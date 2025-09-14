Ważny tak bardzo, że jego nazwisko winno być wymieniane na jednym wydechu z nazwiskami Lecha Wałęsy, Tadeusza Mazowieckiego, Bronisława Geremka i wszystkich tych, którzy najbardziej przyczynili się do odtworzenia niepodległości po roku 1989.

Giedroyc, który jako urzędnik sanacyjny opuścił Polskę w 1939 roku, nigdy do niej nie wrócił. Po latach wojennej tułaczki najpierw zamieszkał w Rzymie, a później wybrał Paryż, który stał się siedzibą złożonego przez niego Instytutu Literackiego i miejscem jego tytanicznej pracy wydawczej i epistolarnej. Przez ponad pół wieku Instytut Literacki wydał do 2000 roku 637 numerów „Kultury”, ponad 500 książek (wydawanych jako „Biblioteka Kultury”) i ponad 170 numerów „Kwartalnika Historycznego” (wydawanego do 2010 roku). Osobiście zbyt często nie publikował na łamach prowadzonych przez siebie tytułów. Swoje poglądy, i to w formie niekiedy niezwykle polemicznej wyrażał w listach. Ich pełen katalog, szczęśliwie domknięty (także w formie cyfrowej, co jest zasługą Biblioteki Narodowej) obejmuje kilkadziesiąt tysięcy pozycji i jest jednym z największych takich zbiorów na świecie. Liczby jednak nie mówią wszystkiego o Giedroyciu; ważniejszy jest jego wkład w polską emigracyjną, a po 1989 także państwową myśl polityczną, która przeszła do historii jako „doktryna Giedroycia – Mieroszewskiego”.

Czym jest doktryna Giedroycia?

Omawialiśmy ją na łamach Rzeczpospolitej wielokrotnie, właściwie wciąż do niej wracamy, bo ukształtowała i ciągle odbija się echem w poglądach wielu autorów naszego tytułu, w tym piszącego te słowa. Nie trzeba jej więc tu szczegółowo referować; ciekawsze jest jej dziedzictwo i aktualność, czemu wypada poświęcić kilka gorzkich słów. Najkrócej: Jerzy Giedroyc opowiadał się przeciwko sowieckiemu, a potem rosyjskiemu imperializmowi; domagał się przyjęcia przez Polskę zasady poszanowania powojennych granic, bratnich stosunków z Litwą, Białorusią i Ukrainą, wciągania ich w orbitę zachodniej demokracji i propagowania myśli demokratycznej w Rosji. Obaj z Juliuszem Mieroszewskim byli przekonani, że imperium sowieckie, jak każde w historii, się rozpadnie, zaś na drodze jego odrodzenia stanąć muszą niepodległe państwa Europy Środkowej.

Ten kurs na litewską, białoruską i ukraińską niepodległość był dla niego niepodważalnym dogmatem; między innymi dlatego przyjmował na łamy „Kultury” podobnie myślących Litwinów, Białorusinów i Ukraińców. Co ważne, jako jedyny z uhonorowanych orderem Orła Białego odmówił jego przyjęcia. Do śmierci nie odwiedził też Warszawy, jakby chciał powiedzieć: „macie wreszcie wolność, a ja będę patrzył, co z nią zrobicie”. Nie wszystko mu się podobało w odrodzonej Rzeczypospolitej. Krytykował wiele podejmowanych decyzji, choć musiał mieć satysfakcję z tego, że jego myślenie stało się główną wytyczną polskiej polityki zagranicznej.