Wniosek – jeśli jest to możliwe, to lepiej korzystać z pewniejszych form testamentów.

Wydziedziczenie

W orzeczeniu z 28 października 2025 r. SN orzekł, że fundacje (a chodziło o bardzo znaną) nie mają specjalnych praw przy dziedziczeniu, gdyż, jak wskazał sędzia Dariusz Pawłyszcze, ułatwienie dziedziczenia przez fundacje i inne organizacje mogłoby zwiększyć już istniejące zjawisko manipulowania ludźmi w podeszłym wieku. W tej sprawie ojciec wydziedziczył, czyli pozbawił prawa nawet do zachowku, syna mieszkającego w USA od wielu lat za nieutrzymywanie z nim wystarczająco częstych kontaktów. Majątek zapisał zaś wspomnianej fundacji, która wskazywała, że inaczej niż krewni nie znała istotnych relacji rodzinnych i ma ograniczoną możliwość wykazania zasadności wydziedziczenia (sygnatura akt: I CSK 1135/24).

Rodzinne darowizny

– To wola darczyńcy, a nie cel darowizny decyduje o tym, czy wchodzi ona do majątku odrębnego syna darczyńcy, czy majątku wspólnego syna i jego żony – orzekł SN 16 lipca 2025 r. w sprawie o podział majątku wspólnego małżeńskiego, w której była żona twierdziła, że darowizna jej teścia była na spłatę kredytu, który zaciągnęła z mężem na wspólne mieszkanie, więc powinna być zaliczona do ich majątku wspólnego i zwiększyć jej udział przy podziale (sygnatura akt: I CSK 4013/24).

Kontakty z dzieckiem

W uchwale z 3 października 2025 r. SN orzekł, że niewypełnianie przez rodzica obowiązku w zakresie kontaktów dziecka z drugim rodzicem ze względu na postawę dziecka, nie wyłącza możliwości nakazania mu zapłaty tzw. sumy przymuszającej na rzecz rodzica uprawnionego do kontaktów, także wtedy, gdy postawa dziecka wynika z zachowań obojga rodziców. Krótko mówiąc – rodzic winien czynić starania, by zapewnić drugiemu kontakty z dzieckiem (sygnatura akt: III CZP 20/25).

Alimenty

Na pytanie jednego z sądów, czy matce pełnoletniego i ubezwłasnowolnionego całkowicie syna, na której spoczywa obowiązek alimentacyjny wobec tego dziecka, może być przyznane wynagrodzenie za sprawowanie opieki (na podstawie art. 162 par. 1 i 3 kodeksu rodzinnego), SN orzekł, że takie wynagrodzenie co do zasady nie przysługuje rodzicom. Ich obowiązkiem jest opieka nad dzieckiem (sygnatura akt: III CZP 35/24).