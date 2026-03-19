Ratownicy z Czerwonego Półksiężyca na miejscu jednego z ataków w Teheranie
Pentagon miał skierować prośbę w tej sprawie do Białego Domu – mówi cytowany urzędnik, który wypowiada się pod warunkiem zachowania anonimowości.
AP zwraca uwagę, że kwota, której domaga się Pentagon jest wyjątkowo wysoka. 200 mld dolarów to ok. 1/4 budżetu Pentagonu w tym roku fiskalnym, który wynosi ponad 800 miliardów dolarów. AP przypomina, że Pentagon otrzymał już w ubiegłym roku dodatkowe 150 miliardów dolarów przy okazji uchwalania ustawy o cięciach podatkowych. Nie wiadomo jednak, czy Biały Dom skieruje prośbę Departamentu Obrony do Kongresu, a jeśli tak się stanie, to czy znajdzie się większość, która poprze wniosek o tak duże środki.
Cele zaatakowane w Iranie i cele irańskich ataków odwetowych (dane z 3 i 4 marca)
O kwotę pytano na konferencji prasowej z 19 marca sekretarza obrony USA Pete'a Hegsetha. Hegseth nie chciał jej potwierdzić bezpośrednio mówiąc, że kwota może się zmienić. – Potrzeba pieniędzy, by zabijać złych ludzi – uciął temat.
Zapowiedział jednak, że administracja wystąpi do Kongresu, by „zapewnić, że jesteśmy odpowiednio finansowani”. AP przypomina, że administracja, która prosi Kongres o dodatkowe środki, nie zwracała się wcześniej do parlamentu o zgodę na rozpoczęcie działań militarnych przeciw Iranowi.
Sekretarz skarbu USA Scott Bessent w rozmowie z Fox Business Network zapowiedział, że w najbliższych dniach Amerykanie mogą tymczasowo zwolnić z sankcji irańską ropę, która znajduje się na pokładach tankowców. Ropa miałaby być tymczasowo zwolniona z sankcji tak, aby kupować ją mogły również te kraje w Azji, które są sojusznikami USA, a nie tylko Chiny. Wśród państw, które miałyby na tym skorzystać Bessent wymienił Malezję, Singapur, Indonezję, Japonię i Indie. - Istota polegałaby na tym, że wykorzystalibyśmy irańską ropę przeciw Irańczykom, by utrzymać niższą cenę przez następnych 10-14 dni, gdy będziemy kontynuować tę kampanię (przeciw Iranowi) - wyjaśnił. Wcześniej USA zawiesiły na 30 dni sankcje wobec rosyjskiej ropy, która 13 marca znajdowała się na pokładach tankowców.
Na konferencji prasowej z 19 marca Hegseth mówił też, że wobec skuteczności ataków na irańskich przywódców „ostatnią pracą na świecie, której dziś ktokolwiek pragnie, jest praca wysokiej rangi dowódcy Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej lub Basidżu”. – To wszystko tymczasowe prace – stwierdził sugerując, że zastępujący zabitych w atakach USA i Izraela dowódców sami zostaną wkrótce wyeliminowani w kolejnych atakach.
Izrael twierdzi, że w nocnych nalotach na terytorium Iranu zginął Ali Laridżani, sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego tego kraju.
W minionych dniach w izraelskich atakach zginął Ali Laridżani, sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu, gen. Gholamreza Solejmani, komendant Basidż, a także szef irańskiego wywiadu.
Sekretarz obrony USA ostrzegł też, że to Stany Zjednoczone „kontrolują los Iranu” i przestrzegł Iran przed dalszymi atakami na kraje arabskie na Bliskim Wschodzie. – Iran może dokonać właściwych wyborów. Nie powinien posuwać się dalej, atakować arabskich sojuszników, arabskich państw, próbować zadawać ból, ból, który sam wywołał – stwierdził.
Stojący na czele Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Dan Caine poinformował, że amerykańskie wojska kontynuują ataki w głębi Iranu. Z jego słów wynikało, że samoloty szturmowe A-10 Warthog atakują irańskie łodzie w Cieśninie Ormuz, a śmigłowce Apache strącają irańskie drony. Gen. Caine potwierdził też wcześniejsze doniesienia o zrzuceniu na podziemne składy pocisków przeciwokrętowych w rejonie Cieśniny Ormuz bomb penetrujących o wadze ponad 2 tys. kg.
Irańska wyspa Chark
Gen. Caine mówił też, że Amerykanie zaatakowali ponad 90 celów na wyspie Chark, kluczowym hubem dla eksportu irańskiej ropy. Zapewnił przy tym, że atakowana była wyłącznie infrastruktura wojskowa.
