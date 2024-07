Spory rodziców o wyjazdy z dziećmi. Wakacje lepiej wcześniej ustalić

Gdy nadużycie zaufania już nastąpi, to trudno pociągnąć takiego rodzica do odpowiedzialności, chyba że rodzice mają już zawarte porozumienie i przewidzieli za takie naruszenie stosowne „kary” – sumy pieniężne, które są płatne od drugiego rodzica. W przypadku nagłego zabrania dzieci wbrew planom lub przy braku chęci uzgodnienia wyjazdów utrudniającego funkcjonowanie dziecka będzie można wystąpić do sądu, aby uregulować te kwestie na przyszłość. Trzeba będzie wykazać – np. mejlami, SMS-ami, zeznaniami świadków – że współpraca rodzicielska jest trudna i wnieść albo o konkretne kontakty (dla siebie lub drugiego rodzica), albo o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, np. o zgodę zastępczą (za drugiego rodzica) na wyjazd zagraniczny albo na paszport, lub o ingerencję sądu we władzę rodzicielską drugiego rodzica.

Czasem kwestie wakacji dzieci są uregulowane wyrokiem lub umową. Czy to ułatwia „egzekucję” planów wyjazdowych?

Często rodzice, przechodząc przez proces rozstania, decydują się skorzystać z pomocy mediatora, aby ustalić kwestie dotyczące dzieci, w tym np. jak mają spędzać wakacje. Zarówno ugoda co do kontaktów, jak i kontakty z dzieckiem ustalone w wyroku, jeśli tylko są dostatecznie precyzyjne, tzn. zawierają daty i godziny kontaktów, będą się nadawać do tzw. egzekucji – czyli do wyciągnięcia konsekwencji z tego, że drugi rodzic ich nie przestrzegał. Te konsekwencje to zwrot kosztów danego wyjazdu oraz wszczęcie procedury dotyczącej uzyskania zagrożenia sumą pieniężną na przyszłość. Taka suma pieniężna płatna jest przez jednego rodzica na rzecz drugiego rodzica.

A jak się zabezpieczyć przed blokowaniem zagranicznego wyjazdu dziecka? Oczywiście nie mówię tu o transgranicznym uprowadzeniu.

Ta kwestia jest często elementem umowy lub ugody mediacyjnej rodziców. Zastrzega się w nich, że dziecko bez zgody drugiego rodzica, a jedynie po poinformowaniu może wyjeżdżać na terenie strefy Schengen, a dopiero inne wyjazdy wymagają zgody rodzica wyrażonej na piśmie lub notarialnie (są kraje, gdzie dobrze jest taką zgodę mieć, np. Turcja). Przed wakacjami zauważam wzmożone zainteresowanie porozumieniem co do wyjazdów dzieci z drugim rodzicem. Czasem ma to charakter transakcji wiązanej: jeden rodzic wyraża zgodę drugiemu w zamian za zgodę tego drugiego na jego własne plany wakacyjne.