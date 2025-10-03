Aktualizacja: 03.10.2025 19:49 Publikacja: 03.10.2025 19:40
Ojciec dwóch niepełnoletnich dziewczynek wystąpił do sądu rodzinnego o zagrożenie ich matce wydaniem nakazu zapłaty na jego rzecz po 1000 zł za każde z 20 naruszeń jego prawa do kontaktu z córkami. Zasady kontaktów z dziećmi zostały określone w wyroku rozwodowym. Matka ma po rozwodzie przyznaną pieczę nad córkami. Ojciec ma prawo do kontaktów z nimi na terenie poradni psychologiczno-poradniczej w obecności jej pracownika, bez obecności matki, która ma je przygotować do kontaktów i stawiać się z nimi w ustalonych terminach. Ojciec ma zaś punktualnie przychodzić na spotkania lub informować matkę o niemożliwości stawienia się.
Od pewnego czasu te kontakty szwankowały i niemal ustały. Ojciec skorzystał ze stosowanego od szeregu lat narzędzia przymuszającego rodziców do respektowania kontaktów z dziećmi. Polega ono na tym, że najpierw sąd zagraża rodzicowi utrudniającemu kontakty nakazaniem zapłaty sumy pieniężnej na rzecz drugiego rodzica, a jeśli nie wypełnia nadal tego obowiązku, to nakazuje temu rodzicowi zapłatę określonej kwoty, ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń (art. 598(16) k.p.c.)
Sąd Rejonowy ustalił, że jedna córka została wciągnięta przez matkę w konflikt między rodzicami i wyraża niechęć do ojca, choć nie uczynił jej bezpośrednio żadnej krzywdy. Druga też nie chce kontaktów, gdyż z przekazów rodzinnych wie, że ojciec kiedyś zachowywał się niewłaściwie wobec matki, i utożsamia się z jej uczuciami. W konsekwencji SR oddalił wniosek ojca, uznając, że matka wywiązuje się ze swoich obowiązków: przygotowuje dzieci do kontaktu z ojcem, ale córki mają za złe zarówno jej, jak i ojcu, że są zmuszane do tych kontaktów. Zatem nie sposób obarczyć matki winą za niechęć dzieci do kontaktów z ojcem.
Tymczasem Trybunał Konstytucyjny 22 czerwca 2022 r. (sygn. SK 3/20) orzekł, że niekonstytucyjne jest karanie rodzica, kiedy brak kontaktów z drugim rodzicem jest skutkiem zachowania samych dzieci.
Rozpatrując zażalenie ojca Sąd Okręgowy w Krakowie (sędzia Paweł Wicherek) powziął co do tego wątpliwości, pytając SN: – Czy wobec tego wyroku TK możliwe jest nakazanie zapłaty na podstawie art. 598(16) par. 1 k.p.c. w sytuacji, gdy niewłaściwe wykonywanie przez rodzica sprawującego pieczę nad dzieckiem obowiązków wynikających z orzeczenia regulującego kontakty drugiego rodzica, związane jest z zachowaniem dziecka, które jest wynikiem postępowania zarówno rodzica sprawującego pieczę nad dzieckiem, jak i rodzica uprawnionego do kontaktów z dzieckiem?
SN, wydając 3 października uchwałę (sędziowie Paweł Grzegorczyk, Roman Trzaskowski i Karol Weitz), zwrócił m.in. uwagę, że ojcu wytykano jakieś dawne zachowanie, a za trudnościami w kontaktach z dziećmi, które zresztą po sądowym ostrzeżeniu matki nie poprawiły się, stało jej niechętne nastawianie do ojca ich dzieci.
Roman Trzaskowski, sędzia sprawozdawca wskazał w ustnym uzasadnieniu, że zakres kontaktów z dziećmi określany jest w tym przypadku w wyroku rozwodowym, a jeśli coś istotnego w nich szwankuje, to można to zbadać i zmienić w postępowaniu rozpoznawczym. Natomiast postępowanie składające się z ostrzeżenia o zagrożeniu karą finansową i ewentualnie jej zasądzenia jest rodzajem postępowania egzekucyjnego i zastosowany przez sąd środek winien być wykonany. Także wtedy, gdy postawa dziecka wynika z zachowań obojga rodziców.
Sygn. akt III CZP 20/25
Relacje między rodzicami i dziećmi są niejednokrotnie bardzo skomplikowane, w szczególności gdy dochodzi do rozwodu rodziców. Często dochodzi wtedy do opowiadania się przez dzieci po stronie jednego z rodziców, skutkującego negatywnym nastawieniem do drugiego, obwinianego o rozpad rodziny. Konsekwencją może być niechęć dziecka do spotykania się z takim rodzicem. Realizacja osobistych kontaktów z dzieckiem jest zaś prawem i obowiązkiem każdego rodzica, który nie jest ich pozbawiony przez sąd. Dlatego oboje rodzice powinni dbać, żeby mimo istniejących między nimi animozji, dzieci miały regularny i swobodny kontakt z rodzicem, z którym nie przebywają na co dzień. Jest to również bardzo ważne dla prawidłowego rozwoju psychicznego dziecka. Stąd ustawodawca uregulował postępowanie egzekucyjne w tym zakresie. Rodzic, który nie realizuje kontaktów z dzieckiem lub taki kontakt uniemożliwia, może zostać obciążony obowiązkiem zapłaty określonej kwoty pieniężnej, co ma wymusić współpracę między skłóconymi rodzicami. Gdy jednak przyczyna braku kontaktów tkwi w negatywnie ukształtowanej świadomości dziecka, które po prostu nie chce spotykać się z drugim rodzicem, a dziecko nie jest negatywnie nastawiane przeciwko rodzicowi, albo przyczyny niechęci tkwią w tym rodzicu, w jego postawie, takie postępowanie nie może zostać wdrożone.
