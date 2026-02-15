Marco Rubio
Tegoroczna Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa po raz kolejny potwierdziła, że jest jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym forum debaty o światowym bezpieczeństwie. Dowody to nadzwyczaj liczna reprezentacja światowych liderów bądź ich przedstawicieli; seria niezwykle ważnych, choć zamkniętych rozmów bilateralnych i otwartych wystąpień polityków.
Rozmowy o przyszłości relacji transatlantyckich i sytuacji w Ukrainie – choć zdominowały konferencję – nie odwróciły kompletnie uwagi od innych spraw; problemów Gazy, relacji z Iranem, bezpieczeństwa w Arktyce czy napiętej sytuacji w obszarze Indo-Pacyfiku. Poświęcono tym tematom sporo czasu i uwagi, jednak najbardziej oczekiwanym gościem w Monachium był amerykański sekretarz stanu Marco Rubio.
Nie można oderwać jego wizyty i oczekiwanego wystąpienia od szczególnego kontekstu, którym była zeszłoroczna połajanka, jaką Europejczycy usłyszeli od amerykańskiego wiceprezydenta J.D. Vance’a. Wyjątkowo dobrze pamięta się w Monachium frontalny atak na pogrążającą się – jego zdaniem – w politycznym i aksjologicznym chaosie Europę.
Czytaj więcej
Los Stanów Zjednoczonych i Europy jest powiązany - zapewnił na Konferencji Bezpieczeństwa w Monac...
J.D. Vance to ideolog MAGA – słyszałem w korytarzach – Rubio to profesjonalista i dyplomata, ostatni może przedstawiciel republikanów w kręgu Donalda Trumpa, użyje więc z pewnością innego języka – spekulowano. I mieli rację ci, którzy uznali, że Waszyngton będzie szukał nowej formy komunikowania się z europejskimi partnerami. Padły słowa o wspólnej historii, wspólnym dziedzictwie dwóch wojen, wspólnie popełnionych błędach i wyzwaniach, jakie stoją na ścieżce odbudowy zagubionych wartości cywilizacyjnych. Mam jednak wrażenie, że Rubio, nazywając Europejczyków „przyjaciółmi” i motywując do odbudowy porzuconej „wielkości”, starał się przede wszystkim przełożyć na zrozumiałą w europejskich stolicach narrację ruchu MAGA. Mówił o tym niemal wprost i w niewielkim stopniu spotykał się z kontrą.
Co prawda niektórzy z liderów, w tym szef polskiego MSZ Radosław Sikorski wielokrotnie podkreślali różnice między polityką Stanów Zjednoczonych i standardami obowiązującymi w Europie, ale można mieć wrażenie, że Europa, rozumiejąc modus operandi Trumpa (eskalacja jako próba osiągnięcia celu), nauczyła się do niego dostosowywać. Co więcej, w ciągu roku dokonała rewizji – tak oczekiwanej w Waszyngtonie – wspólnej polityki gospodarczej, energetycznej czy w dziedzinie obronności. Trump chciał wymusić na Europie kurs na wzmocnienie samodzielności i wydarzyło się to szybciej, niż mógł sobie wyobrażać.
Dlatego większość komentatorów w Monachium traktuje rozmowy z Rubio jako trudny, ale jednak początek resetu. W tym sensie zarysowana przez Amerykanina alternatywa: chcemy odbudować siłę Zachodu z wami, ale jeśli się to nie uda, pójdziemy tą ścieżką sami – raczej traci aktualność. Ameryka potrzebuje Europy, a Europa Ameryki. Trudny sojusz – w przekonaniu większości moich rozmówców – będzie trwał.
Tym, co najbardziej dziś różni Europę i Waszyngton jest jednak Ukraina. Temat wojny na Wschodzie w przemówieniu Rubio niemal się nie pojawił. Możliwe, że doszło do nieoficjalnego spotkania Rubio z Zełenskim, ale gołym okiem widać, że Ameryka jest daleka od pełnego wsparcia dla Kijowa, a Donald Trump – głosząc wszem i wobec hasła o niezbędnym pokoju – wciąż kalkuluje, jak się ułożyć biznesowo i politycznie z Moskwą.
Tu jest największa wyrwa w polityce stolic europejskich i Waszyngtonu, bo Europa – nie tylko większość krajów Unii, ale również Londyn – bezwarunkowo stoi po stronie Kijowa i zapowiada kontynuację wysiłku na rzecz wsparcia Ukrainy. Symbolicznym tego wyrazem było uhonorowanie narodu ukraińskiego przyznawaną przez organizatorów MSC nagrodą Ewalda von Kleista. Nagrodę przyznaną w dowód odwagi, poświęcenia i niezłomnej determinacji w obronie wolności kraju i wolności europejskiej odebrał osobiście Zełenski. Miłym akcentem tej uroczystości była laudacja wygłoszona przez polskiego premiera Donalda Tuska.
Czytaj więcej
„Wobec zniszczenia” – to tytuł ogłaszanego co roku w przeddzień obrad Monachijskiej Konferencji B...
Gdyby szukać czytelnej pointy, to nasuwają się takie słowa: w kręgu Trumpa zrozumiano, że Stany potrzebują sojuszników, więc nie rezygnując z ideowych pryncypiów, szuka się ich w Europie. Europa zaś nie ma wyjścia – mimo ograniczonego zaufania do Donalda Trumpa rozumie, że sojusz ze Stanami jest bezalternatywny, buduje więc mosty. Ale przede wszystkim inwestuje we własne zasoby.
Marco Rubio próbował przełożyć język MAGA na zrozumiały dla Europejczyków, ale tematu wsparcia dla Ukrainy nie r...
PiS, głosując przeciw programowi SAFE, wskazuje nie tylko na niewygodną dla siebie zasadę warunkowości, ale i na...
Wpis ambasadora RFN o programie SAFE rozpalił polską prawicę, która mówi o zagrożeniu suwerenności i niemieckich...
Dlaczego PiS chce blokować unijne pieniądze? Jarosław Kaczyński panicznie boi się mechanizmu warunkowości, który...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas