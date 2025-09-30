AFP podaje jednak, powołując się na wenezuelskie źródła rządowe, że Maduro jak dotąd nie podpisał dokumentu. – Wiceprezydent przedstawiła dekret, aby pokazać, że wszyscy są gotowi i że prezydent może podpisać taki dekret w każdym momencie – twierdzi źródło, na które powołuje się AFP.

Wcześniej prezydent USA skierował osiem okrętów wojennych i okręt podwodny o napędzie atomowym w rejon południowych Karaibów w ramach walki z narkobiznesem. Na pokładach okrętów miało znajdować się łącznie 4,5 tys. żołnierzy, co wzbudziło obawy, że USA szykują się do jakiejś interwencji lądowej w Wenezueli. Waszyngton skierował też myśliwce F-35 na Portoryko, by wsparły siły Marynarki Wojennej skierowane do walki z przemytnikami narkotyków w regionie.

W ostatnich tygodniach armia USA zniszczyła co najmniej trzy łodzie, które miały przewozić narkotyki. W atakach na obiekty, które nie miały charakteru obiektów wojskowych, zginęło 14 osób. Eksperci ONZ alarmują, że ataki mogą stanowić formę „zabójstw pozasądowych”. Donald Trump, informując o atakach, nie przedstawiał dowodów, że osoby znajdujące się na pokładach łodzi były uzbrojone, ani że stanowiły bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa USA, co usprawiedliwiłoby użycie przeciwko nim sił zbrojnych. Po ostatnim z takich uderzeń przedstawiciel Republiki Dominikany, a także ambasada USA w Dominikanie poinformowały, że po ataku w wodzie znaleziono narkotyki.

NBC twierdzi, że armia USA bada obecnie możliwość atakowania przemytników narkotyków w granicach Wenezueli. NBC, podając tę informację powołuje się na cztery źródła zbliżone do rozmów na ten temat.

Do ataków na cele w Wenezueli mogłoby dojść w ciągu kilku tygodni – choć Trump jeszcze nie podjął decyzji w tej sprawie. Ataki miałyby być konsekwencją tego, że Maduro nie robi wystarczająco wiele – w ocenie USA – by zatrzymać napływ narkotyków z Wenezueli do Stanów Zjednoczonych.