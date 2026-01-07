Aktualizacja: 07.01.2026 15:57 Publikacja: 07.01.2026 15:50
Jean-Noel Barrot
Foto: REUTERS
O tym, że europejscy sojusznicy Danii – w tym Niemcy, Francja i, jak wynika z wypowiedzi szefa francuskiej dyplomacji Jeana-Noëla Barrota, Polska rozmawiają na temat planu działania na wypadek zajęcia Grenlandii przez USA informuje Reuters.
Informacja pojawiła się po tym, jak Donald Trump, po amerykańskiej operacji wojskowej w Wenezueli, w czasie której pojmany został przywódca tego kraju, Nicolás Maduro stwierdził publicznie, że ze względów bezpieczeństwa narodowego USA potrzebują Grenlandii. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt w komunikacie przekazanym CNN poinformowała, że administracja Trumpa rozważa różne opcje przejęcia kontroli nad Grenlandią i dodała, że zawsze w grę wchodzi również opcja militarna. Z kolei Marco Rubio, sekretarz stanu USA, miał uspokajać amerykańskich parlamentarzystów, że USA zamierzają kupić Grenlandię i nie planują inwazji na wyspę, która jest terytorium zależnym Danii, członka UE i NATO.
Ponowne wyrażenie przez Trumpa zainteresowania Grenlandią wywołało protest Kopenhagi i reakcję przywódców państw europejskich, w tym Donalda Tuska. We wspólnym oświadczeniu, pod którym podpisał się m.in. Donald Tusk napisali oni, że „Grenlandia należy do jej mieszkańców. Tylko Danii i Grenlandii przysługuje prawo do podejmowania decyzji w sprawach dotyczących Danii i Grenlandii”.
Lokalizacja potencjalnych złóż mineralnych i potencjalnych zasobów naturalnych Grenlandii
Foto: PAP
W środę Barrot oświadczył na antenie francuskiego radia, że wobec roszczeń USA dotyczących Grenlandii Francja zamierza działać, ale „chce to robić razem z europejskimi partnerami”.
Jednocześnie Barrot podkreślił, że rozmawiał we wtorek z Rubio, który „wykluczył możliwość inwazji (USA) na Grenlandię”. Wysokiej rangi przedstawiciel administracji USA, wypowiadając się anonimowo, mówił niedawno, że administracja Trumpa rozważa różne opcje pozyskania Grenlandii, w tym jej zakup. Zarówno Grenlandia, jak i Dania podkreślają jednak, że wyspa nie jest na sprzedaż. Szef MSZ Danii Lars Lokke Rasmussen i minister spraw zagranicznych w autonomicznym rządzie Grenlandii Vivian Motzfeldt zażądali spotkania z Rubio w związku z wypowiedziami Trumpa na temat Grenlandii. „Chcemy dodać trochę niuansów do tej rozmowy. Pojedynek na okrzyki powinien być zastąpiony bardziej rozsądnym dialogiem” - napisał Rasmussen w mediach społecznościowych.
Tymczasem źródło w niemieckim rządzie podkreśla, że Niemcy „pracują wraz z państwami europejskimi i Danią nad następnymi krokami dotyczącymi Grenlandii”. Z kolei Johannes Koskinen, przewodniczący komisji ds. zagranicznych fińskiego parlamentu zaapelował, aby temat Grenlandii poruszyć na forum NATO. - Sojusznicy muszą ocenić czy coś powinno być uczynione i czy USA powinno się zdyscyplinować wyjaśniając, że nie mogą lekceważyć wspólnie uzgodnionych planów, by realizować własne ambicje mocarstwowe - stwierdził. W czwartek ma zebrać się Rada Północnoatlantycka, najważniejszy organ decyzyjny NATO.
Cytowany przez Reutera przedstawiciel UE stwierdził, że Dania musi odgrywać kluczową rolę w koordynowaniu reakcji na działania USA wobec Grenlandii, ale „Duńczycy muszą zakomunikować europejskim sojusznikom jakie konkretne wsparcie chcą otrzymać”.
Johannes Koskinen, przewodniczący komisji ds. zagranicznych fińskiego parlamentu
Trump zainteresowanie Grenlandią sygnalizował już w czasie pierwszej kadencji w Białym Domu, w 2019 roku. Wówczas pojawiły się doniesienia, że Trump chce kupić Grenlandię od Danii, ale Kopenhaga odrzuciła wówczas taką możliwość.
Po wygraniu wyborów prezydenckich w 2024 roku Trump, jeszcze jako prezydent elekt, zaczął przekonywać, że Grenlandia jest ważna dla USA ze względów bezpieczeństwa narodowego. Wówczas też po raz pierwszy nie wykluczył, że Stany Zjednoczone mogłyby użyć sił zbrojnych do przejęcia kontroli nad Grenlandią.
