Dokumenty pozyskane z masy spadkowej Epsteina tak naprawdę niewiele wyjaśniają, potwierdzają tylko to, że Donald Trump miał bliskie relacje z Jeffreyem Epsteinem. Warto jednak podkreślić, że przez wszystkie te lata Trump nie został oskarżony o nic w sprawie dotyczącej działalności Epsteina. Jednak od miesięcy konsekwentnie próbuje odwrócić uwagę od tego skandalu, co tylko wzbudza podejrzenia i pytania, które rzucają cień na reputację prezydenta. Dla Trumpa afera wokół akt Epsteina stała się tykającą bombą, tym bardziej, że ciekawość co do zawartości dokumentów ma swoje źródło wśród jego konserwatywnych zwolenników, od dawna domagających się ich ujawnienia w przekonaniu, że zawierają informacje, które pogrążą prominentnych Demokratów oraz ujawnią grupę z tzw. „deep state”, która według teorii spiskowych rządzi światem.

Sprawa Jeffreya Epsteina. Co zawierają dokumenty ze śledztwa?

Od kilku miesięcy administracja Trumpa próbuje zablokować publikację dokumentów ze śledztwa wobec Epsteina. Prokurator generalna Pam Bondi oraz dyrektor FBI Kash Patel, którzy wcześniej obiecali ujawnić akta, zamknęli sprawę, gdy okazało się, że nazwisko prezydenta zbyt często się w nich pojawia. Mike Johnson, przewodniczący Izby Reprezentantów od lipca nie chciał dopuścić do głosowania nad petycją zmuszającą Departament Sprawiedliwości i FBI do upublicznienia dokumentów ze śledztwa. Z tego powodu w sierpniu wysłał Kongres na wcześniejszą przerwę wakacyjną, a potem, zasłaniając się paraliżem budżetowym rządu odmawiał zaprzysiężenia demokratycznej kongresmenki Adlity Grijalvy, która zapowiadała, że wesprze petycję, której brakowało jednego podpisu.

Jak podkreślają komentatorzy, upublicznienie aktów Epsteina, jeżeli do niego dojdzie, mogłoby raz na dobre rozwiać wszelkie wątpliwości wokół powiązań Epsteina z Trumpem i uwolnić prezydenta od podejrzeń, jeżeli nie ma nic na sumieniu. Tymczasem po miesiącach blokowania publikacji, część konserwatywnych zwolenników, podejrzewa, że prezydent jednak coś ukrywa, a do nich dołączają również republikańscy ustawodawcy.

– Dla Białego Domu to żenujące, gdy członkowie partii prezydenta głosują za ustawą, która w istocie jest naganą dla jego administracji i próbuje zmusić ją do zrobienia czegoś, czego wcześniej stanowczo odmawiała – mówi dziennikarz Michael Gold w podcaście „The Daily”. To trudna sytuacja zarówno dla republikanów, jak i dla samego prezydenta, ponieważ sprawia wrażenie, że prezydent traci poparcie wśród członków własnej partii.

Ustawodawcy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że sprawa Jeffreya Epsteina jest kwestią, która podzieliła ruch MAGA i zwolenników prezydenta Trumpa, oraz że jest to temat, w którym wielu jego zwolenników domaga się dużej przejrzystości. To z kolei stawia republikańskich ustawodawców przed dylematem: być lojalnym w stosunku do prezydenta i chronić jego interesów, czy lojalnym w stosunku do swoich wyborców i chronić swojej reputacji przez domaganie się większej przejrzystości w sprawie dotyczącej prominentnego przestępcy seksualnego.