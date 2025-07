Przepis ten daje możliwość przyznania alimentów małżonkowi, którego sytuacja materialna na skutek rozwodu się istotnie pogorszyła. Alimenty od drugiego z małżonków mogą być też przyznane, jeśli był on wyłącznie winny rozkładu pożycia.

A to oznacza, że w niektórych przypadkach może to generować nadużycia w postaci zmuszenia bądź skłonienia małżonka groźbą lub podstępem do rozwodu pozasądowego w celu uniknięcia ryzyka obarczenia po rozwodzie zobowiązaniem alimentacyjnym.

Ale to nie wszystko. Zgodnie z projektem rozwód pozasądowy będzie dostępny wyłącznie dla małżonków, którzy albo są obywatelami polskimi, albo nie posiadają wspólnego obywatelstwa i mają miejsce zamieszkania na terytorium RP. A to oznacza, że procedura ta nie będzie dostępna m.in. dla małżonków, którzy posiadają wspólne obywatelstwo inne niż polskie i mają miejsce zamieszkania na terytorium RP, nawet jeśli zawarli związek małżeński w Polsce. A to może naruszać wynikający z prawa UE zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową.

Pozasądowe rozwody nie zbawią zapchanych sądów

Rzecznik wątpi też, że instytucja pozasądowego rozwodu spowoduje odciążenie sądów okręgowych i skrócenie czasu trwania sądowego postępowania w sprawach o rozwód.

Z doświadczeń Biura RPO wynika, że jeśli małżonkowie zgodnie chcą rozwiązać związek małżeński, a do tego nie mają małoletnich dzieci, to postępowanie sądowe jest zazwyczaj szybkie i sprawne. Z reguły sądy uznają w takich przypadkach żądanie pozwu, często nie prowadząc nawet postępowania dowodowego, a małżonkowie nie wnoszą środków odwoławczych.