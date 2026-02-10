Aktualizacja: 10.02.2026 12:34 Publikacja: 10.02.2026 11:58
Thomas Rose
Foto: PAP/Piotr Nowak
Ambasador Thomas Rose: Jeśli te wyniki faktycznie odzwierciedlają stan opinii publicznej, to jest to godne pożałowania. I to bardziej dla Polski niż dla Ameryki. Kochamy Polskę, chcemy mieć z nią silny sojusz. Żywimy ogromny respekt dla polskiego narodu i staramy się, aby nasze relacje z Polską były tak produktywne i konstruktywne, jak to tylko możliwe, bo w sposób oczywisty służy to także naszym interesom. Nie jesteśmy tu przecież z pobudek dobroczynnych. Żyjemy w czasach ogromnych zmian geopolitycznych. Jeśli więc poparcie wśród Polaków dla tego sojuszu słabnie, to jest to bardzo niefortunne, niesprawiedliwe i niesłuszne. Mamy dziś w Ameryce prezydenta, który po prostu mówi odważnie o tym, jaki jest świat. On nie tyle zmienia bieg wydarzeń, ile reaguje na przeobrażającą się rzeczywistość. Jestem przekonany, że większość Polaków zdaje sobie z tego sprawę, większość wie, że jesteśmy najlepszym sojusznikiem, największym przyjacielem Polski. Nie martwią mnie więc zbytnio wyniki tego sondażu, bo w ostatecznym rachunku pozostajemy partnerami i aliantami. I to się nie zmieni.
Foto: rp.pl/Weronika Porębska
Uważa więc pan, że nie powinienem odpowiedzieć na jego ataki na prezydenta?
To nie jest wszystko, co powiedział. Każdy może sobie to jeszcze raz przeczytać. Ja nie muszę tego powtarzać. Powiedziałem o tym wystarczająco dużo. Przebiłem się ze swoim przesłaniem. Nie będziemy akceptowali czy tolerowali skandalicznych obelg wobec naszego prezydenta! Każdy Polak ma oczywiście prawo do dzielenia się swoimi opiniami. Ale my też mamy prawo na te opinie czy oceny reagować. I tak właśnie zrobiłem. Dziesięć lat od przejęcia przez Donalda Trumpa władzy nietrudno jest zrozumieć, że osobiste ataki na prezydenta nie są produktywne.
Z pewnością. I z pewnością dla mediów byłoby użyteczne podtrzymanie tego tematu. Ale może mi pan zadawać 25 razy to samo pytanie, a uzyska pan tę samą odpowiedź.
Nie muszę tego tłumaczyć!
Nie miałem żadnego sygnału ze strony ministra Sikorskiego.
Czy możemy zmienić temat?
100 proc. zgody. Ale też usłyszałbym tę samą odpowiedź, którą pan słyszy. Bardzo jasno wyraziliśmy nasze stanowisko i nie pozwolimy, aby ta sprawa podważyła w szerszej skali stosunki polsko-amerykańskie.
Amerykańskie wojska rzecz jasna tu pozostaną. Chyba że Polska, z jakichś nieprawdopodobnie głupich powodów, miałaby zdecydować, że już ich nie chce.
Mamy dziś około 9800 żołnierzy i nie dochodzą do mnie żadne oznaki, jakoby ta liczba miała zostać zmniejszona. Prezydent Trump na spotkaniu z prezydentem Nawrockim we wrześniu powiedział, że jeśli to byłoby możliwe, chciałby nawet zwiększyć tę liczbę. Jednak przegląd sił nie został jeszcze ujawniony. Liczba żołnierzy to jest zresztą tylko jedna z miar naszej obecności militarnej w Polsce. Są inne. Ta liczba w każdym razie pozostanie stabilna, o ile nie wzrośnie. Ale to jest decyzja, która należy do prezydenta, do sekretarza wojny, do naszych dowódców. Oni rozstrzygną, jak widzą rozlokowanie naszych wojsk w Europie.
Thomas Rose, ambasador USA
Jak wiadomo, zmieniamy w tej chwili znacząco nasze nastawienie i potrzebujemy podobnych partnerów, jak Polska, którzy zrobili tak wiele, aby zabezpieczyć swoją przyszłość, inwestując na wielką skalę w potencjał wojskowy. Polska jest dziś takim aliantem, jakimi powinni być wszyscy sojusznicy w NATO. Wzorem, jak powinno wyglądać lepsze zrównoważenie ciężaru wspólnej obrony w sojuszu.
Nie jestem zaangażowany w negocjacje. Ale wiedziałbym o tym i byłbym bardzo zaskoczony, gdyby tak się stało. Pokładam wielkie zaufanie w prezydencie, w jego ekipie negocjacyjnej. Podobnie jak w potencjale naszych europejskich partnerów, którzy również są mocno zaangażowani w ten proces. Jak powiedział Donald Trump, każde porozumienie musi zostać zaakceptowane przez obie strony. Ukraina ma rzecz jasna w tej sprawie prawo głosu. I z pewnością nie zgodzi się na coś, co nie byłoby w jej interesie. Ale nasza ekipa wydaje się bardzo ostrożnie optymistyczna, ze wszystkimi możliwymi zastrzeżeniami.
To jest sprytna próba, ale nie odpowiem. Ta wojna musi się zakończyć. Toczą się w tej chwili negocjacje, a moja opinia w tej sprawie jest bez znaczenia.
To jest straszny skrót myślowy! Prezydent Nawrocki jest naszym wielkim przyjacielem i sojusznikiem. Ma prawo decydować o tym, jakie wydarzenia odbywają się w jego własnym domu. Z pewnością nie interpretowałem tego w jakiś negatywny sposób. Wiem, że media próbowały zrobić z tego wielką sprawę, skonfliktować Stany i mnie osobiście z prezydentem. Jestem Żydem, nawet bardzo. Ale powtórzę: Karol Nawrocki jest naszym wielkim przyjacielem.
Nie chcę w żaden sposób przesądzać wyniku wyborów w Polsce. To nie moja rola. Tę decyzję muszą podjąć polscy wyborcy. Ale Braun jest jednak bardzo antyamerykański. I każdy wie, w tym opozycja, że dla nas byłoby trudno coś podobnego zaakceptować. Że dla nas byłby to poważny problem.
Nasze relacje nadal obejmują wszystkie główne siły polityczne w Polsce. Mamy znakomite stosunki z premierem Tuskiem i liczymy, że tak pozostanie. Nie chcę wracać do kampanii przed wyborami prezydenckimi. Nie byłem w to zaangażowany. Prezydenci Trump i Nawrocki mają bardzo bliskie relacje. Premier Tusk ma znakomite kontakty w Brukseli i jeśli nadal będzie on wykorzystywał swoje ogromne wpływy dla deregulacji, uwolnienia potencjału zesklerociałego europejskiego rynku, będzie to z wielką korzyścią nie tylko dla Europy, ale i dla Polski. I także z korzyścią dla Stanów, bo chcemy silnej Unii Europejskiej. Takiej, która jest zamożna, rozwija się i potrafi się obronić.
Nie powiedziałbym, że nie widzi w premierze Tusku partnera. Ale owszem, dostrzega w prezydencie Nawrockim swojego głównego interlokutora, swój pierwszy kontakt. Z pewnością znakomicie się rozumieją. To jednak nie uniemożliwia współpracy z polskim rządem. Mamy zbyt wiele problemów politycznych we własnym kraju, aby jeszcze angażować się w polski spór polityczny. Ja sam spotykam się z każdym.
Gdyby przyjąć pańskie założenie, że wspieramy wszelkimi siłami jedną stronę, a sprzeciwiamy się drugiej, mogłaby to być słuszna ocena. Ale ja tego założenia w żaden sposób nie akceptuję. Jesteśmy tu, aby wspierać amerykańskie interesy, tak, jak robią przedstawiciele każdego kraju. A najlepszym na to sposobem jest możliwie jak najbardziej konstruktywnie współpracować z każdym, kto jest teraz u władzy. Mamy tu zbyt wielu przyjaciół, mamy tu zbyt wiele do stracenia, byliśmy sojusznikami zbyt długo, aby pozwolić na narażenie na szwank naszych stosunków z powodu polskiej polityki wewnętrznej. Nie pozwolimy na to!
Thomas Rose, ambasador USA
Sojusz z Polską trwa już 250 lat. Byliście z nami dosłownie od pierwszego dnia, od wojny o niepodległość. Dzielimy te same, cywilizacyjne wartości: suwerenności, patriotyzmu, wiary, rodziny, wolności. Walczyliśmy u boku Polski. A dziś jesteśmy bardzo zaangażowani w bezpieczeństwo Europy. Zasadniczym, o ile wręcz nie głównym powodem, dla którego tak bardzo nam zależy na Polsce jest to, że Polska jest przykładem, za którym musi pójść Europa i NATO, aby móc skutecznie się bronić. Nie chodzi zresztą tylko o bezpieczeństwo, ale i o gospodarkę. W ubiegłym roku Polska rozwijała się wielokrotnie szybciej niż Niemcy. Najszybciej na świecie obok Chin czy Indii. Polska może pociągnąć Europę ku lepszej, zamożniejszej przyszłości. Polska jest zresztą o wiele bardziej wpływowa w Unii niż większość ludzi sobie zdaje sprawę.
Taką mamy nadzieję, nad tym pracujemy. Uważamy, że nasza energetyka atomowa jest najbardziej bezpieczna i innowacyjna na świecie. Do 2050 r. Polska będzie potrzebowała dwa razy więcej energii. Dlatego wszystkie jej źródła, nie tylko jądrowa, ale także czysty węgiel, gaz skroplony, energetyka odnawialna będą potrzebne. Polska pokazała przed innymi, jak ważne jest bezpieczeństwo energetyczne. Dlatego i w tym obszarze jesteśmy naturalnymi partnerami.
Jestem od dawna bliskim przyjacielem prezydenta Izraela. Rozmawiałem z nim o tej rozmowie, ale już po tym, jak się odbyła. Nie brałem udziału w jej zorganizowaniu. Ale z tego, co wiem, to była bardzo dobra wymiana.
Nie znam kalendarza premiera Netanjahu. Ale aresztowanie przywódcy jedynego państwa żydowskiego na świecie w trakcie obchodów związanych z Holokaustem z pewnością nie wyszłoby Polsce na dobre.
Szczerze mówiąc, nie śledziłem tej sprawy, nie wiem, jakie mogły być związki Epsteina z Polską. Bardziej mnie zajmował futbol amerykański.
Polskie władze uważają, że suwerenny kraj musi kontrolować, kto przekracza jego granice. Bardzo popieramy tę politykę premiera Tuska. Wiem też, że polska opinia publiczna w przytłaczającym stopniu wspiera taką strategię. Ale my też w Ameryce poważnie traktujemy prawo migracyjne. Gdyby wśród tych, którzy je łamią, znaleźli się Polacy, byliby oni traktowani tak samo, jak wszyscy inni. Nie wykluczam, że takie jednostki są. Ale gdyby to był poważny problem, byłbym tego świadom. Byłby on też zauważony przez media.
Europejscy przywódcy mogą współpracować z prezydentem Trumpem, aby przeznaczyć na obronę do 5 proc. PKB. Ale gdyby z jakiegoś szalonego powodu wystąpilibyśmy z NATO, co się nie stanie, do czego zostaliby zmuszeni Europejczycy? Do przeznaczania 5 proc. na obronę. Nie ma tu więc tak naprawdę wyboru.
Jest po temu możliwość. Ale Polska jest krajem suwerennym, kształtującym jak chce własną przyszłość. My natomiast opowiadamy się za silną Unią Europejską.
To, że spotkał się z Alice Weidel, nie oznacza, że wiceprezydent poparł AfD, podobnie jak nie poparł CDU czy SPD. Jego przesłanie wpisywało się w to, co prezydent mówił już od dziewięciu lat. Że Europa musi się przebudzić, porzucić utopijne wizje i wejść na drogę wzrostu i zamożności poprzez ciężką pracę i konkurencyjność poprzez deregulację i konkurencję.
Bardzo byśmy tego chcieli, pracujemy nad tym. Ale to niezwykle zajęty człowiek. On ma bardzo pozytywne podejście do Polski. Rozmawiałem z nim o tym prywatnie i mówi o Polakach to samo, co w wystąpieniach publicznych. Tu nie ma różnicy.
Oczywiście. To jest zadanie każdego ambasadora, wprowadzić w życie prezydencką wizję.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
