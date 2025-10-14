Z tego artykułu dowiesz się: Jakie działania zbrojne były przeprowadzone przez USA u wybrzeży Wenezueli?

Jakie wątpliwości dotyczące tych działań wyrażają władze Wenezueli?

Kto wydał rozkaz ataku i na jakiej podstawie?

Dlaczego administracja USA uznaje kartele narkotykowe za organizacje terrorystyczne?

Jakie kontrowersje wywołują amerykańskie ataki na podejrzane łodzie?

Co skłania amerykańskich polityków do kwestionowania legalności działań prezydenta Trumpa?

Donald Trump poinformował, że na pokładzie jednostki zginęło sześć osób, które określił jako „narkotykowych terrorystów”. Poinformował też, że nie ucierpiał żaden z żołnierzy amerykańskich.

To piąte uderzenie USA w łódź podejrzaną o przewożenie narkotyków na Morzu Karaibskim w ostatnim czasie. Według danych przekazanych przez władze we wszystkich tych atakach zginęło łącznie 21 osób. Wcześniej administracja Donalda Trumpa poinformowała, że domniemanych handlarzy narkotyków traktuje jak nielegalnych bojowników, którym należy stawić czoła siłą militarną.

Donald Trump: Rozkaz do ataku wydał Pete Hegseth

Trump poinformował w serwisie Truth Social, że rozkaz przeprowadzenia „śmiertelnego ataku kinetycznego” na łódź związaną z organizacją uznaną za terrorystyczną wydał rano we wtorek 14 października szef Pentagonu Pete Hegseth. Statek miał przemycać narkotyki w sferze odpowiedzialności USSOUTHCOM, czyli Dowództwa Południowego USA, u wybrzeży Wenezueli.