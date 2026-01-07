Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Francja, Niemcy i Polska rozmawiają o planie na wypadek zajęcia Grenlandii przez USA

Podczas środowego spotkania szefów MSZ Niemiec, Francji i Polski poruszona ma zostać kwestia planu działania na wypadek podjęcia przez USA kroków zmierzających do zajęcia Grenlandii.

Publikacja: 07.01.2026 15:50

Jean-Noel Barrot

Jean-Noel Barrot

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

O tym, że europejscy sojusznicy Danii – w tym Niemcy, Francja i, jak wynika z wypowiedzi szefa francuskiej dyplomacji Jeana-Noëla Barrota, Polska rozmawiają na temat planu działania na wypadek zajęcia Grenlandii przez USA informuje Reuters.

Donald Trump mówi, że USA potrzebują Grenlandii ze względu na bezpieczeństwo narodowe

Informacja pojawiła się po tym, jak Donald Trump, po amerykańskiej operacji wojskowej w Wenezueli, w czasie której pojmany został przywódca tego kraju, Nicolás Maduro stwierdził publicznie, że ze względów bezpieczeństwa narodowego USA potrzebują Grenlandii. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt w komunikacie przekazanym CNN poinformowała, że administracja Trumpa rozważa różne opcje przejęcia kontroli nad Grenlandią i dodała, że zawsze w grę wchodzi również opcja militarna. Z kolei Marco Rubio, sekretarz stanu USA, miał uspokajać amerykańskich parlamentarzystów, że USA zamierzają kupić Grenlandię i nie planują inwazji na wyspę, która jest terytorium zależnym Danii, członka UE i NATO. 

Czytaj więcej

Walka o Grenlandię: Donald Trump może próbować przekupić innuickich polityków
Gospodarka
Walka o Grenlandię: Donald Trump może próbować przekupić innuickich polityków

Ponowne wyrażenie przez Trumpa zainteresowania Grenlandią wywołało protest Kopenhagi i reakcję przywódców państw europejskich, w tym Donalda Tuska.  We wspólnym oświadczeniu, pod którym podpisał się m.in. Donald Tusk napisali oni, że „Grenlandia należy do jej mieszkańców. Tylko Danii i Grenlandii przysługuje prawo do podejmowania decyzji w sprawach dotyczących Danii i Grenlandii”.

Lokalizacja potencjalnych złóż mineralnych i potencjalnych zasobów naturalnych Grenlandii

Lokalizacja potencjalnych złóż mineralnych i potencjalnych zasobów naturalnych Grenlandii

Foto: PAP

Reklama
Reklama

W środę Barrot oświadczył na antenie francuskiego radia, że wobec roszczeń USA dotyczących Grenlandii Francja zamierza działać, ale „chce to robić razem z europejskimi partnerami”. 

Jednocześnie Barrot podkreślił, że rozmawiał we wtorek z Rubio, który „wykluczył możliwość inwazji (USA) na Grenlandię”. Wysokiej rangi przedstawiciel administracji USA, wypowiadając się anonimowo, mówił niedawno, że administracja Trumpa rozważa różne opcje pozyskania Grenlandii, w tym jej zakup. Zarówno Grenlandia, jak i Dania podkreślają jednak, że wyspa nie jest na sprzedaż. Szef MSZ Danii Lars Lokke Rasmussen i minister spraw zagranicznych w autonomicznym rządzie Grenlandii Vivian Motzfeldt zażądali spotkania z Rubio w związku z wypowiedziami Trumpa na temat Grenlandii. „Chcemy dodać trochę niuansów do tej rozmowy. Pojedynek na okrzyki powinien być zastąpiony bardziej rozsądnym dialogiem” - napisał Rasmussen w mediach społecznościowych.

Fiński polityk sugeruje, że temat Grenlandii powinien zostać poruszony na forum NATO

Tymczasem źródło w niemieckim rządzie podkreśla, że Niemcy „pracują wraz z państwami europejskimi i Danią nad następnymi krokami dotyczącymi Grenlandii”. Z kolei Johannes Koskinen, przewodniczący komisji ds. zagranicznych fińskiego parlamentu zaapelował, aby temat Grenlandii poruszyć na forum NATO. - Sojusznicy muszą ocenić czy coś powinno być uczynione i czy USA powinno się zdyscyplinować wyjaśniając, że nie mogą lekceważyć wspólnie uzgodnionych planów, by realizować własne ambicje mocarstwowe - stwierdził. W czwartek ma zebrać się Rada Północnoatlantycka, najważniejszy organ decyzyjny NATO. 

Cytowany przez Reutera przedstawiciel UE stwierdził, że Dania musi odgrywać kluczową rolę w koordynowaniu reakcji na działania USA wobec Grenlandii, ale „Duńczycy muszą zakomunikować europejskim sojusznikom jakie konkretne wsparcie chcą otrzymać”. 

Sojusznicy muszą ocenić czy coś powinno być uczynione i czy USA powinno się zdyscyplinować wyjaśniając, że nie mogą lekceważyć wspólnie uzgodnionych planów, by realizować własne ambicje mocarstwowe

Johannes Koskinen, przewodniczący komisji ds. zagranicznych fińskiego parlamentu

Trump zainteresowanie Grenlandią sygnalizował już w czasie pierwszej kadencji w Białym Domu, w 2019 roku. Wówczas pojawiły się doniesienia, że Trump chce kupić Grenlandię od Danii, ale Kopenhaga odrzuciła wówczas taką możliwość.

Reklama
Reklama

Po wygraniu wyborów prezydenckich w 2024 roku Trump, jeszcze jako prezydent elekt, zaczął przekonywać, że Grenlandia jest ważna dla USA ze względów bezpieczeństwa narodowego. Wówczas też po raz pierwszy nie wykluczył, że Stany Zjednoczone mogłyby użyć sił zbrojnych do przejęcia kontroli nad Grenlandią. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Francja Niemcy Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Donald Trump Grenlandia Jean-Noel Barrot
Diosdado Cabello
Dyplomacja
USA mają na celowniku kolejnego przedstawiciela władz Wenezueli
Donald Trump mówi publicznie, że USA są zainteresowane wyspą, która należy do Danii
Dyplomacja
Biały Dom nie wyklucza opcji militarnej w sprawie Grenlandii
Donald Trump
Dyplomacja
Wenezuela ugina się przed Donaldem Trumpem. Warta miliardy ropa popłynie do USA
Premier Donald Tusk podczas oświadczenia przed wylotem do Paryża
Dyplomacja
Wspólne oświadczenie w sprawie Grenlandii. Jest też podpis Donalda Tuska
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Ajatollah Ali Chamenei
Dyplomacja
16 ofiar protestów w Iranie. Ajatollah: Nie ulegniemy wrogowi. Prezydent uspokaja
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama