Co jest najważniejszą zaletą bitcoina?

Czym jest bitcoin, niełatwo się dowiedzieć; choć źródeł informacji nie brakuje, wszędzie informują o czymś innym i to w hermetycznym języku zrozumiałym dla czarodziei komputerowych.
Jeszcze początki są jako tako jasne: powstał ok. 2007 r. w środowisku takich właśnie anglosaskich magików (podobno są nierozerwalnie przyrośnięci do swoich komputerów), ale występujących dla niepoznaki pod japońskim pseudonimem. Reszta miała być jasna: „bit” to najmniejsza jednostka informacji binarnej w komputerach, „coin” zaś w języku angielskim to metalowa moneta.
Właśnie upadał słynny bank Lehman Brothers, co dało początek lawinie podobnych bankructw; chodziło więc o stworzenie waluty, która byłaby niezależna i odporna na spekulację. Początki były więc niewinne; człowiek nigdy nie wie, jakiego diabła wykreuje jego dobra wola w złej sprawie użyta.
Początkowo bitcoin miał wartość ułamka dolara. Wyniósł go jednak na zawrotne wyżyny system oderwanego od banków tworzenia waluty: bitcoina nie można wydrukować ani wybić jak dolara albo złotówki. Powstaje w sieci cyfrowych bloków, połączonych ze sobą niemożliwymi do złamania kodami; bloki takie ukryte w pamięci komputerów (a właściwie „łańcuchy bloków”) kontrolują zawierane transakcje i gwarantują ich prawidłowość; jeśli gdzieś komputer uzyskał pełnię władzy nad człowiekiem, to właśnie tu! Jeśli ktoś opracuje swoimi komputerami nowy blok i niemożliwe do złamania kody, otrzymuje premię w bitcoinach.
Na tak rozumiane „kopanie bitcoinów” rzucił się cały informatyczny świat; choć większość dalej nie wie, o co chodzi, to niektórzy zrobili sobie z tego sposób na życie. Kirgistan – postsowiecka dyktatura, o istnieniu której mało kto pamięta – „wykopał” już sporo bitcoinów w państwowych firmach, ale zniszczył atmosferę i zasoby, bo „koparki” żrą prąd nie gorzej niż klimatyzatory i grzejniki. U nas też wykryto „kopalnię” w podziemiach jednego z sądów.
Ale najważniejszą zaletą bitcoina jest brak śladów. Wracamy więc do pięknych lat 90., kiedy Leszek Miller przywiózł z Moskwy zawinięty w gazetę plik dolarówek na dalszy rozwój SdRP. Żadnych pokwitowań, czeków i innych kłopotów. Gdyby jakiś ośrodek gangsterski lub polityczny finansował kogoś w Polsce, użyłby dziś bitcoina; po niedawnym wecie prezydenta jesteśmy jedynym państwem Unii bez regulacji w tym temacie.
Ale jest jeszcze gorzej, uwaga, panie Braun… właśnie w 2007 r. ten łotr Tusk po raz pierwszy dorwał się do władzy! Szczęść Boże!
