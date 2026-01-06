Wspólne oświadczenie w sprawie Grenlandii. Jest też podpis Donalda Tuska

Prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Włoch Giorgia Meloni, premier Polski Donald Tusk, premier Hiszpanii Pedro Sánchez, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer i premier Danii Mette Frederiksen dołączyli do europejskiego oświadczenia w sprawie Grenlandii.

Przywódcy europejscy przypominają USA umowę z Danią, zasady NATO i ONZ

Sygnatariusze listu podkreślili, że „zapewnienie bezpieczeństwa w regionie wymaga wspólnych wysiłków, także w ramach NATO – do którego należą Stany Zjednoczone, z należytym uwzględnieniem zasad Karty Narodów Zjednoczonych, w tym suwerenności, integralności terytorialnej i nienaruszalności granic”. „To są uniwersalne zasady i nie pójdziemy na kompromis w ich obronie” - napisali europejscy przywódcy, przypominając, że „Stany Zjednoczone są kluczowym partnerem w tych działaniach, jako członek NATO i kraj, który również zawarł umowę obronną z Królestwem Danii od 1951 roku”. Na mocy tej umowy Amerykanie założyli w północno-zachodniej części wyspy bazę lotniczą Thule (od 2023 r. działa jako baza kosmiczna Pituffik).

„Bezpieczeństwo Arktyki pozostaje kluczowym priorytetem dla Europy i ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego oraz transatlantyckiego” – napisano w oświadczeniu europejskich przywódców.

O oświadczeniu poinformował we wpisie na platformie X m.in. premier Hiszpanii Pedro Sánchez. „Hiszpania, a także Niemcy, Francja, Włochy, Polska i Wielka Brytania ponownie wyrażają swoje zdecydowane poparcie dla Danii i narodu Grenlandii” – napisał Sánchez. „Poszanowanie suwerenności narodów jest niezbędne dla pokoju. To była najważniejsza lekcja, jaką dał nam XX wiek. Nie zapominajmy o tym” – dodał.