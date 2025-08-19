Wydawnictwo Marginesy sp. z o.o. oraz Joanna Kuciel-Frydryszak informują, że osiągnęli porozumienie w sprawie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla Autorki związanego z sukcesem rynkowym książki „Chłopki. Opowieść o naszych babkach". Wydawnictwo Marginesy (źródło: Facebook)

Tym samym zakończył się konflikt, który był przyczynkiem do medialnej dyskusji na temat zarobków i ogólnej sytuacji pisarzy w Polsce. Zaczęło się od pozwu, wystosowanego przez Joannę Kuciel-Frydryszak przeciwko Wydawnictwu Marginesy, będącemu wydawcą jej bestsellerowej książki. Autorka powołała się przy tym na tzw. klauzulę bestsellerową, wynikającą z art. 44 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Co mówią przepisy? Klauzula bestsellerowa Art. 44. [Podwyższenie wynagrodzenia twórcy przez sąd]



1. W przypadku gdy wynagrodzenie twórcy jest niewspółmiernie niskie w stosunku do korzyści nabywcy autorskich praw majątkowych lub licencjobiorcy, twórca może żądać stosownego podwyższenia wynagrodzenia przez sąd.



– Klauzula bestsellerowa ma umożliwić twórcy czerpanie zysków z eksploatacji jego utworów, które pojawiają się w trakcie korzystania z nich, a których ani twórca, ani wydawca czy producent nie przewidywali(...). Chodzi o to, by część z tych niespodziewanych zysków mogła trafić do twórcy. My często po prostu nie wiemy, jakie finalnie będą zyski z eksploatacji utworu – mówił „Rzeczpospolitej” prof. Rafał Sikorski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jak zaznaczał ekspert, chodziło o umożliwienie twórcy, by mógł on w pełni uczestniczyć w sukcesie swojego dzieła w sytuacji, gdy osiągnie ono niemożliwy wcześniej do przewidzenia sukces.