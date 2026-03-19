Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Pentagon chce 200 miliardów dolarów na dalszą wojnę z Iranem

Departament Obrony stara się o 200 miliardów dolarów dodatkowych funduszy na prowadzenie wojny z Iranem - podaje AP, powołując się na wysokiego rangą przedstawiciela amerykańskiej administracji.

Aktualizacja: 19.03.2026 15:57 Publikacja: 19.03.2026 15:16

Ratownicy z Czerwonego Półksiężyca na miejscu jednego z ataków w Teheranie

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Pentagon miał skierować prośbę w tej sprawie do Białego Domu – mówi cytowany urzędnik, który wypowiada się pod warunkiem zachowania anonimowości. 

Pentagon chciałby powiększyć swój budżet do 1 biliona dolarów

AP zwraca uwagę, że kwota, której domaga się Pentagon jest wyjątkowo wysoka. 200 mld dolarów to ok. 1/4 budżetu Pentagonu w tym roku fiskalnym, który wynosi ponad 800 miliardów dolarów. AP przypomina, że Pentagon otrzymał już w ubiegłym roku dodatkowe 150 miliardów dolarów przy okazji uchwalania ustawy o cięciach podatkowych. Nie wiadomo jednak, czy Biały Dom skieruje prośbę Departamentu Obrony do Kongresu, a jeśli tak się stanie, to czy znajdzie się większość, która poprze wniosek o tak duże środki. 

Cele zaatakowane w Iranie i cele irańskich ataków odwetowych (dane z 3 i 4 marca)

Foto: PAP

O kwotę pytano na konferencji prasowej z 19 marca sekretarza obrony USA Pete'a Hegsetha. Hegseth nie chciał jej potwierdzić bezpośrednio mówiąc, że kwota może się zmienić. – Potrzeba pieniędzy, by zabijać złych ludzi – uciął temat. 

Zapowiedział jednak, że administracja wystąpi do Kongresu, by „zapewnić, że jesteśmy odpowiednio finansowani”. AP przypomina, że administracja, która prosi Kongres o dodatkowe środki, nie zwracała się wcześniej do parlamentu o zgodę na rozpoczęcie działań militarnych przeciw Iranowi. 

Reklama
Reklama
USA zniosą sankcje na irańską ropę?

Sekretarz skarbu USA Scott Bessent w rozmowie z Fox Business Network zapowiedział, że w najbliższych dniach Amerykanie mogą tymczasowo zwolnić z sankcji irańską ropę, która znajduje się na pokładach tankowców. Ropa miałaby być tymczasowo zwolniona z sankcji tak, aby kupować ją mogły również te kraje w Azji, które są sojusznikami USA, a nie tylko Chiny. Wśród państw, które miałyby na tym skorzystać Bessent wymienił Malezję, Singapur, Indonezję, Japonię i Indie. - Istota polegałaby na tym, że wykorzystalibyśmy irańską ropę przeciw Irańczykom, by utrzymać niższą cenę przez następnych 10-14 dni, gdy będziemy kontynuować tę kampanię (przeciw Iranowi) - wyjaśnił. Wcześniej USA zawiesiły na 30 dni sankcje wobec rosyjskiej ropy, która 13 marca znajdowała się na pokładach tankowców.  

Pete Hegseth: Los Iranu jest w rękach USA

Na konferencji prasowej z 19 marca Hegseth mówił też, że wobec skuteczności ataków na irańskich przywódców „ostatnią pracą na świecie, której dziś ktokolwiek pragnie, jest praca wysokiej rangi dowódcy Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej lub Basidżu”. – To wszystko tymczasowe prace – stwierdził sugerując, że zastępujący zabitych w atakach USA i Izraela dowódców sami zostaną wkrótce wyeliminowani w kolejnych atakach. 

Sekretarz obrony USA ostrzegł też, że to Stany Zjednoczone „kontrolują los Iranu” i przestrzegł Iran przed dalszymi atakami na kraje arabskie na Bliskim Wschodzie. – Iran może dokonać właściwych wyborów. Nie powinien posuwać się dalej, atakować arabskich sojuszników, arabskich państw, próbować zadawać ból, ból, który sam wywołał – stwierdził. 

Stojący na czele Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Dan Caine poinformował, że amerykańskie wojska kontynuują ataki w głębi Iranu. Z jego słów wynikało, że samoloty szturmowe A-10 Warthog atakują irańskie łodzie w Cieśninie Ormuz, a śmigłowce Apache strącają irańskie drony. Gen. Caine potwierdził też wcześniejsze doniesienia o zrzuceniu na podziemne składy pocisków przeciwokrętowych w rejonie Cieśniny Ormuz bomb penetrujących o wadze ponad 2 tys. kg. 

Reklama
Reklama
Irańska wyspa Chark

Foto: Infografika PAP

Gen. Caine mówił też, że Amerykanie zaatakowali ponad 90 celów na wyspie Chark, kluczowym hubem dla eksportu irańskiej ropy. Zapewnił przy tym, że atakowana była wyłącznie infrastruktura wojskowa. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Wojskowy samolot Hercules należący do duńskiego Ministerstwa Obrony na lotnisku w Nuuk na Grenlandii
Konflikty zbrojne
Duńczycy byli gotowi wysadzić pasy na lotnisku w Nuuk. Poważnie obawiali się ataku
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Materiał Promocyjny
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
PR&Media Days 2026
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2026
W Rosji i na Ukrainie narasta zmęczenie wyniszczającą wojną
Konflikty zbrojne
Koniec wojny Rosji z Ukrainą może zależeć od treści jednego pytania
Tankowce w rejonie Cieśniny Ormuz
Konflikty zbrojne
Iran może zacząć pobierać opłaty za przepłynięcie przez Cieśninę Ormuz
Zdjęcia udostępnione przez szefa władz wojskowych obwodu odeskiego Serhija Łysaka
Konflikty zbrojne
Eksplozje w Nowowołyńsku, mieście położonym 5 km od granicy z Polską
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama