Niedawno ruszyła jego druga edycja. Dlaczego warto wystartować w tym konkursie?

Właśnie dlatego, żeby zyskać rozgłos jako wynalazca. To prestiż, gdyż wydarzenie ma atrakcyjną oprawę medialną. Samo podanie do publicznej wiadomości nazwiska takiej osoby sprawi, że w przyszłości łatwiej będzie jej prowadzić działalność badawczą i ją komercjalizować. Są też konkursy, w których można wygrać nagrody pieniężne.

Jak pani ocenia pierwszą edycję konkursu? Czy udało się osiągnąć zamierzone cele?

Uważam, że była to bardzo cenna inicjatywa i bardzo wysoko oceniam pierwszą edycję konkursu. Urząd Patentowy był w jej ramach zaangażowany w wyłanianie laureatów i głęboko wierzę, że te nagrody i wyróżnienia pomogą w uzyskaniu doświadczenia, jak działać w przyszłości, oraz wzbudzeniu zainteresowania podmiotów, które mogłyby taki wynalazek skomercjalizować.

Wspominała pani, że aby uzyskać patent, trzeba spełnić pewne dodatkowe warunki…

Pierwszą i podstawową zasadą udzielenia ochrony jest nowość. Jest ona określana i badana na skalę globalną. Wszelkie formy upublicznienia wynalazku przed jego formalnym zgłoszeniem do Urzędu Patentowego pozbawiają go cechy nowości i uniemożliwiają uzyskanie ochrony w przyszłości. Wynalazca musi pamiętać, by o takim wynalazku wcześniej nie pisać, nie publikować go, choćby w opracowaniach popularnonaukowych, bo to pozbawia go cechy nowości. Musi też zadbać, by prezentując wynalazek partnerom biznesowym, zabezpieczyć poufność. Bo jeśli ujawnienie ma charakter poufny, to nie „szkodzi” nowości.

Na ile szczegółowe musi być to ujawnienie? Bo niedawno zwycięzca pierwszej edycji opowiadał w wywiadzie, jak działa jego urządzenie do radiowego pomiaru poziomu płynu w płucach. Jak rozumiem, to samo w sobie nie wystarczy? Muszą to być jakieś plany i szczegółowe opisy?

Patent, oprócz tego, że nowy, musi mieć jeszcze poziom wynalazczy i to znaczący. Musi zmieniać stan wiedzy w danej dziedzinie tak, że uzyskuje się nieoczywiste efekty. Po trzecie – musi być w zgłoszeniu patentowym tak opisany, aby istniała możliwość jego przemysłowej eksploatacji po zakończeniu 20-letniej ochrony. Dlatego ogólne ujawnienie, że wynalazek należy do danej dziedziny, ale bez wskazania, jakie ma cechy szczegółowo opisane w zgłoszeniu i parametry techniczne, nie niweczy cechy nowości. Pisaniem takich zgłoszeń zajmują się rzecznicy patentowi, którzy pomagają wynalazcom tak je sformułować, aby tę ochronę uzyskać.

Po 20 latach jednak ona wygaśnie i każdy będzie mógł korzystać z urządzenia. Czy nie lepiej jednak nie składać wniosku, a inaczej zabezpieczyć poufność wynalazku?

To, że wynalazek korzysta z ochrony tylko przez 20 lat, jest elementem umowy ze społeczeństwem. Wyrównuje szanse obu stron tej umowy. Ponieważ jesteś kreatywny i tworzysz innowacyjne rozwiązania, zapewniamy ci monopol na 20 lat, ale w zamian za to opiszesz wszystko tak szczegółowo, żeby każdy mógł taki wynalazek wykorzystać. Jeśli nie chcesz czegoś ujawniać, to nie dostaniesz wyłączności, ale możesz chronić ten wynalazek jako know-how. Tak chroniona jest np. tajemnica receptury Coca-coli – znają ją członkowie zarządu, i to nie w całości, a każdy ma tylko fragment, który przekazuje osobom odpowiedzialnym za produkcję i tylko po zebraniu tych fragmentów można stworzyć Coca-colę. Tak można chronić know-how przez setki lat, ale ma to swoje minusy. Po pierwsze, pracownik mający dostęp do tej wiedzy, zdobytej legalnie lub nielegalnie, może te informacje przekazać komuś innemu. Wtedy ten, kto stworzył rozwiązanie, będzie musiał udowodnić, że miał je jako pierwszy, że je stosował i na czym ono polega. To trudne – łatwiej po prostu pokazać prawo z patentu. Ważne jest jednak to, by prowadząc rozmowy z potencjalnymi inwestorami, zadbać o klauzulę poufności i nie ujawniać za dużo. A gdy już podpisujemy umowę, należy zadbać o to, by nie przekazać pełni informacji inwestorom, a zostawić sobie kluczową część.