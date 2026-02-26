Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Jędrzej Bielecki: Po raz pierwszy w historii III RP szef MSZ wyraził taką ostrożność wobec sojuszu z USA

Ameryka już raz zdradziła Polskę w Jałcie. I ponownie może zdradzić - ostrzegł w wygłoszonym w Sejmie exposé szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.

Publikacja: 26.02.2026 12:05

Radosław Sikorski

Radosław Sikorski

Foto: PAP/Albert Zawada

Jędrzej Bielecki

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski dotrzymał słowa. W pierwszych słowach swojego wystąpienia podkreślił, że to już dziesiąty raz, kiedy przedstawia przed Sejmem wytyczne polityki zagranicznej RP. Ale też obiecał, że w rutynę nie wpadnie. 

Reklama
Reklama

I faktycznie, jeszcze nigdy szef MSZ wolnej Polski nie wyraził tak daleko idącej ostrożności wobec sojuszu z Ameryką. Sikorski, co prawda, starannie podkreślił, że Ameryka pozostaje najważniejszym partnerem naszego kraju, gdy idzie o bezpieczeństwo. Przypomniał też obietnicę Donalda Trumpa utrzymania, a może i zwiększenia liczebności amerykańskich wojsk nad Wisłą. 

Czytaj więcej

Ambasador Thomas Rose
Dyplomacja
Ambasador USA dla „Rzeczpospolitej”: Nasze wojska zostaną w Polsce

Ale od razu dodał, że nie możemy być „frajerami”, którzy nie dostrzegają, jak zmienia się Ameryka. A zmienia się dla Polski niekorzystnie. Europa nie tylko spada na coraz dalsze miejsce na liście priorytetów Waszyngtonu, ale Biały Dom potencjalnie widzi Rosję jako partnera gospodarczego po ewentualnym resecie. Minister wskazał, jak administracja Trumpa wprowadza wobec Europy arbitralne cła, grozi przejęciem jej terytoriów (Grenlandia) i wspiera partie skrajnej prawicy (jak AfD). Sikorski przypomniał też, jak na Konferencji Jałtańskiej prezydent Roosevelt uzyskał zapewnienie Stalina, że Związek Radziecki wejdzie do wojny z Japonią. Ale w zamian zgodził się, aby Polska i reszta Europy Środkowej znalazły się pod wpływem Moskwy. – Ameryka swoje interesy narodowe zapewniła, my za nie zapłaciliśmy – oświadczył minister.

Reklama
Reklama

Europa powinna być trzecią potęgą świata obok USA i Chin

Sikorski zasugerował, że to może się powtórzyć, jeśli Amerykanie będą potrzebowali wsparcia Rosji w starciu z Chinami. 

Jakie jest z tego wyjście? – Wybiła godzina Europy! – oświadczył Sikorski. Jego zdaniem sposób, w jaki zakończy się wojna w Ukrainie, rozstrzygnie o tym, kto poza Ameryką i Chinami stanie się trzecią potęgą na świecie. – Czy będzie to Unia, czy Rosja? Interes Polski jest oczywisty – stwierdził minister. I rozprawił się z kluczowymi argumentami zwolenników polexitu z prawej strony sceny politycznej. Zaczynając od upiornej wizji uzbrojonych po zęby i rządzonych przez AfD Niemiec oraz znacznie uboższej Polski w sytuacji, gdyby Unii Europejskiej nie było. Bo zdaniem Sikorskiego wciąż aktualna jest wizja założycieli Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, którzy chcieli integracji europejskiej, aby poddać kontroli odradzające się Niemcy. 

Czytaj więcej

Emmanuel Macron
Dyplomacja
Czy Emmanuel Macron zdoła przekształcić UE w potęgę równą USA?

Jaka jest alternatywa? – Do jakich czasów należałoby wrócić? Cedyni, Grunwaldu, Zaborów czy może II Wojny Światowej – rzucił minister pytanie ku opustoszałym ławom po prawej stronie sali obrad.  – Niektórzy zatrzymali się w swojej analizie na „Krzyżakach” Sienkiewicza – kwitował. 

Większość Polaków podziela obawy wobec USA

I zaczął wymieniać długą listę argumentów za postawieniem na integrację europejską. Jak to, że Unia od ekologii po politykę migracyjną i stosunek do Rosji właśnie teraz przyjmuje tradycyjne polskie postulaty. Czy też przykład Zjednoczonego Królestwa, które płaci wysoką cenę za brexit. Albo niezwykłe korzyści finansowe (prawie 170 mld euro netto), jakie uzyskała Polska od momentu wejścia do UE. Podkreślił też, że zawetowanie programu kredytów na zbrojenia SAFE oznaczałoby, że Polska nie przygotuje się na czas na ewentualny atak Rosji. A więc ci, co storpedują ten program, będą za to po części odpowiedzialni.

Czytaj więcej

Jędrzej Bielecki: Donald Trump nie będzie królem
Komentarze
Jędrzej Bielecki: Donald Trump nie będzie królem
Reklama
Reklama

W ten sposób starcie przed przyszłorocznymi wyborami zostało ustalone i na poziomie polityki zagranicznej. To miałaby być dla Sikorskiego rozgrywka między eurorealistami a naiwnymi zwolennikami Ameryki. Na razie sondaże dają tu zwycięstwo obozowi rządowemu: przykładowo w sondażu SW Research dla „Rzeczpospolitej” ponad połowa Polaków nie widzi już w Stanach Zjednoczonych wiarygodnego sojusznika, a tylko co trzeci ma odmienne zdanie.  

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Marek Kozubal: MON wygrywa w starciu z MSWiA, czyli walka o medyków
Komentarze
Marek Kozubal: MON wygrywa w starciu z MSWiA, czyli walka o medyków
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Centralny magazyn OMODA & JAECOO w Duchnicach rośnie wraz z rekordową sprzedażą w Polsce
Materiał Promocyjny
Rekordy sprzedaży i większy magazyn w Duchnicach
Donald Trump
Komentarze
Jerzy Haszczyński: Radosław Sikorski o USA i UE. Nie wymienił nazwiska Trumpa. I dobrze
Radosław Sikorski i Karol Nawrocki
Komentarze
Michał Szułdrzyński: Dlaczego wystąpienie Radosława Sikorskiego podobało się Karolowi Nawrockiemu?
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Materiał Promocyjny
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Donald Trump
Komentarze
Artur Bartkiewicz: Orędzie Donalda Trumpa. Dla Polski najważniejsze to, czego nie powiedział
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama