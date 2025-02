Dane YouGov wskazują wręcz na ponad 10-proc. spadek wartości rynku zamienników, co pokazuje, że kolejny rok konsumenci się od nich odwracają. – To efekt cen, wciąż wyższych niż mięsa. W efekcie, gdy minął efekt nowości, gdy konsumenci z ciekawości po nie sięgali, teraz oferta na półkach się kurczy – mówi przedstawiciel jednej z sieci.

YouGov wskazuje, że w 2024 roku wzrosła popularność produktów pakowanych, w przypadku wędlin to blisko 53 proc., a drobiu 54 proc. – To istotna zmiana, ponieważ jeszcze niedawno prym wiodły produkty sprzedawane na wagę. Obecnie obserwujemy efekt przewagi dyskontów, które w swojej ofercie mają niemal wyłącznie produkty pakowane. Konsumenci doceniają je przede wszystkim za wygodę, higienę i dłuższy termin przydatności do spożycia – tłumaczy Grzegorz Mech.

Ważna część diety Polaków

Inne badania również potwierdzają, że zapowiedzi schyłku branży mięsnej były przesadzone. Z badania SW Research zleconego przez Związek Polskie Mięso wynika, że tylko 4 proc. Polaków zupełnie nie kupuje mięsa, choć już 39 proc. ogranicza takie zakupy. Dla 57 proc. to stały element ich diety.

Tylko w grupie wiekowej 60+ mniej niż 50 proc. konsumentów uważa mięso za stały element diety. W przedziale wiekowym od 18 do 49 lat odpowiedziało tak ponad 57 proc. konsumentów. 39 proc. ankietowanych w badaniu przyznało, że je mięso, ale stara się je ograniczać. W grupie 60+ ten odsetek to 55 proc., ale wśród osób w wieku do 29 lat odpowiedziało tak tylko 27 proc. Ogółem tylko 4 proc. badanych osób zadeklarowało, że wcale nie je takich produktów.