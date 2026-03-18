W środku nalotów na kraj dowódcy największej działającej w nim organizacji zajmowali się cenzurowaniem zachowań społecznych. Najlepiej oddaje to jej charakter – podstawy władzy ajatollahów.

Historia organizacji Basidż. Od szanowanych ochotników do znienawidzonych nadzorców

Nienawiść do tych „strażników” podobno jest w Iranie tak duża, że w sieciach społecznościowych Irańczycy publikują zdjęcia posterunków Basidż czy miejsc ukrycia ich komendantur. Liczą na to, że służby wywiadowcze Izraela lub USA namierzą je za pomocą metadanych zdjęć i zniszczą w kolejnych atakach. Izrael rzeczywiście od początku drugiego tygodnia wojny atakuje je, szczególnie w Teheranie. Tel Awiw liczy, że osłabienie Basidż i jego kontroli nad społeczeństwem stworzy warunki do kolejnej fali rozruchów w Iranie przeciw reżimowi ajatollahów.

Jednym z głównych celów organizacji powołanej do życia jeszcze przez założyciela irańskiej teokracji, ajatollaha Ruhollaha Chomeiniego w 1980 roku jest obecnie zwalczanie przeciwników władz. Na początku jednak swego istnienia – jako „Narodowej Mobilizacji” – był to ogromny ruch ochotników, zaciągających się do walki z Irakiem (który w latach 1980-1988 prowadził wojnę z Iranem). Nieznane są dokładne dane dotyczące tej, naprawdę spontanicznej mobilizacji Irańczyków. Szacuje się tylko, że objęła ok. 2 mln ludzi. Basidżowie słynęli z samobójczych ataków na irackie umocnienia, prowadzonych poprzez pola minowe. Prawdopodobnie stanowili 75 proc. strat irańskich sił zbrojnych w tamtej wojnie.

Weterani wojny z szeregów Basidżów – w tym zabity gen. Solejmani – tworzą najważniejszą część wojskowej i politycznej elity kraju. Ale obecny kształt i zadania organizacji nadał jej zabity 28 lutego ajatollah Ali Chamenei. Obejmując władzę po Chomeinim w 1989 roku szukał wsparcia przeciw znacznej części duchowieństwa i elicie „rewolucji islamskiej”, które traktowały go z góry i nie chciały podporządkować się jego autorytetowi.

W ten sposób Basidż stał się „największą policją polityczną świata” (według określenia jednego z irańskich naukowców mieszkającego na emigracji). Choć pierwszy raz stłumił protesty już w 1993 roku „Z siły wojskowej zamieniał się w masową organizację, skierowaną na zmiażdżenie oporu i ochronę Republiki Islamskiej przed »miękką siłą« czy »wojną kulturalną«” – dodaje ów irański emigrant.