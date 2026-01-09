Ile warta jest Grenlandia? Gdyby Dania zdecydowała się na sprzedaż, byłyby kolosalne trudności z wyceną

Aktualizacja: 09.01.2026 11:20 Publikacja: 09.01.2026 10:34
Mężczyzna mija budynek socjalny z muralem w języku inuickim w Nuuk na Grenlandii
Foto: Reuters/Leonhard Foeger
W czwartek doradcy prezydenta USA Donalda Trumpa oraz przedstawiciele Danii i Grenlandii spotkali się w Waszyngtonie, by omówić ostatnie wypowiedzi amerykańskich władz na temat ewentualnego przejęcia Grenlandii – podał Reuters, powołując się na źródła w duńskich władzach.
Ambasador Danii w USA Jesper Moeller Soerensen i główny przedstawiciel Grenlandii w USA Jacob Isbosethsen rozmawiali z przedstawicielami Narodowej Rady Bezpieczeństwa przy Białym Domu – przekazali z kolei przedstawiciele rządu w Kopenhadze pod warunkiem zachowania anonimowości. Rozmowy opisali jako „próbę lepszego zrozumienia ostatnich wypowiedzi władz amerykańskich na temat Grenlandii”, autonomicznego terytorium Danii.
Wysłannicy Danii i Grenlandii spotkali się także z członkami Kongresu USA, aby zdobyć ich poparcie dla prób skłonienia Donalda Trumpa do zmiany stanowiska i odejścia gróźb pod adresem władz w Kopenhadze i Nuuk – podała agencja AP.
W środę sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział, że w przyszłym tygodniu spotka się w Waszyngtonie z przedstawicielami Danii na rozmowy na temat Grenlandii. Dodał jednak, że Trump „ma też opcję użycia siły”.
Donald Trump wyraził zainteresowanie zakupem Grenlandii w 2019 r., podczas jego pierwszej kadencji. Pomysł ten – jak przypomina agencja – odżył pod koniec 2024 r. Amerykańscy urzędnicy twierdzą, że wyspa ma kluczowe znaczenie ze względu na strategiczne położenie i złoża minerałów ważnych dla zaawansowanych technologii i zastosowań wojskowych.
Agencja Reutera zwraca uwagę na trudności z ustaleniem „sensownej ceny”, za którą można byłoby dokonać takiej hipotetycznej transakcji sprzedaży terytorium autonomicznego, takiego jak Grenlandia. – Nie ma rynku, na którym można kupować i sprzedawać kraje – zauważa w rozmowie z agencją Nick Kounis, główny ekonomista holenderskiego banku ABN AMRO. Dodaje, że „nie ma powszechnie akceptowanych ram wyceny krajów”.
Na trudności napotykają również próby znalezienia historycznych punktów odniesienia dla wartości Grenlandii – zauważa agencja, przypominając, że już w 1946 r. Stany Zjednoczone zaproponowały Danii kupno tej ogromnej, bogatej w złoża mineralne arktycznej wyspy za 100 mln dol. Oferta ta została jednak wówczas odrzucona.
Gdyby tę cenę dostosować do dzisiejszej wartości, należałoby mówić obecnie o kwocie 1,6 miliarda dolarów. Jednak i ta wycena – twierdzi Reuters – nie stanowi wartości odniesienia ze względu na ogromny wzrost gospodarczy zarówno USA, jak i Danii w ciągu ośmiu dekad. Ówczesna propozycja nie odzwierciedla „wartości” Grenlandii i jej zasobów w globalnej gospodarce lat dwudziestych XXI wieku.
Reuters zastanawia się nad hipotetyczną próbą zastosowania metod wyceny podobnych do tych, których używa się przy przejęciach korporacji, na podstawie dochodu, jaki jest w stanie wygenerować przejmowany podmiot. To – jak zauważają rozmówcy Reutersa – nadal trudne.
Według szacunków duńskiego banku centralnego samo rybołówstwo Grenlandii warte było w 2024 r. 3,6 miliarda dol., około jednej dziesiątej tego, co osiąga jej mniejszy arktyczny sąsiad, Islandia.
Zakup Luizjany przez Stany Zjednoczone w 1803 r. za kwotę 15 mln dolarów oraz nabycie Alaski od Rosji w 1867 r. za kwotę 7,2 mln dolarów również nie stanowią dobrych precedensów. Reuters zauważa, że w obu tych przypadkach zarówno Francja, jak i Rosja podjęły decyzję o sprzedaży.
Jak zaznacza Reuters – „oczywiste jest, że przeliczając na dzisiejszą wartość tych terenów, kwoty te byłyby o wiele wyższe”. Wiele zależałoby od uwzględnienia takich zmiennych jak inflacja, wzrost cen gruntów i rozwój lokalnych gospodarek.
Reuters zauważa, że ryzykowne byłyby również szacunki oparte na wartości zasobów mineralnych Grenlandii. I choć Donald Trump zaprzecza, by to właśnie stanowiło główny powód chęci przejęcia kontroli nad duńskim terytorium, to już w październiku 2025 r. Reuters informował o zainteresowaniu amerykańskiej administracji nabyciem udziałów w, otwiera nową kartę Critical Metals Corp, firmie planującej budowę infrastruktury, zdolnej do wydobycia pierwiastków ziem rzadkich.
Szacunki wartości rezerw mineralnych i energetycznych Grenlandii opiewają na setki miliardów dol., choć nie przeprowadzono jeszcze kompleksowych badań geologicznych całej wyspy. W 2023 r. przeprowadzono jednak badania, z których wynikało, że na Grenlandii znajduje się 25 z 34 minerałów uznanych przez Komisję Europejską za „surowce krytyczne”.
I choć firmy górnicze i energetyczne od dawna wyceniają aktywa na całym świecie, w przypadku Grenlandii pojawiają się co najmniej dwie komplikacje. Jak zauważa agencja, wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego jest na Grenlandii zakazane ze względów środowiskowych, a rozwój sektora górniczego jest utrudniony przez biurokrację i sprzeciw mieszkańców.
Drugie z zastrzeżeń, o których pisze Reuters, dotyczy suwerenności narodowej. Ten aspekt zazwyczaj nie jest brany pod uwagę przy umowach górniczych i energetycznych. W tym przypadku sprawę komplikuje dodatkowo obecność grenlandzkich Inuitów, którzy sami zgłaszają roszczenia własnościowe.
– Ponieważ w grę wchodzą także niematerialne elementy kultury i historii rdzennej ludności, nie da się tego wycenić – zauważa Andreas Osthagen, dyrektor ds. badań nad polityką arktyczną i oceaniczną w Instytucie Fridtjofa Nansena w Norwegii. – Właśnie dlatego ta koncepcja jest absurdalna – zauważa w rozmowie z Reuterem.
Andreas Osthagen, dyrektor ds. badań nad polityką arktyczną i oceaniczną w Instytucie Fridtjofa Nansena w Norwegii
Grenlandia wielokrotnie deklarowała, że nie chce być częścią Stanów Zjednoczonych. Również przywódcy głównych mocarstw europejskich i Kanady jednomyślnie poparli w tym kontekście Grenlandię, zauważając, że jej terytorium należy do jej mieszkańców.
Zarówno premier Danii Mette Frederiksen, jak i jej grenlandzki odpowiednik Jens-Frederik Nielsen wielokrotnie powtarzali, że to naród Grenlandii decyduje o swojej przyszłości.
