O tym, że europejscy sojusznicy Danii – w tym Niemcy, Francja i, jak wynika z wypowiedzi szefa francuskiej dyplomacji Jeana-Noëla Barrota, Polska rozmawiają na temat planu działania na wypadek zajęcia Grenlandii przez USA informuje Reuters.

Donald Trump mówi, że USA potrzebują Grenlandii ze względu na bezpieczeństwo narodowe

Informacja pojawiła się po tym, jak Donald Trump, po amerykańskiej operacji wojskowej w Wenezueli, w czasie której pojmany został przywódca tego kraju, Nicolás Maduro stwierdził publicznie, że ze względów bezpieczeństwa narodowego USA potrzebują Grenlandii. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt w komunikacie przekazanym CNN poinformowała, że administracja Trumpa rozważa różne opcje przejęcia kontroli nad Grenlandią i dodała, że zawsze w grę wchodzi również opcja militarna. Z kolei Marco Rubio, sekretarz stanu USA, miał uspokajać amerykańskich parlamentarzystów, że USA zamierzają kupić Grenlandię i nie planują inwazji na wyspę, która jest terytorium zależnym Danii, członka UE i NATO.

Ponowne wyrażenie przez Trumpa zainteresowania Grenlandią wywołało protest Kopenhagi i reakcję przywódców państw europejskich, w tym Donalda Tuska. We wspólnym oświadczeniu, pod którym podpisał się m.in. Donald Tusk napisali oni, że „Grenlandia należy do jej mieszkańców. Tylko Danii i Grenlandii przysługuje prawo do podejmowania decyzji w sprawach dotyczących Danii i Grenlandii”.