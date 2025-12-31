O sprawie pisze „Newsweek”. Pam Bondi opublikowała wykres, przedstawiający roczną liczbę zgonów z powodu przedawkowania narkotyków w kraju i poszczególnych regionach USA w okresie od października 2015 r. do października 2024 r.

Reklama Reklama

Opatrzyła go wpisem: „Od samego początku administracja Trumpa i Departament Sprawiedliwości walczą o położenie kresu epidemii narkotykowej w naszym kraju. Prezydent Trump zamknął granicę. Agenci Departamentu Sprawiedliwości przejęli setki milionów potencjalnie śmiertelnych dawek fentanylu”. Jak przypomina „Newsweek”, Donald Trump rozpoczął swoją drugą kadencję w styczniu 2025 r.

Z dołączonego do wpisu wykresu – opracowanego na podstawie danych National Institutes of Health (NIH) wynika, że że ogólna liczba zgonów spowodowanych narkotykami spadła z około 32,5 do 25 na 100 tys. osób między październikiem 2023 r. a październikiem 2024 r. we wszystkich regionach USA. Był to – przypomina „Newsweek” – okres prezydentury Joe Bidena. Dalsze dane, dotyczące okresu między październikiem 2024 r. a 2025 r. – nie są dostępne.

„Lol, prawda boli”. Demokratyczny kongresmen Ted Lieu publikuje usunięty wykres

„Lol, prawda boli. @AGPamBondi znów zasypywała Trumpa kłamliwym, pochlebczym tweetem, ale załączony przez nią wykres zatrzymał się w październiku 2024 r. pokazując w ten sposób wspaniałą pracę wykonaną przez Joe Bidena” – napisał demokratyczny kongresmen z Kalifornii, Ted Lieu. Do wpisu załączył obraz, przedstawiający usunięty wpis prokurator generalnej USA Pam Bondi.