dyrektor ds. zakupów Aldi Polska. – Jeśli natomiast chodzi o zainteresowanie produktami vege, to utrzymuje się ono na stałym poziomie. W obu kategoriach – zarówno nabiału jak i mięsa – obserwujemy wyraźne zmiany zachowań zakupowych klientów. Obecnie zdecydowanie częściej zwracają uwagę na relację jakości do ceny, co przekłada się na rosnące zainteresowanie markami własnymi – dodaje.

– Konsumenci pozostają nadal wrażliwi na cenę, niemniej jednak poszukują produktów o wysokiej jakości i relatywnie niskich cenach. Dlatego często wybierają nasze marki własne ze względu na dobry stosunek ceny do jakości. Nie obserwujemy wzmożonej reakcji na ofertę promocyjną – mówi Hanna Bernatowicz, dyrektor komunikacji Auchan Polska. – Jeśli chodzi o roślinne zamienniki mięsa i nabiału, segment ten ustabilizował swój udział rynkowy i obecnie nie notuje dynamicznych wzrostów. Wolumen sprzedaży pozostaje na stałym poziomie. To kategoria szczególnie wrażliwa na zmiany cen, a konsumenci, podobnie jak w przypadku produktów tradycyjnych, oczekują przede wszystkim wysokiej jakości. W obecnych warunkach rynkowych cena pozostaje istotnym czynnikiem wpływającym na decyzje zakupowe w tym segmencie – dodaje.

– Sprzedaż kategorii mięs utrzymuje się na stabilnym poziomie. Jeśli chodzi o nabiał, obserwujemy rosnące zainteresowanie produktami proteinowymi, o które ustawicznie uzupełniamy nasz asortyment – mówi Patrycja Kamińska, rzeczniczka sieci Netto. – W ujęciu ogólnym rośnie również sprzedaż żywności roślinnej, w tym roślinnych zamienników mięs. Największe wzrosty w tej kategorii notujemy jednak dla napojów roślinnych, w tym odpowiedników mleka i jogurtów – dodaje.



