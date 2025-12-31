Aktualizacja: 31.12.2025 15:06 Publikacja: 31.12.2025 13:56
Prokurator generalna USA Pam Bondi podczas przemówienia Donalda Trumpa
Foto: Reuters/Ken Cedeno
O sprawie pisze „Newsweek”. Pam Bondi opublikowała wykres, przedstawiający roczną liczbę zgonów z powodu przedawkowania narkotyków w kraju i poszczególnych regionach USA w okresie od października 2015 r. do października 2024 r.
Opatrzyła go wpisem: „Od samego początku administracja Trumpa i Departament Sprawiedliwości walczą o położenie kresu epidemii narkotykowej w naszym kraju. Prezydent Trump zamknął granicę. Agenci Departamentu Sprawiedliwości przejęli setki milionów potencjalnie śmiertelnych dawek fentanylu”. Jak przypomina „Newsweek”, Donald Trump rozpoczął swoją drugą kadencję w styczniu 2025 r.
Czytaj więcej
Pentagon wiedział, że po pierwszym ataku z 2 września na łódź, która miała być używana do przerzu...
Z dołączonego do wpisu wykresu – opracowanego na podstawie danych National Institutes of Health (NIH) wynika, że że ogólna liczba zgonów spowodowanych narkotykami spadła z około 32,5 do 25 na 100 tys. osób między październikiem 2023 r. a październikiem 2024 r. we wszystkich regionach USA. Był to – przypomina „Newsweek” – okres prezydentury Joe Bidena. Dalsze dane, dotyczące okresu między październikiem 2024 r. a 2025 r. – nie są dostępne.
„Lol, prawda boli. @AGPamBondi znów zasypywała Trumpa kłamliwym, pochlebczym tweetem, ale załączony przez nią wykres zatrzymał się w październiku 2024 r. pokazując w ten sposób wspaniałą pracę wykonaną przez Joe Bidena” – napisał demokratyczny kongresmen z Kalifornii, Ted Lieu. Do wpisu załączył obraz, przedstawiający usunięty wpis prokurator generalnej USA Pam Bondi.
Na początku grudnia Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze określające fentanyl mianem „broni masowego rażenia”, które zalicza ten syntetyczny opioid nie tylko do grupy narkotyków, ale również do potencjalnej broni chemicznej.
Rozporządzenie nakazuje Pentagonowi i Departamentowi Sprawiedliwości podjęcie dodatkowych działań w celu ograniczenia produkcji i dystrybucji fentanylu. Decyzja ta jest zgodna z coraz bardziej agresywnym podejściem administracji Trumpa do walki z przemytem narkotyków.
Czytaj więcej
Prezydent USA Donald Trump poinformował, że Stany Zjednoczone zaatakowały kolejną małą łódź, któr...
W ostatnich dniach Trump nasilił również presję na wenezuelskiego przywódcę Nicolása Maduro, po trwającej wiele miesięcy kampanii przeciwko nielegalnej imigracji i importowi narkotyków z tego południowoamerykańskiego kraju i oskarżył go o bycie przywódcą kartelu. Maduro odrzucił te oskarżenia, oskarżając administrację Trumpa o wykorzystywanie ich jako pretekstu do próby obalenia jego rządu i przejęcia kontroli nad ogromnymi złożami ropy naftowej – przypomina „Newsweek”.
Czytaj więcej
- Teraz zajmiemy się lądem, bo to znacznie mniej skomplikowane - mówił Donald Trump w czasie pośw...
29 grudnia Trump poinformował, że siły amerykańskie przeprowadziły atak na przystań wykorzystywaną przez – jak to określił – wenezuelskie łodzie narkotykowe. Nie ujawnił jednak, gdzie odbyła się operacja.
Jeśli doniesienia te okażą się prawdziwe, atak USA na terytorium Wenezueli będzie oznaczał znaczącą eskalację działań Waszyngtonu skierowanych przeciwko rządowi Maduro.
Przemyt kokainy na świecie
Foto: Infografika PAP
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Szef MSZ Włoch Antonio Tajani zasugerował, że włoska ordynacja wyborcza powinna zostać zmieniona w kierunku ordy...
Końcówka pierwszego roku drugiej kadencji Donalda Trumpa nie wygląda dobrze – ani dla niego, ani dla Ameryki. Ce...
Pozornie nieistotne zdarzenie podczas gry w hokeja pokazało, jak krucha jest białoruska dyktatura i jak bardzo k...
Po spotkaniu z Donaldem Trumpem w rezydencji prezydenta USA Mar-a-Lago na Florydzie premier Izraela Beniamin Net...
Polska to jeden z najważniejszych rynków i kluczowych hubów kompetencyjnych DANONE na świecie. Jesteśmy centrum zarządzania i innowacji, które wytycza kierunki i ma wpływ na funkcjonowanie całej grupy – mówi Paweł Piątek, dyrektor generalny grupy spółek DANONE w Polsce.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump pozostaje postacią wyraźnie niepopularną w Europie, także wśród wybo...
Polskie banki zabezpieczyły finansowanie jednej z kilku kluczowych inwestycji gazowych, jaką jest blok gazowy w Kozienicach, realizowany przez Eneę. Budowa ma rozpocząć się na początku przyszłego roku. Jednym z finansujących jest Bank Pekao.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas