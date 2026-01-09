Ile warta jest Grenlandia? Gdyby Dania zdecydowała się na sprzedaż, byłyby kolosalne trudności z wyceną

W czwartek doradcy prezydenta USA Donalda Trumpa oraz przedstawiciele Danii i Grenlandii spotkali się w Waszyngtonie, by omówić ostatnie wypowiedzi amerykańskich władz na temat ewentualnego przejęcia Grenlandii – podał Reuters, powołując się na źródła w duńskich władzach.

Ambasador Danii w USA Jesper Moeller Soerensen i główny przedstawiciel Grenlandii w USA Jacob Isbosethsen rozmawiali z przedstawicielami Narodowej Rady Bezpieczeństwa przy Białym Domu – przekazali z kolei przedstawiciele rządu w Kopenhadze pod warunkiem zachowania anonimowości. Rozmowy opisali jako „próbę lepszego zrozumienia ostatnich wypowiedzi władz amerykańskich na temat Grenlandii”, autonomicznego terytorium Danii.

Wysłannicy Danii i Grenlandii spotkali się także z członkami Kongresu USA, aby zdobyć ich poparcie dla prób skłonienia Donalda Trumpa do zmiany stanowiska i odejścia gróźb pod adresem władz w Kopenhadze i Nuuk – podała agencja AP.

W środę sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział, że w przyszłym tygodniu spotka się w Waszyngtonie z przedstawicielami Danii na rozmowy na temat Grenlandii. Dodał jednak, że Trump „ma też opcję użycia siły”.