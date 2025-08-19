Aktualizacja: 19.08.2025 22:17 Publikacja: 19.08.2025 11:52
Poznań, 08.05.2025. Autorka bestselleru „Chłopki” Joanna Kuciel–Frydryszak podczas panelu „Kobiety w głównych rolach” w trakcie Europejskiego Kongresu Odnowy i Rozwoju Wsi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich
Spór autorki „Chłopek” z Wydawnictwem Marginesy zakończył się porozumieniem o wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia na mocy tzw. klauzuli bestsellerowej
Foto: Jakub Kaczmarczyk/PAP
Wielomiesięczny konflikt pomiędzy autorką „Chłopek” a Wydawnictwem Marginesy zakończył się ugodą. Jak poinformowało wydawnictwo, osiągnięte zostało porozumienie w sprawie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia. Chodzi o sukces na polskim rynku czytelniczym, jaki osiągnęła książka „Chłopki. Opowieść o naszych babkach” autorstwa Joanny Kuciel-Frydryszak.
Konflikt pisarki z wydawnictwem był tylko częścią systemowego problemu, z jakim mierzy się polski rynek literacki – o czym mówiła „Rzeczpospolitej Plus Minus” prof. Anna Nasiłowska. Jak dokładnie zakończył się spór i co możemy powiedzieć o skali problemów, z jakimi mierzą się polscy autorzy?
„Wydawca i Autorka kontynuują współpracę w zakresie dalszej sprzedaży książki” – poinformowało Wydawnictwo Marginesy.
Wydawnictwo Marginesy (źródło: Facebook)
Tym samym zakończył się konflikt, który był przyczynkiem do medialnej dyskusji na temat zarobków i ogólnej sytuacji pisarzy w Polsce. Zaczęło się od pozwu, wystosowanego przez Joannę Kuciel-Frydryszak przeciwko Wydawnictwu Marginesy, będącemu wydawcą jej bestsellerowej książki. Autorka powołała się przy tym na tzw. klauzulę bestsellerową, wynikającą z art. 44 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Art. 44. [Podwyższenie wynagrodzenia twórcy przez sąd]
1. W przypadku gdy wynagrodzenie twórcy jest niewspółmiernie niskie w stosunku do korzyści nabywcy autorskich praw majątkowych lub licencjobiorcy, twórca może żądać stosownego podwyższenia wynagrodzenia przez sąd.
– Klauzula bestsellerowa ma umożliwić twórcy czerpanie zysków z eksploatacji jego utworów, które pojawiają się w trakcie korzystania z nich, a których ani twórca, ani wydawca czy producent nie przewidywali(...). Chodzi o to, by część z tych niespodziewanych zysków mogła trafić do twórcy. My często po prostu nie wiemy, jakie finalnie będą zyski z eksploatacji utworu – mówił „Rzeczpospolitej” prof. Rafał Sikorski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Jak zaznaczał ekspert, chodziło o umożliwienie twórcy, by mógł on w pełni uczestniczyć w sukcesie swojego dzieła w sytuacji, gdy osiągnie ono niemożliwy wcześniej do przewidzenia sukces.
Tak też stało się w przypadku „Chłopek”: w październiku 2024 roku Wydawnictwo Marginesy informowało o 500 tys. sprzedanych egzemplarzy, co stanowi liczbę niespotykaną na polskim rynku literackim.
– Uważam, że paradoksalnie możemy wyciągnąć z tej sytuacji optymistyczne wnioski: oto udało się sprzedać ponad pół miliona egzemplarzy książki polskiej autorki, choć średni nakład dzieł rodzimych autorów oscyluje wokół kilku, najwyżej kilkunastu tysięcy. Wydawnictwo zachowało się niestandardowo, robiło dodruki, wbrew powszechnej opinii o ich nieopłacalności oraz szybko mijającej koniunkturze – mówiła „Rzeczpospolitej Plus Minus” prof. Anna Nasiłowska, poetka i prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
Podobnie uważała sama Joanna Kuciel-Frydryszak. Powołując się na klauzulę bestsellerową pozwała wydawnictwo, domagając się dodatkowego wynagrodzenia, proporcjonalnego do osiągniętego przez książkę sukcesu.
„W związku z ogromnym sukcesem sprzedażowym, jaki odniosła książka "Chłopki" mojego autorstwa, okazało się, że wielkie korzyści, jakie osiągnęło Wydawnictwo Marginesy, są nieproporcjonalnie wysokie względem mojego wynagrodzenia” – napisała wówczas autorka.
Jak stwierdziła, powodem jej wystąpienia była także chęć wywołania dyskusji o sytuacji polskich pisarzy. Z pewnością więc osiągnęła także ten skutek.
– Relacja między nakładem pracy włożonym w książkę oraz jej walorami literackimi a zarobkiem autora na polskim rynku rozjechała się już dawno temu. I mówię to z pełną odpowiedzialnością za słowa: wartości te mają się do siebie nijak, a na rynku lepiej radzą sobie książki proste zarówno w napisaniu, jak i odbiorze – mówiła „Rzeczpospolitej” prof. Nasiłowska, która, jak stwierdziła, sama wielokrotnie padła ofiarą nieuczciwych praktyk ze strony wydawnictw.
– Pisarze, zwłaszcza bez wcześniejszego dorobku, są ubogimi petentami – konkludowała prof. Nasiłowska.
