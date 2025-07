– Dziś bowiem, w zależności od sądu, pełnomocnika, sędziego, a nawet regionu kraju, wysokość alimentów potrafi się znacząco różnić, mimo porównywalnych okoliczności. Brak jasnych wytycznych prowadzi często do eskalacji konfliktów między rodzicami, przeciągających się postępowań oraz trudności w ugodowym rozwiązywaniu sporu. Z tego punktu widzenia sam zamysł stworzenia orientacyjnych widełek alimentacyjnych jest krokiem w dobrą stronę – mówi ekspertka.

Jak dodaje, tego rodzaju tablice mogłyby ograniczyć emocje i pole konfliktu, jeżeli strony dostaną do ręki względnie obiektywny miernik, który dotyczy wszystkich w podobnej sytuacji finansowej.

– Niestety, forma, w jakiej tablice zostały zaprezentowane, budzi poważne wątpliwości. Najpoważniejszym mankamentem jest sposób przeliczenia dochodów i kwot alimentów. W tabeli zastosowano dochód brutto osoby zobowiązanej, czyli kwotę przed opodatkowaniem i oskładkowaniem, a następnie zestawiono go z sugerowaną wysokością alimentów netto, czyli „na rękę”. W efekcie rodzic, który zarabia np. 8300 zł brutto (czyli ok. 5900 zł netto), miałby według tabeli płacić alimenty w wysokości 1657 zł miesięcznie na jedno dziecko, co realnie stanowi blisko 30 proc. jego faktycznych dochodów. Taki sposób kalkulacji jest mylący i, co gorsza, może prowadzić do niezrozumienia sytuacji finansowej zobowiązanego – wskazuje prof. Sepioło-Jankowska.

Jak dodaje, tablica w żaden sposób nie uwzględnia różnorodności form zatrudnienia i uzyskiwania dochodu. – A przecież polski rynek pracy to nie tylko umowa o pracę. Jak uwzględnić osoby prowadzące działalność gospodarczą, których dochód jest zmienny, trudny do oszacowania, a czasem optymalizowany podatkowo? Co z osobami pracującymi na podstawie umów cywilnoprawnych, gdzie składki są niższe? A co z zatrudnieniem „na czarno”, które nadal jest niestety obecne i nieznajdujące odzwierciedlenia w żadnym oficjalnym dokumencie? – punktuje ekspertka.