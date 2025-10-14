Rzeczpospolita
Wydarzenia
Donald Trump informuje o ataku na łódź „narkotykowych terrorystów”. Wenezuela ma wątpliwości

Prezydent USA Donald Trump poinformował, że Stany Zjednoczone zaatakowały kolejną małą łódź, którą oskarżył o przewóz narkotyków na wodach u wybrzeży Wenezueli. Zginęło sześć osób, które Trump nazwał „narkotykowymi terrorystami”.

Aktualizacja: 14.10.2025 21:55 Publikacja: 14.10.2025 21:42

Donald Trump

Donald Trump

Foto: Reuters/Evelyn Hockstein

Bartosz Lewicki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie działania zbrojne były przeprowadzone przez USA u wybrzeży Wenezueli?
  • Jakie wątpliwości dotyczące tych działań wyrażają władze Wenezueli?
  • Kto wydał rozkaz ataku i na jakiej podstawie?
  • Dlaczego administracja USA uznaje kartele narkotykowe za organizacje terrorystyczne?
  • Jakie kontrowersje wywołują amerykańskie ataki na podejrzane łodzie?
  • Co skłania amerykańskich polityków do kwestionowania legalności działań prezydenta Trumpa?

Donald Trump poinformował, że na pokładzie jednostki zginęło sześć osób, które określił jako „narkotykowych terrorystów”. Poinformował też, że nie ucierpiał żaden z żołnierzy amerykańskich.

To piąte uderzenie USA w łódź podejrzaną o przewożenie narkotyków na Morzu Karaibskim w ostatnim czasie. Według danych przekazanych przez władze we wszystkich tych atakach zginęło łącznie 21 osób. Wcześniej administracja Donalda Trumpa poinformowała, że domniemanych handlarzy narkotyków traktuje jak nielegalnych bojowników, którym należy stawić czoła siłą militarną.

Czytaj więcej

Wenezuelczycy szkolą się z obsługi broni w związku z groźbą amerykańskiego ataku
Dyplomacja
Wenezuela szykuje się na wojnę z „Imperium amerykańskim”

Donald Trump: Rozkaz do ataku wydał Pete Hegseth

Trump poinformował w serwisie Truth Social, że rozkaz przeprowadzenia „śmiertelnego ataku kinetycznego” na łódź związaną z organizacją uznaną za terrorystyczną wydał rano we wtorek 14 października szef Pentagonu Pete Hegseth. Statek miał przemycać narkotyki w sferze odpowiedzialności USSOUTHCOM, czyli Dowództwa Południowego USA, u wybrzeży Wenezueli.

„Wywiad potwierdził, że statek przemycał narkotyki, był powiązany z nielegalnymi siatkami narkotykowo-terrorystycznymi” – napisał Trump, dodając, że jednostka znajdowała się na znanym szlaku przemytu narkotyków na wodach międzynarodowych. 

Czytaj więcej

Nicolás Maduro
Dyplomacja
USA-Wenezuela: Donald Trump rezygnuje z dyplomacji. Rozważa opcje militarne

USA traktują kartele narkotykowe jak organizacje terrorystyczne

Dwaj amerykańscy urzędnicy zaznajomieni ze sprawą, którzy nie zostali upoważnieni do publicznego komentowania sprawy i zachowali anonimowość, stwierdzili w rozmowie z Associated Press, że administracja Trumpa nie przedstawiła jeszcze prawodawcom dowodów potwierdzających, że łodzie, które stały się celem serii śmiertelnych ataków przeprowadzanych przez armię amerykańską, w rzeczywistości przewoziły narkotyki.

Ataki te budzą kontrowersje, padają też oskarżenia o zbrodnie wojenne. Są też wątpliwości, czy ofiarami amerykańskich uderzeń rzeczywiście byli członkowie grup przestępczych.

Czytaj więcej

Nicolás Maduro i Donald Trump
Dyplomacja
Donald Trump szykuje USA do nowej inwazji? Byłby z tego nowy Irak

Na początku października Biały Dom poinformował Kongres, że prezydent Trump oficjalnie uznał, że Stany Zjednoczone „są zaangażowane w konflikt zbrojny, który nie ma międzynarodowego charakteru”. Administracja określiła w notatce kartele narkotykowe jako organizacje terrorystyczne, a przemytników nazwała „nielegalnymi bojownikami”.

Szef resortu obrony Wenezueli: USA zdają sobie sprawę z fałszywości swoich oskarżeń

W zeszłym tygodniu minister obrony Wenezueli Vladimir Padrino powiedział dowódcom wojskowym, że rząd USA zdaje sobie sprawę, że oskarżenia o handel narkotykami, które posłużyły za podstawę działań na Karaibach, są fałszywe i ich prawdziwym zamiarem jest „wymuszenie zmiany reżimu” w Wenezueli. Dodał, że rząd Wenezueli nie uważa rozmieszczenia amerykańskich okrętów wojennych za zwykłą „akcję propagandową” i ostrzegł przed możliwą eskalacją.

– Chcę ostrzec społeczeństwo: musimy się przygotować, ponieważ irracjonalność, z jaką działa imperium USA, nie jest normalna – powiedział Padrino podczas transmitowanego w telewizji spotkania. – To antypolityczne, antyludzkie, podżegające do wojny, niegrzeczne i wulgarne – dodał.

Czytaj więcej

Niszczyciel Jason Dunham
Dyplomacja
Wenezuelskie myśliwce F-16 zbliżyły się do niszczyciela USA. Amerykanie ostrzegają

Nawet Republikanie domagają się informacji od Białego Domu

Tymczasem, jak twierdzi agencja Associated Press, na Kapitolu narasta frustracja wśród członków obu głównych partii politycznych. 

Demokraci twierdzą, że ataki naruszają prawo amerykańskie i międzynarodowe. Również niektórzy Republikanie domagają się od Białego Domu bardziej szczegółowych informacji na temat uzasadnienia prawnego i szczegółów ataków. 

Senat głosował w zeszłym tygodniu nad rezolucją dotyczącą uprawnień wojennych, która miałaby uniemożliwić administracji Trumpa przeprowadzenie ataków bez wyraźnego upoważnienia Kongresu. Rezolucja nie została jednak przyjęta.

Wenezuela

Wenezuela

Foto: Infografika PAP

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Ameryka Południowa Wenezuela Osoby Donald Trump

