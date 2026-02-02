Rzeczpospolita
Włodzimierz Czarzasty: Donald Trump nie zasługuje na Pokojową Nagrodę Nobla

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty odniósł się do skierowanego do niego apelu przewodniczących Izby Reprezentantów (Mike'a Johnsona) oraz izraelskiego Knesetu (Amira Ochmanna), w którym apelują oni o poparcie ich starań i przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi.

Publikacja: 02.02.2026 11:06

Włodzimierz Czarzasty

Włodzimierz Czarzasty

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

- Budowanie przez Stany Zjednoczone nowych platform, takich jak Rada Pokoju, jest moim zdaniem ułudne. Wzmacniać trzeba UE, NATO, ONZ, WHO. I siebie. W tym tkwi nasze bezpieczeństwo – mówił na konferencji prasowej w Sejmie Czarzasty. 

- Prezydent Trump, moim zdaniem, destabilizuje sytuację w tych organizacjach, reprezentując politykę siły i przy użyciu siły prowadzi politykę transakcyjną - dodał. 

- To łamanie polityki zasad, wartości, często łamanie prawa międzynarodowego. Polityka ceł, inna interpretacja historii np. dotycząca udziału polskich żołnierzy na misjach, instrumentalne traktowanie innych terytoriów, takich jak np. traktowanie Grenlandii – kontynuował Czarzasty. 

- To wszystko powoduje, że nie poprę wniosku o Nobla dla prezydenta Trumpa, bo na niego nie zasługuje – oświadczył marszałek Sejmu.

Więcej informacji wkrótce

Źródło: rp.pl

Dyplomacja Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Nagrody Nobla Pokojowa Nagroda Nobla Osoby Włodzimierz Czarzasty Donald Trump
Dyplomacja
