Donald Trump podkreślił w niedzielę, że Stany Zjednoczone dążą do „dominacji w zachodniej hemisferze” i nie pozwolą, by ich interesy – zwłaszcza energetyczne i bezpieczeństwa – były podważane.

Grenlandia i bezpieczeństwo narodowe USA

Prezydent USA ponownie stwierdził, że Stany Zjednoczone „potrzebują Grenlandii” ze względów bezpieczeństwa narodowego. W rozmowie z dziennikarzami na pokładzie Air Force One argumentował, że wyspa ma kluczowe znaczenie strategiczne, a jej wody są obecnie intensywnie wykorzystywane przez Rosję i Chiny.

– Potrzebujemy Grenlandii z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego. Dania nie jest w stanie sama tego zapewnić – powiedział Trump.

Słowa te spotkały się z ostrą reakcją władz Grenlandii. Premier Jens-Frederik Nielsen ocenił, że amerykańska retoryka jest „całkowicie nie do przyjęcia” i określił ją jako brak szacunku wobec demokratycznej wspólnoty. – Nie jesteśmy przedmiotem w retoryce wielkich mocarstw. Jesteśmy narodem, państwem i demokracją – podkreślił.