Inwestycje Trumpów w kryptowaluty nabrały tempa, gdy Donald Trump został wybrany na kolejną kadencję w Białym Domu. Wówczas Eric i Donald Jr. wyruszyli w inwestycyjną podróż po świecie. W Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie promują World Liberty i inne przedsięwzięcia i pomnażają zasoby rodzinnego imperium. A nazwisko zdecydowanie pomaga im w robieniu interesów.

– Bez nazwiska Trumpa WLF nie pozyskiwałoby takich pieniędzy – zauważa w rozmowie z Reutersem Seoyoung Kim, profesor finansów na Uniwersytecie Santa Clara, specjalizująca się w analizie kryptowalut. W pierwszej połowie tego roku zarobki Trump Organization wzrosły 17-krotnie – do 864 milionów dol. z 51 milionów w porównaniu z rokiem poprzednim, według wyliczeń Reutersa. Z tej półrocznej sumy aż 802 mln dol. – ponad 90 proc. – pochodziło z przedsięwzięć kryptowalutowych, w tym ze sprzedaży tokenów World Liberty.

Znacznym źródłem dochodów z kryptowalut dla Trumpów jest również American Bitcoin, firma zajmująca się wydobywaniem kryptowalut, którą on i jego brat Eric współzałożyli w marcu. We wrześniu podczas debiutu giełdowego American Bitcoin, majątek Donalda Jr. był szacowany na około 500 milionów dol., a jego brat Eric na chwilę stał się miliarderem.

Kryptowalutowe dochody Trumpów z pierwszej połowy roku przyćmiły to, co rodzina zarobiła na swoich tradycyjnych biznesach, czyli 33 miliony dol. z klubów golfowych i ośrodków wypoczynkowych prezydenta oraz 23 miliony dol. z licencjonowania jego nazwiska zagranicznym deweloperom nieruchomości (według obliczeń Reutersa). – Nawet przyjmując najbardziej konserwatywne szacunki, to i tak dochody Trumpów z kryptowalut dokonały niesamowitego skoku w ostatnim roku – mówi w wywiadzie dla tej agencji Carter Davis, wykładowca finansów z Ohio State University.