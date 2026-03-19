Pentagon miał skierować prośbę w tej sprawie do Białego Domu – mówi cytowany urzędnik, który wypowiada się pod warunkiem zachowania anonimowości.

Pentagon chciałby powiększyć swój budżet do 1 biliona dolarów

AP zwraca uwagę, że kwota, której domaga się Pentagon jest wyjątkowo wysoka. 200 mld dolarów to ok. 1/4 budżetu Pentagonu w tym roku fiskalnym, który wynosi ponad 800 miliardów dolarów. AP przypomina, że Pentagon otrzymał już w ubiegłym roku dodatkowe 150 miliardów dolarów przy okazji uchwalania ustawy o cięciach podatkowych. Nie wiadomo jednak, czy Biały Dom skieruje prośbę Departamentu Obrony do Kongresu, a jeśli tak się stanie, to czy znajdzie się większość, która poprze wniosek o tak duże środki.

Cele zaatakowane w Iranie i cele irańskich ataków odwetowych (dane z 3 i 4 marca) Foto: PAP

O kwotę pytano na konferencji prasowej z 19 marca sekretarza obrony USA Pete'a Hegsetha. Hegseth nie chciał jej potwierdzić bezpośrednio mówiąc, że kwota może się zmienić. – Potrzeba pieniędzy, by zabijać złych ludzi – uciął temat.

Zapowiedział jednak, że administracja wystąpi do Kongresu, by „zapewnić, że jesteśmy odpowiednio finansowani”. AP przypomina, że administracja, która prosi Kongres o dodatkowe środki, nie zwracała się wcześniej do parlamentu o zgodę na rozpoczęcie działań militarnych przeciw Iranowi.