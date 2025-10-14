Aktualizacja: 14.10.2025 21:55 Publikacja: 14.10.2025 21:42
Donald Trump
Donald Trump poinformował, że na pokładzie jednostki zginęło sześć osób, które określił jako „narkotykowych terrorystów”. Poinformował też, że nie ucierpiał żaden z żołnierzy amerykańskich.
To piąte uderzenie USA w łódź podejrzaną o przewożenie narkotyków na Morzu Karaibskim w ostatnim czasie. Według danych przekazanych przez władze we wszystkich tych atakach zginęło łącznie 21 osób. Wcześniej administracja Donalda Trumpa poinformowała, że domniemanych handlarzy narkotyków traktuje jak nielegalnych bojowników, którym należy stawić czoła siłą militarną.
Trump poinformował w serwisie Truth Social, że rozkaz przeprowadzenia „śmiertelnego ataku kinetycznego” na łódź związaną z organizacją uznaną za terrorystyczną wydał rano we wtorek 14 października szef Pentagonu Pete Hegseth. Statek miał przemycać narkotyki w sferze odpowiedzialności USSOUTHCOM, czyli Dowództwa Południowego USA, u wybrzeży Wenezueli.
„Wywiad potwierdził, że statek przemycał narkotyki, był powiązany z nielegalnymi siatkami narkotykowo-terrorystycznymi” – napisał Trump, dodając, że jednostka znajdowała się na znanym szlaku przemytu narkotyków na wodach międzynarodowych.
Dwaj amerykańscy urzędnicy zaznajomieni ze sprawą, którzy nie zostali upoważnieni do publicznego komentowania sprawy i zachowali anonimowość, stwierdzili w rozmowie z Associated Press, że administracja Trumpa nie przedstawiła jeszcze prawodawcom dowodów potwierdzających, że łodzie, które stały się celem serii śmiertelnych ataków przeprowadzanych przez armię amerykańską, w rzeczywistości przewoziły narkotyki.
Ataki te budzą kontrowersje, padają też oskarżenia o zbrodnie wojenne. Są też wątpliwości, czy ofiarami amerykańskich uderzeń rzeczywiście byli członkowie grup przestępczych.
Na początku października Biały Dom poinformował Kongres, że prezydent Trump oficjalnie uznał, że Stany Zjednoczone „są zaangażowane w konflikt zbrojny, który nie ma międzynarodowego charakteru”. Administracja określiła w notatce kartele narkotykowe jako organizacje terrorystyczne, a przemytników nazwała „nielegalnymi bojownikami”.
W zeszłym tygodniu minister obrony Wenezueli Vladimir Padrino powiedział dowódcom wojskowym, że rząd USA zdaje sobie sprawę, że oskarżenia o handel narkotykami, które posłużyły za podstawę działań na Karaibach, są fałszywe i ich prawdziwym zamiarem jest „wymuszenie zmiany reżimu” w Wenezueli. Dodał, że rząd Wenezueli nie uważa rozmieszczenia amerykańskich okrętów wojennych za zwykłą „akcję propagandową” i ostrzegł przed możliwą eskalacją.
– Chcę ostrzec społeczeństwo: musimy się przygotować, ponieważ irracjonalność, z jaką działa imperium USA, nie jest normalna – powiedział Padrino podczas transmitowanego w telewizji spotkania. – To antypolityczne, antyludzkie, podżegające do wojny, niegrzeczne i wulgarne – dodał.
Tymczasem, jak twierdzi agencja Associated Press, na Kapitolu narasta frustracja wśród członków obu głównych partii politycznych.
Demokraci twierdzą, że ataki naruszają prawo amerykańskie i międzynarodowe. Również niektórzy Republikanie domagają się od Białego Domu bardziej szczegółowych informacji na temat uzasadnienia prawnego i szczegółów ataków.
Senat głosował w zeszłym tygodniu nad rezolucją dotyczącą uprawnień wojennych, która miałaby uniemożliwić administracji Trumpa przeprowadzenie ataków bez wyraźnego upoważnienia Kongresu. Rezolucja nie została jednak przyjęta.
Wenezuela
