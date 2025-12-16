Aktualizacja: 16.12.2025 05:44 Publikacja: 16.12.2025 04:45
Jeszcze w 2021 r. Donald J. Trump, były i przyszły prezydent USA, w rozmowie z Fox Business krytykował kryptowaluty jako zagrożenie dla dominacji dolara amerykańskiego i stwierdził, że bitcoin "wygląda na oszustwo". Trzy lata później jego podejście do kryptowalut się zmieniło.
Na kilka tygodni przed wyborami prezydenckimi w listopadzie 2024 r. rozpoczął sprzedaż tokenów World Liberty postem w mediach społecznościowych, który brzmiał: "To twoja szansa, by pomóc kształtować przyszłość finansów".
Dziś platforma kryptowalutowa Trumpów – World Liberty Financial – jest ich prawdziwą żyłą złota. Na papierze przedsięwzięcie może być warte powyżej 6 miliardów dol. i sprzedało już tokeny o szacunkowej wartości 1,4 miliarda dol., z czego część trafiła do kieszeni prezydenckiej rodziny.
Inwestycje Trumpów w kryptowaluty nabrały tempa, gdy Donald Trump został wybrany na kolejną kadencję w Białym Domu. Wówczas Eric i Donald Jr. wyruszyli w inwestycyjną podróż po świecie. W Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie promują World Liberty i inne przedsięwzięcia i pomnażają zasoby rodzinnego imperium. A nazwisko zdecydowanie pomaga im w robieniu interesów.
– Bez nazwiska Trumpa WLF nie pozyskiwałoby takich pieniędzy – zauważa w rozmowie z Reutersem Seoyoung Kim, profesor finansów na Uniwersytecie Santa Clara, specjalizująca się w analizie kryptowalut. W pierwszej połowie tego roku zarobki Trump Organization wzrosły 17-krotnie – do 864 milionów dol. z 51 milionów w porównaniu z rokiem poprzednim, według wyliczeń Reutersa. Z tej półrocznej sumy aż 802 mln dol. – ponad 90 proc. – pochodziło z przedsięwzięć kryptowalutowych, w tym ze sprzedaży tokenów World Liberty.
Znacznym źródłem dochodów z kryptowalut dla Trumpów jest również American Bitcoin, firma zajmująca się wydobywaniem kryptowalut, którą on i jego brat Eric współzałożyli w marcu. We wrześniu podczas debiutu giełdowego American Bitcoin, majątek Donalda Jr. był szacowany na około 500 milionów dol., a jego brat Eric na chwilę stał się miliarderem.
Kryptowalutowe dochody Trumpów z pierwszej połowy roku przyćmiły to, co rodzina zarobiła na swoich tradycyjnych biznesach, czyli 33 miliony dol. z klubów golfowych i ośrodków wypoczynkowych prezydenta oraz 23 miliony dol. z licencjonowania jego nazwiska zagranicznym deweloperom nieruchomości (według obliczeń Reutersa). – Nawet przyjmując najbardziej konserwatywne szacunki, to i tak dochody Trumpów z kryptowalut dokonały niesamowitego skoku w ostatnim roku – mówi w wywiadzie dla tej agencji Carter Davis, wykładowca finansów z Ohio State University.
Eksperci ds. etyki podkreślają, że powiązanie kryptowalutowych biznesów rodziny Trumpów z pełniącą urząd rolą głową tej rodziny, jako nadzorcy, stanowi konflikt interesów bez precedensu w nowoczesnej historii prezydenckiej. Już w czasie kampanii wyborczej z tego sektora popłynęło około 135 mln dol. donacji dla Donalda Trumpa i innych kandydatów politycznych przyjaznych rynkowi krypto.
– Teraz inwestorzy nie wpłacają pieniędzy do kas rodzinnego biznesu Trumpów ze względu na bystrość braci. Robią to dlatego, że chcą uwolnienia od ograniczeń prawnych i bezkarności, którą tylko prezydent może im zapewnić – powiedziała Kathleen Clark, profesor prawa na Washington University, specjalistka ds. etyki rządowej, komentując ustalenia Reutersa.
Jednym z głośnych przykładów jest Justin Sun, miliarder sektora krypto z Hongkongu, który w 2023 r. został przez U.S. Securities and Exchange Commission oskarżony o oszustwa. Po powrocie Trumpa do Białego Domu, komisja zawiesiła sprawę, zaledwie kilka tygodni po tym, jak Sun ogłosił, że zwiększył zakupy tokenów World Liberty do 75 milionów dol.. Jeszcze bardziej kontrowersyjna jest historia Changpenga Zhao, założyciela giełdy kryptowalut Binance, skazanego na więzienie za nieprawidłowości finansowe, ale ułaskawionego przez Donalda Trumpa po tym, jak wszedł w interesy z rodziną prezydenta.
Co ciekawe, kryptowalutowe inwestycje rodziny Trumpów – jak podaje wiele źródeł – zaczęły się od Barrona, najmłodszego syna prezydenta, który jako 19-letni student New York University ma już majątek szacowany na około 150 milionów dol.. To on uświadomił reszcie rodziny, jaką wartość mogą mieć sprzedaże tokenów, ujawnił Donald Trump podczas inauguracji firmy kryptowalutowej World Liberty Financial jesienią zeszłego roku.
Majątek Barrona może przewyższać aktywa jego starszej siostry Ivanki szacowane na 100 mln dol., chociaż jej mąż Jared Kushner jest drugim – po teściu – najbogatszym członkiem klanu Trumpów, dzięki swojej firmie private equity Affinity Partners; rodzinnej firmie nieruchomościowej Kushner Companies; oraz bliskowschodnim sponsorom, z którymi nawiązał relacje podczas pracy jako doradca prezydenta za pierwszej kadencji Trumpa. Barron też w tym roku zarobił więcej niż jego matka Melania, która z książki, wystąpień oraz filmu dokumentalnego oraz swojej kryptowaluty odnotowała zarobek w wysokości 20 mln dol. w ostatnim roku.
Oczywiście na szczycie listy najbogatszych Trumpów znajduje się Donald Trump z majątkiem wynoszącym ponad 7 miliardów dol.. Dzięki prezydenturze, w ciągu ostatniego roku aktywa Trumpa wzrosły o trzy miliardy dol., co dało mu 201. miejsce na liście Forbes 400, o 118 miejsc wyżej niż w 2024 r.
