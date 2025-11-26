Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są kryteria przyznawania Nagrody im. Jerzego Giedroycia?

Kim są tegoroczni nominowani do Nagrody Giedroycia?

Jakie osoby i instytucje otrzymały tę nagrodę w latach poprzednich?

Jakie jest znaczenie Nagrody im. Jerzego Giedroycia dla dialogu polsko-ukraińskiego?

Redakcja „Rzeczpospolitej” ustanowiła nagrodę im. Jerzego Giedroycia w 2001 r., w pierwszą rocznicę śmierci twórcy „Kultury” i Instytutu Literackiego w Paryżu. Wyróżnienie mogą otrzymać osoby lub instytucje kierujące się zasadami wyznawanymi przez Jerzego Giedroycia: troską o sprawy publiczne, umacnianiem pozycji Polski w Europie oraz pogłębianiem dialogu między narodami Europy Środkowo-Wschodniej.

Kapituła, na czele której stoi Michał Szułdrzyński, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”, nominowała do nagrody sześć osób oraz jedną instytucję.

Nominowani do Nagrody „Rzeczpospolitej” im. Jerzego Giedroycia 2025

Wśród nominowanych znaleźli się: Serhij Żadan – ukraiński pisarz, poeta i aktywista, tłumacz literatury pięknej i piosenkarz, a także – wspólnie – dr Ernest Wyciszkiewicz i dr Łukasz Adamski reprezentujący Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego. Wyciszkiewicz jest politologiem i dyrektorem Centrum, a Łukasz Adamski historykiem i politologiem specjalizującym się w dziejach Europy Wschodniej, zwłaszcza w historii stosunków polsko-ukraińskich i polsko-rosyjskich. Wśród nominowanych jest także historyk i politolog prof. Grzegorz Motyka, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, członek Kolegium IPN, który zajmuje się relacjami polsko-ukraińskimi po 1939 r.