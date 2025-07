Wnioski są dwa. Po pierwsze Żurek dobitnie pokazał, że jako człowiek, który sędziowską togę dopiero co powiesił w szafie, bolączki sądów zna od podszewki. Nie potrzebuje licznych konferencji i wszelakich konwentykli, by ustalić, co trzeba i można zrobić niemalże od ręki lub nie obawiając się weta prezydenta, a co wpłynie na sprawność pracy sędziów, a zatem samych sądów.

Dlaczego Waldemar Żurek wspomniał o zawodzie drwala?

Po drugie ci, którzy podejrzewali, że premier postanowił tym razem postawić na fightera, znaleźli potwierdzenie. Wszystko wskazuje na to, że wyrąbywanie praworządności przyspieszy tak, że polecą wióry. Nie bez kozery zresztą Żurek, absolwent technikum leśnego, pół żartem, pół serio wspomniał, że drwal to jego pierwszy wyuczony zawód.

Koniec ze strategią czekania zwiastuje też wycofanie z Komisji Weneckiej projektu tzw. ustawy naprawczej (to ona miała rozwiązać problem neosędziów), wykuwanej przez długie miesiące w bólach i przesłanej międzynarodowemu gremium do oceny przez Adama Bodnara. Żurek chce działać szybciej i dać wreszcie szansę wypowiedzieć się na temat konkretnych rozwiązań parlamentarzystom i głowie państwa.

W czwartek wielokrotnie mogliśmy usłyszeć „mam na to pomysł” w odpowiedzi na pytania, które jeszcze niedawno minister Bodnar skwitowałby słowami: „nie da się”.

Jak mawiał klasyk, najważniejszy jest koniec, ale początek minister Żurek naprawdę ma niezły.