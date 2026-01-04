Czy Wenezuela stanie się imperium Trumpa?

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie były kulisy operacji amerykańskiej jednostki Delta w Wenezueli?

Jakie są potencjalne plany Stanów Zjednoczonych dotyczące przyszłości Wenezueli?

Dlaczego Donald Trump ma zastrzeżenia co do zdolności kierowania krajem przez Maríę Corinę Machado?

Jakie są możliwe konsekwencje przejęcia kontroli nad wenezuelską ropą przez amerykańskie koncerny naftowe?

Jakie potencjalne ryzyka wiążą się z możliwą militarną interwencją USA w Wenezueli?

Jakie mogą być globalne implikacje polityki zagranicznej Donalda Trumpa?

To była jedna z najtrudniejszych, ale też najlepiej przygotowanych operacji ostatnich czasów. W sobotę o drugiej nad ranem żołnierze specjalnej jednostki Delta wtargnęli do kompleksu w centrum Caracas, w którym schronił się Nicolás Maduro. Całkowicie zaskoczony prezydent został wraz z żoną Cilią Flores wyprowadzony z kraju. Pod wieczór para była już w Nowym Jorku. Amerykanie nie ponieśli żadnych ofiar w ludziach.

Ale znacznie mniej jest jasny plan, jaki Ameryka ma teraz na Wenezuelę. Podsumowując operację, Donald Trump uznał, że faktyczna zwyciężczyni wyborów latem 2024 r. i laureatka Pokojowej Nagrody Nobla María Corina Machado „nie udźwignie” zadania kierowania krajem. Nie wspomniał też o rozpisaniu nowych wyborów. Najwyraźniej junta przynajmniej jeszcze przez jakiś czas miałaby rządzić w Caracas. Sekretarz stanu Marco Rubio rozmawiał już z dotychczasową wiceprezydent Delcy Rodríguez.

Junta wcale nie chce współpracować z Trumpem

- Doświadczenie Iraku nauczyło Amerykanów, że natychmiastowa likwidacja struktur władzy prowadzi do chaosu – mówi „Rzeczpospolitej” Francisco Sánchez, dyrektor Instytutu Iberoameryki na Uniwersytecie w Salamance.