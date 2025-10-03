Ojciec dwóch niepełnoletnich dziewczynek wystąpił do sądu rodzinnego o zagrożenie ich matce wydaniem nakazu zapłaty na jego rzecz po 1000 zł za każde z 20 naruszeń jego prawa do kontaktu z córkami. Zasady kontaktów z dziećmi zostały określone w wyroku rozwodowym. Matka ma po rozwodzie przyznaną pieczę nad córkami. Ojciec ma prawo do kontaktów z nimi na terenie poradni psychologiczno-poradniczej w obecności jej pracownika, bez obecności matki, która ma je przygotować do kontaktów i stawiać się z nimi w ustalonych terminach. Ojciec ma zaś punktualnie przychodzić na spotkania lub informować matkę o niemożliwości stawienia się.

Reklama Reklama

Ojciec chciał wyegzekwować kontakty poprzez zapłatę

Od pewnego czasu te kontakty szwankowały i niemal ustały. Ojciec skorzystał ze stosowanego od szeregu lat narzędzia przymuszającego rodziców do respektowania kontaktów z dziećmi. Polega ono na tym, że najpierw sąd zagraża rodzicowi utrudniającemu kontakty nakazaniem zapłaty sumy pieniężnej na rzecz drugiego rodzica, a jeśli nie wypełnia nadal tego obowiązku, to nakazuje temu rodzicowi zapłatę określonej kwoty, ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń (art. 598(16) k.p.c.)

Sąd rejonowy: Za brak kontaktów z ojcem nie można obarczać matki

Sąd Rejonowy ustalił, że jedna córka została wciągnięta przez matkę w konflikt między rodzicami i wyraża niechęć do ojca, choć nie uczynił jej bezpośrednio żadnej krzywdy. Druga też nie chce kontaktów, gdyż z przekazów rodzinnych wie, że ojciec kiedyś zachowywał się niewłaściwie wobec matki, i utożsamia się z jej uczuciami. W konsekwencji SR oddalił wniosek ojca, uznając, że matka wywiązuje się ze swoich obowiązków: przygotowuje dzieci do kontaktu z ojcem, ale córki mają za złe zarówno jej, jak i ojcu, że są zmuszane do tych kontaktów. Zatem nie sposób obarczyć matki winą za niechęć dzieci do kontaktów z ojcem.

Sąd zapytał SN, jak podchodzić do utrudniania kontaktów z dziećmi

Tymczasem Trybunał Konstytucyjny 22 czerwca 2022 r. (sygn. SK 3/20) orzekł, że niekonstytucyjne jest karanie rodzica, kiedy brak kontaktów z drugim rodzicem jest skutkiem zachowania samych dzieci.