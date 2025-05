Zgodnie z projektowanym art. 89b ust. 4 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, przed odebraniem zapewnień od małżonków kierownik urzędu stanu cywilnego wyjaśnia im doniosłość związku małżeńskiego, przepisy regulujące jego rozwiązanie, a także przekazuje im informację dotyczącą form wsparcia w kryzysie małżeńskim oraz skutków rozwiązania małżeństwa. Treść tego pouczenia będzie określona w rozporządzeniu.

Realizacja obowiązku informacyjnego przy pozasądowych rozwodach. Nie wystarczy wyrecytowanie treści pouczenia

– Projekt ministerialny zakłada sztampową informację, jednakową dla wszystkich przypadków, która w praktyce sprowadzi się do odczytania jednolitej formuły określonej w załączniku do rozporządzenia. Tymczasem każdy przypadek jest inny i wymaga specyficznego podejścia – zwraca uwagę Dariusz Celiński. Dla porównania wskazuje, że prawo o notariacie nakłada na notariusza obowiązek m.in. czuwania nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron, udzielenia im niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej i przekonania się, że osoby biorące w niej udział rozumieją treść oraz znaczenie aktu, a sam akt jest zgodny z ich wolą.

Oznacza to, że notariusze najpierw sami zadają pytania stronom, aby ustalić jaki jest ich stan rodzinny i majątkowy, a dopiero po uzyskaniu ich wyjaśnień dostosowują zakres wyjaśnień do ich konkretnego przypadku. – Tylko w taki sposób można w pełni i rzetelnie zrealizować obowiązek informacyjny dla stron. I dopiero w trakcie dalszej rozmowy można się zorientować czy czynność jest zrozumiała i czy jest zgodna z ich wolą. Nie chcę absolutnie umniejszać wiedzy i fachowości kierowników USC, natomiast jestem przekonany, że nie będą oni w stanie w pełnym zakresie udzielić informacji rozwodzącym się małżonkom na temat skutków rozwodu. Nie tylko ściśle w sferze prawa rodzinnego, ale również prawa rzeczowego, co do podziału majątku, korzystania ze wspólnego mieszkania etc. Notariusz sprawując jurysdykcję prewencyjną nie tylko eliminuje z obrotu czynności sprzeczne z prawem czy zasadami współżycia społecznego, ale też redukuje czynności, które mogą powodować przyszły spór – dodawał notariusz.