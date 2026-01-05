Aktualizacja: 05.01.2026 16:09 Publikacja: 05.01.2026 16:00
Nicolás Maduro został pojmany przez Amerykanów w Caracas
Foto: REUTERS
Władimir Putin po raz ostatni rozmawiał przez telefon z Nicolásem Maduro 11 grudnia. Wówczas rosyjski dyktator deklarował poparcie i solidarność dla wenezuelskiego przywódcy. Pod koniec ubiegłego roku Kreml zapewniał też, że utrzymuje z władzami w Caracas „stałe kontakty na najwyższym szczeblu”. Rzecznik rosyjskiego prezydenta Dmitrij Pieskow unikał zaś jednoznacznej odpowiedzi na pytania dziennikarzy rosyjskich rządowych mediów, którzy dopytywali, po czyjej stronie stanie Moskwa w razie konfliktu.
Już po operacji USA w Caracas i wywiezieniu Maduro z kraju rosyjski MSZ potępił „akt zbrojnej agresji przeciwko Wenezueli” i wyraził „głębokie zaniepokojenie”. Związani z władzami Rosji eksperci nie mają jednak wątpliwości co do tego, że wenezuelski dyktator został zdradzony przez swoje otoczenie.
„Na zawarte wcześniej porozumienie odnośnie do odsunięcia od władzy wenezuelskiego lidera wskazuje nie tylko bezczynność wojskowych, potencjał których w dziedzinie obrony przeciwlotniczej, wyposażonej w rosyjskie uzbrojenie, przed agresją był czynnikiem powstrzymującym, ale i to, że reszty przedstawicieli władz w Caracas nie ruszono” – pisze rosyjski analityk Oleg Krajew na łamach wpływowego i silnie powiązanego z Kremlem czasopisma „Rosja w globalnej polityce”. Sugeruje on, że amerykańska dyplomacja jeszcze przed operacją mogła komunikować się w sprawie przyszłości Wenezueli z ówczesną wiceprezydent, a obecną p.o. prezydenta, Delcy Rodríguez.
Czytaj więcej
Prezydent USA chce „zarządzać” trzykrotnie większym od Polski krajem. Na pierwszym miejscu stawia...
O możliwym spisku w Caracas na łamach agencji TASS mówił też jeden z szefów Instytutu Ameryki Południowej Rosyjskiej Akademii Nauk, Aleksandr Stiepanow. – Mamy raczej do czynienia ze zdradą. Poszczególne osoby prawdopodobnie zostały zwerbowane i zapewniły warunki, które umożliwiły schwytanie lidera państwa – twierdzi.
Szef rosyjskiego stowarzyszenia weteranów antyterrorystycznej jednostki specjalnej „Alfa” i działacz prezydenckiej partii Putina Jedna Rosja, Siergiej Gonczarow, uważa z kolei, że Stany Zjednoczone musiały przekupić ludzi z „najbliższego otoczenia” wenezuelskiego dyktatora. – Agentura w otoczeniu Maduro wiedziała o wszystkim: jego miejscu pobytu, składzie ochrony i możliwości jej neutralizacji. W tym przypadku sukces USA jest całkowicie zasługą fachowej pracy z informatorami. Funkcjonariusze jednostki specjalnej jedynie przylecieli helikopterem w odpowiednim czasie i de facto przekazano im prezydenta do rąk – stwierdził Gonczarow, cytowany przez rosyjski dziennik „Argumenty i Fakty”.
Tymczasem prezydent Kuby Miguel Díaz-Canel poinformował w poniedziałek, że podczas ataku USA w Caracas zginęło 32 Kubańczyków, którzy ochraniali Maduro.
Wenezuela Maduro była najważniejszym politycznym sojusznikiem Rosji w Ameryce Południowej, ale nigdy nie należała nawet do grona piętnastu najważniejszych partnerów handlowych Rosji. W 2024 r. wymiana towarowa pomiędzy Moskwą a Caracas wyniosła zaledwie 200 mln dolarów. Dla porównania wymiana handlowa Rosji z Brazylią w tym samym okresie sięgnęła ponad 12 mld dolarów.
Co prawda po amerykańskim ataku na Wenezuelę pod znakiem zapytania może znaleźć się przyszłość rosyjskich udziałów w wydobyciu tamtejszej ropy naftowej. Przed atakiem USA zajmowała się tym rosyjska spółka rządowa Roszarubieżnieft, która w 2020 r. przejęła aktywa po wycofującej się z Wenezueli Rosniefti. Do niedawna ropa wydobywana przez Rosjan w Wenezueli stanowiła mniej niż 1 proc. eksportowanego przez Moskwę surowca.
Aleksiej Muchin, szef związanego z Kremlem moskiewskiego Centrum Informacji Politycznej.
– Nic nie tracimy w Wenezueli, a wszystkie dotychczasowe umowy, przynajmniej na razie, obowiązują. Nasze inwestycje w Wenezueli wynoszą około 5 mld dolarów – mówi „Rzeczpospolitej” Aleksiej Muchin, szef związanego z Kremlem moskiewskiego Centrum Informacji Politycznej.
Czytaj więcej
Coraz więcej wskazuje na to, że Donald Trump ułożył się z juntą w Caracas tak, aby amerykańskie k...
– Mamy wrażenie, że Maduro został sprzedany przez swoje otoczenie. Część wenezuelskich elit sprzedała go Amerykanom. Najwyraźniej mieli go dosyć – dodaje.
Czy operacja USA w Caracas i wywiezienie wenezuelskiego dyktatora z kraju wystraszyły Rosję Władimira Putina? – Z całym szacunkiem, ale nie jesteśmy Ameryką Południową. Zrealizowanie takiego scenariusza w Rosji byłoby trudne do przeprowadzenia. Musieliby skorumpować większość rosyjskich elit, ale uniemożliwiają to nałożone na Rosję sankcje – twierdzi.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych Białorusinów na świecie, ale nikt jednoznacznie nie może stwierdzić, k...
Amerykański nalot na Wenezuelę i schwytanie prezydenta Nicolása Maduro wzbudziły na nowo lęki przed przejęciem G...
Połowa Niemców zamierza w nowym roku jeszcze bardziej oszczędzać. Nie są pewni jutra i nie mają zaufania do rząd...
Według doniesień Bloomberga i „Washington Post", powołujących się na anonimowych urzędników z USA, sekretarz sta...
Prezydent USA chce „zarządzać” trzykrotnie większym od Polski krajem. Na pierwszym miejscu stawia przejęcie kont...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas