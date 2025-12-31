Rzeczpospolita
Prokurator generalna USA zamieściła wykres, który chwalił administrację Joe Bidena. Szybko zniknął z sieci

Prokurator generalna USA Pam Bondi usunęła wpis, z którego wynikało, że administracja Joe Bidena odniosła znaczący sukces w ograniczaniu liczby zgonów z powodu przedawkowania narkotyków.

Publikacja: 31.12.2025 13:56

Prokurator generalna USA Pam Bondi podczas przemówienia Donalda Trumpa

Foto: Reuters/Ken Cedeno

Bartosz Lewicki

O sprawie pisze „Newsweek”. Pam Bondi opublikowała wykres, przedstawiający roczną liczbę zgonów z powodu przedawkowania narkotyków w kraju i poszczególnych regionach USA w okresie od października 2015 r. do października 2024 r.

Opatrzyła go wpisem: „Od samego początku administracja Trumpa i Departament Sprawiedliwości walczą o położenie kresu epidemii narkotykowej w naszym kraju. Prezydent Trump zamknął granicę. Agenci Departamentu Sprawiedliwości przejęli setki milionów potencjalnie śmiertelnych dawek fentanylu”. Jak przypomina „Newsweek”, Donald Trump rozpoczął swoją drugą kadencję w styczniu 2025 r.

Donald Trump i Pete Hegseth
Konflikty zbrojne
USA: Kto kazał atakować rozbitków z ostrzelanej przez armię łodzi?

Z dołączonego do wpisu wykresu – opracowanego na podstawie danych National Institutes of Health (NIH) wynika, że że ogólna liczba zgonów spowodowanych narkotykami spadła z około 32,5 do 25 na 100 tys. osób między październikiem 2023 r. a październikiem 2024 r. we wszystkich regionach USA. Był to – przypomina „Newsweek” – okres prezydentury Joe Bidena. Dalsze dane, dotyczące okresu między październikiem 2024 r. a 2025 r. – nie są dostępne. 

„Lol, prawda boli”. Demokratyczny kongresmen Ted Lieu publikuje usunięty wykres

„Lol, prawda boli. @AGPamBondi znów zasypywała Trumpa kłamliwym, pochlebczym tweetem, ale załączony przez nią wykres zatrzymał się w październiku 2024 r. pokazując w ten sposób wspaniałą pracę wykonaną przez Joe Bidena” – napisał demokratyczny kongresmen z Kalifornii, Ted Lieu. Do wpisu załączył obraz, przedstawiający usunięty wpis prokurator generalnej USA Pam Bondi. 

Na początku grudnia Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze określające fentanyl mianem „broni masowego rażenia”, które zalicza ten syntetyczny opioid nie tylko do grupy narkotyków, ale również do potencjalnej broni chemicznej. 

Rozporządzenie nakazuje Pentagonowi i Departamentowi Sprawiedliwości podjęcie dodatkowych działań w celu ograniczenia produkcji i dystrybucji fentanylu. Decyzja ta jest zgodna z coraz bardziej agresywnym podejściem administracji Trumpa do walki z przemytem narkotyków. 

Donald Trump
Przestępczość
Donald Trump informuje o ataku na łódź „narkotykowych terrorystów”. Wenezuela ma wątpliwości

Kampania przeciwnarkotykowa, wymierzona w Nicolása Maduro

W ostatnich dniach Trump nasilił również presję na wenezuelskiego przywódcę Nicolása Maduro, po trwającej wiele miesięcy kampanii przeciwko nielegalnej imigracji i importowi narkotyków z tego południowoamerykańskiego kraju i oskarżył go o bycie przywódcą kartelu. Maduro odrzucił te oskarżenia, oskarżając administrację Trumpa o wykorzystywanie ich jako pretekstu do próby obalenia jego rządu i przejęcia kontroli nad ogromnymi złożami ropy naftowej – przypomina „Newsweek”. 

Donald Trump
Polityka
Wojna USA z kartelami przeniesie się na ląd? Donald Trump: Teraz się tym zajmiemy
29 grudnia Trump poinformował, że siły amerykańskie przeprowadziły atak na przystań wykorzystywaną przez – jak to określił – wenezuelskie łodzie narkotykowe. Nie ujawnił jednak, gdzie odbyła się operacja.

Jeśli doniesienia te okażą się prawdziwe, atak USA na terytorium Wenezueli będzie oznaczał znaczącą eskalację działań Waszyngtonu skierowanych przeciwko rządowi Maduro.

Przemyt kokainy na świecie

Przemyt kokainy na świecie

Foto: Infografika PAP

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Joe Biden Donald Trump Donald Trump - druga kadencja
