Znalazł pan jakiś złoty środek?

Nie chciałem opowiadać historii, która nie jest moim doświadczeniem, bo tym powinni zająć się Ukraińcy; tak jak w przyszłości powinni to zrobić mieszkańcy Gazy czy innych terenów wojennych. Z tego właśnie powodu skupiłem się na obrazach, gdyż są one czymś uniwersalnym, łączącym. Mimo tego podziału na „tu” i „tam”, zdjęcia czy filmy widzi każdy, więc zależało mi, by sproblematyzować właśnie wizualność, to, co widzimy. Nie jesteśmy w stanie obiektywnie opowiadać o bombach, gdy te – szczęśliwie – nie spadają na nasze głowy.

Tylko że świadectwa osób, które tych bombardowań doświadczyły, też chyba będą w pewien sposób skrzywione.

Oczywiście. Wracamy tu do zwrotu etycznego i potrzeby, aby wyraźnie zaznaczać pozycję, z której się mówi. O ile ludziom „tam” można zarzucić przesadne nacechowanie emocjonalne, tak my „tu” mówimy ze zbyt dużego dystansu. Jak wiadomo, nie ma czegoś takiego jak obiektywizm; jest on każdorazowo konstruowany. Przez ostatnie dekady postmodernizm przyzwyczaił nas do myślenia, że fakty są wtórne wobec interpretacji. Dziś wracamy do faktów, co ma związek z ich niepewnym statusem, prokurowanym przez dezinformację. Im mniej wiemy na 100 procent, tym bardziej chcemy ustalić przynajmniej to, czego jesteśmy pewni. Jest coraz więcej badaczy i artystów poświęcających mnóstwo czasu na to, by ustalić fakty czy dotrzeć do bezpośrednich relacji.

Obrazy wojny, np. konfliktu w Ukrainie – gdyby je zebrać – tworzą jakąś całość?

I tak, i nie. Byłoby nadużyciem, gdybyśmy powiedzieli, że zawsze da się tego dokonać. Z drugiej strony nie możemy zignorować faktu, że internet sam w sobie jest pewnego rodzaju archiwum. Dzięki niemu możemy dopatrzeć się podobieństw nie tylko konfliktów, ale również samych obrazów – tego, w jaki sposób w obliczu katastrofy ludzie posługują się fotografiami czy mediami społecznościowymi. Tworzy to bardzo ciekawe pole do badań.

Język pisania o wojnie ma jeszcze sens?

Intuicja podpowiada mi, że ma bardzo duży, w szczególności w dobie wszechobecności obrazów i niepewności co do ich autentyczności. Mam poczucie, że w dzisiejszym świecie fotografie i filmiki potrzebują wielopiętrowego komentarza. Widać to w dziennikarstwie – fotoreportaż przestaje funkcjonować jako same zdjęcia; coraz częściej opatruje się je dużymi komentarzami tekstowymi. Pisząc swoją książkę, miałem z kolei poczucie, że hybrydowy – akademicko-literacki – język eseju również umożliwia opisywanie świadectw czy problematyzowanie kwestii samego opowiadania historii.

I odbiorcy będą takich treści poszukiwać?

Tego nie wiem, ale sądzę, że nie ma innej drogi, jeśli chcemy głębszej refleksji. Komentarze problematyzują obrazy – pokazują, kto je zrobił, w jakiej intencji, w jakim kontekście. To cała masa pytań, które należy postawić, by zbliżyć się do prawdy. Uwaga ludzka jest, oczywiście, pobieżna i łatwiej nam obcować z obrazem niż szerszą opowieścią, zwłaszcza mnożącą krytyczne pytania. Warto się jednak zastanowić, czy chcemy dotrzeć do prawdy, zrozumieć jakiś fragment rzeczywistości, czy po prostu zobaczyć mocny obraz… Z tego powodu w „Być gościem w katastrofie” dużo uwagi poświęcam sztuce, która powstaje w czasach konfliktów. Z jednej strony jest ona gestem oporu, z drugiej strony – próbą sproblematyzowanej, intelektualnej analizy. Skupianie się tylko na tym, co widzimy w mediach społecznościowych i prasie, uważam za wybrakowane.