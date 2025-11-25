Aktualizacja: 25.11.2025 18:00 Publikacja: 25.11.2025 17:00
Nawrocki w Pradze krytykował Unię Europejską za nadmierną centralizację i opowiadając się za ograniczeniem kompetencji UE do „wybranych aideologicznych obszarów lub wyzwań”. Prezydent mówił, że opowiada się za zasadą jednomyślności w UE, a także za likwidacją stanowiska przewodniczącego Rady Europejskiej, które w przeszłości zajmował m.in. Donald Tusk.
- Dla mnie to wystąpienie było absolutnie przerażające – mówił Bielecki. - Zresztą on sam w pewnym momencie się zreflektował, podkreślił, że mimo tego wszystkiego, co powiedział, nie jest przeciwnikiem członkostwa Polski w Unii. W kraju, który jest jednym z najbardziej eurosceptycznych państw w Unii Europejskiej, czyli w Czechach, to (przemówienie) również wywołało przerażenie – dodał.
Dziennikarz działu świat „Rzeczpospolitej” podkreślał, że postulat, by Bruksela nie zajmowała się sprawami „ideologicznymi”, czyli np. tym, czy dane państwo jest praworządne i demokratyczne, rodzi pytanie dlaczego państwa, które są płatnikami netto – np. Niemcy i Francja – miałyby przekazywać środki państwom, które „nie podzielają z nimi podstawowych wartości”. - To co nas łączy, to wartości – dodał.
Na uwagę, że Nawrocki opowiada się za koncepcją luźniejszej współpracy państw europejskich, tzw. Europy narodów, skupionych na gospodarczym wymiarze Wspólnoty, Bielecki odparł, że „to kompletne niezrozumienie” koncepcji Europy narodów. - Pomysł Europy ojczyzn wywodził się z koncepcji Charlesa de Gaulle'a, który zaledwie kilkanaście lat po zakończeniu II wojny światowej zdecydował się na pojednanie z Niemcami, budowę wspólnej Europy, w imię pojednania z Niemcami. Gdy mówimy o Europie ojczyzn, musimy zacząć mówić o pojednaniu polsko-niemieckim. Natomiast w tym przemówieniu Karola Nawrockiego wciąż przebija ta myśl, że są wielkie potęgi – prezydent wymienia kilkakrotnie Francję i Niemcy – które chcą zdominować małe kraje. Każdy, kto choć troszeczkę się interesuje tymi dwoma państwami, a moim zdaniem prezydent takiego państwa jak Polska powinien się tym interesować, to doskonale wie, że Francja nie jest w tej chwili krajem, który stara się narzucić innym swoją koncepcję, tylko państwem, które jest w głębokim kryzysie gospodarczym i politycznym, nie jest w stanie nawet przeforsować budżetu. Niemcy to również kraj w głębokim kryzysie gospodarczym, którego gospodarka nie powróciła do poziomu sprzed COVID-u, który jest przerażony falą skrajnej prawicy i AfD, która może dojść do władzy. To są państwa, które nie tylko nie chcą czegokolwiek narzucić, ale one są całkowicie sparaliżowane – stwierdził Bielecki.
Jędrzej Bielecki, dziennikarz działu świat „Rzeczpospolitej”
Dziennikarz działu świat „Rzeczpospolitej” dziwił się też, że Nawrocki, który miał 6 lat, gdy upadał komunizm, ma „kompleks Polski, która jest zacofana, która jest zawsze wśród słabych, a nie może być jednym z dużych krajów”.
Bielecki dziwił się też, że Nawrocki mówił o groźbie rozmycia się Polski w „europejskiej tożsamości”. - Takie kraje jak na przykład Francja, Włochy, Hiszpania są krajami dużo starszymi od Polski, miały niepomiernie większy wpływ na cywilizację świata. Dlaczego one miałyby zgodzić się na coś takiego? - pytał retorycznie.
W kontekście korzyści jakie płyną dla Polski z przynależności do UE Bielecki wskazał - podobnie jak w przypadku Francji – na pojednanie z Niemcami. - To położenie kresu tysiącowi lat wojen. Od 972 roku i bitwy pod Cedynią, aż do 1945 roku. I to jest projekt, który ma pozwolić dwóm odwiecznym wrogom na pójście inną ścieżką. I to się udało w sposób absolutnie spektakularny - stwierdził dziennikarz działu świat „Rzeczpospolitej”.
Bielecki ostrzegał jednocześnie, że jeśli UE się rozpadnie wówczas Niemcy „mają plan B”. - Zaczną budować u nas własną strefę wpływów, tak jak to było od wieków. Polska od co najmniej 300 lat była rozdzierana między Niemcy a Rosję - przypomniał.
- Natomiast na skalę światową wiadomo, że nic (bez UE) nie znaczymy, bo nawet Niemcy są małym krajem w zestawieniu z Chinami, Stanami Zjednoczonymi, czy Indiami. Dzięki Unii Polska ma pewien wpływ, może pewne postulaty przeforsować, może po prostu zabrać głos pośrednio poprzez te instytucje europejskie – wyjaśnił.
