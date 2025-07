Alimenty to nie prezent. To środki na dziecko, a nie dla byłej żony. Dużo czasu organizacjom pozarządowym zajęło, żeby trafić z tym przekazem do świadomości społecznej. Alimenciarze zaczęli wreszcie być postrzegani jako osoby okradające własne dzieci.

W takich okolicznościach Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało tablice alimentacyjne. I się zaczęło. Choć resort z tablic w zaproponowanym kształcie szybko się wycofał, internet rozgrzał się do czerwoności. Z mediów społecznościowych można się wciąż dowiedzieć, że przez propozycje ministerstwa mężczyźni będą bali się płodzić dzieci, a kobiety będą chętniej się rozwodzić, by wyłudzać pieniądze. – Ojciec to nie skarbonka. Nie powinien sponsorować fryzjera i pazurów byłej żony. Matka dostaje już przecież 800+ – to przykładowe internetowe wpisy. Co z tego, że środki ze świadczenia wychowawczego kończą się po opłaceniu wizyty u lekarza specjalisty i miesięcznego czesnego za dodatkowy angielski.

W internecie krążyły nawet wykresy, według których Polacy, po zastosowaniu tablic, będą płacić wyższe alimenty niż Niemcy. Ojciec dwójki dzieci stanie się głodującym biedakiem. Zapomniano o jednym – przy określaniu żądania dotyczącego wysokości alimentów ważną wskazówką jest art. 87 § 3 kodeksu pracy, który wskazuje, że przy egzekucji świadczeń alimentacyjnych może dojść do potrącenia maksymalnie 3/5 wynagrodzenia za pracę zobowiązanego. Granica z kodeksu pracy nie wiąże w sposób bezwzględny sądu rodzinnego ustalającego wysokość alimentów, który ma obowiązek badać również uzasadnione potrzeby dziecka. Jest jednak brana pod uwagę. Nikt nie zamierzał znieść tego limitu.