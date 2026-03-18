Członkowie Basidżu przenikają całe irańskie społeczeństwo
„Trafiono go, gdy był w obozie namiotowym, który Basidż stworzył, gdy izraelska armia zniszczyła wiele sztabów tej organizacji” – poinformowały izraelskie siły obrony. Rakiety trafiły namioty, w których odbywało się zebranie dowódców i omawiano, co robić w czasie zbliżającego się irańskiego święta wiosny Chaharshanbeh Suri.
Irańskie ataki na cele na Bliskim Wschodzie (stan z 16 marca)
Tradycyjnie Irańczycy wychodzą wtedy na ulice miast, by się bawić, strzelają petardy, skaczą przez niewielkie ogniska, oczyszczając się po zimie. Komendanci Basidżu doszli do wniosku, że z powodu wojny należy zabronić świętowania nadejścia wiosny – i wtedy trafiły ich izraelskie rakiety.
W środku nalotów na kraj dowódcy największej działającej w nim organizacji zajmowali się cenzurowaniem zachowań społecznych. Najlepiej oddaje to jej charakter – podstawy władzy ajatollahów.
Nienawiść do tych „strażników” podobno jest w Iranie tak duża, że w sieciach społecznościowych Irańczycy publikują zdjęcia posterunków Basidż czy miejsc ukrycia ich komendantur. Liczą na to, że służby wywiadowcze Izraela lub USA namierzą je za pomocą metadanych zdjęć i zniszczą w kolejnych atakach. Izrael rzeczywiście od początku drugiego tygodnia wojny atakuje je, szczególnie w Teheranie. Tel Awiw liczy, że osłabienie Basidż i jego kontroli nad społeczeństwem stworzy warunki do kolejnej fali rozruchów w Iranie przeciw reżimowi ajatollahów.
Jednym z głównych celów organizacji powołanej do życia jeszcze przez założyciela irańskiej teokracji, ajatollaha Ruhollaha Chomeiniego w 1980 roku jest obecnie zwalczanie przeciwników władz. Na początku jednak swego istnienia – jako „Narodowej Mobilizacji” – był to ogromny ruch ochotników, zaciągających się do walki z Irakiem (który w latach 1980-1988 prowadził wojnę z Iranem). Nieznane są dokładne dane dotyczące tej, naprawdę spontanicznej mobilizacji Irańczyków. Szacuje się tylko, że objęła ok. 2 mln ludzi. Basidżowie słynęli z samobójczych ataków na irackie umocnienia, prowadzonych poprzez pola minowe. Prawdopodobnie stanowili 75 proc. strat irańskich sił zbrojnych w tamtej wojnie.
Weterani wojny z szeregów Basidżów – w tym zabity gen. Solejmani – tworzą najważniejszą część wojskowej i politycznej elity kraju. Ale obecny kształt i zadania organizacji nadał jej zabity 28 lutego ajatollah Ali Chamenei. Obejmując władzę po Chomeinim w 1989 roku szukał wsparcia przeciw znacznej części duchowieństwa i elicie „rewolucji islamskiej”, które traktowały go z góry i nie chciały podporządkować się jego autorytetowi.
W ten sposób Basidż stał się „największą policją polityczną świata” (według określenia jednego z irańskich naukowców mieszkającego na emigracji). Choć pierwszy raz stłumił protesty już w 1993 roku „Z siły wojskowej zamieniał się w masową organizację, skierowaną na zmiażdżenie oporu i ochronę Republiki Islamskiej przed »miękką siłą« czy »wojną kulturalną«” – dodaje ów irański emigrant.
Przez trzydzieści lat ajatollah Chamenei używał jej w walce politycznej, mobilizując na wybory poprzez meczety. Wspierał konserwatywnych polityków, m.in. byłego Basidża Mahmuda Ahmadinedżada, który dzięki głosom członków organizacji został prezydentem w 2005 roku. Protesty przeciw jego rządom Basidż rozbił w 2009 roku
Jednak dopiero wraz z objęciem dowództwa przez zabitego gen. Solejmaniego Basidż stał się prawdziwym taranem przeciw społecznym protestom. Generał zaczynał na wojnie jako ochotnik, potem służył w Korpusie Strażników Rewolucji Islamskiej. Ale w 2019 roku, w latach 2022-2023 i w styczniu obecnego roku bezlitośnie i fachowo stłumił manifestacje. Bez niego i formacji Basidż ajatollahowie nie opanowaliby sytuacji, z nimi utrzymali społeczeństwo w ryzach.
Ogromna popularność przedstawicieli Basidż jako ochotników do walki o ojczyznę zamieniła się w powszechną niechęć, a potem nienawiść. – Zhańbiony Basidż! Jesteś naszym „Państwem Islamskim”! – skandowali manifestanci protestujący w styczniu przeciw rządom irańskiej teokracji.
„Współpraca z policją w swoim rejonie działania; zbieranie informacji operacyjnych, patrolowanie i operacje ochrony porządku oraz przeszukania w swoim rejonie; prowadzenie kontroli moralności i słowne upominanie ludności; prowadzenie kulturalnych programów (czytanie Koranu)” – m.in. takie zadania ma obecnie zapisane w swoim regulaminie.
„Bazy oporu” Basidż (ich najmniejsza jednostka organizacyjna) istnieją przy większości z 70 tys. irańskich meczetów. Jednak nikt (poza ścisłym gronem przywódców) nie wie, ilu ich jest w prawie 100-milionowym kraju. Szacunki wahają się od 600 tys. (CIA w 2024) poprzez 3-4 mln (obliczenia iranistów w różnych ośrodkach naukowych na Zachodzie), po 22 mln (mało wiarygodne dane oficjalne z 2014 roku).
Wiadomo jednak, że przedstawiciele Basidż są wszędzie. Mają swoje wyspecjalizowane wydziały, np. „Basidż plemienny” skupia członków koczowniczych plemion żyjących na granicach Iranu, a „Basidż profesorski” – wykładowców z wyższych uczelni. – Przenikanie Basidż do społeczeństwa nie ogranicza się do ich baz, mającymi określony geograficzny zasięg. Jest on obecny na wszystkich szczeblach społecznych, od szkół do miejsc pracy po domy – wyjaśnia jeden z irańskich emigrantów.
Dawny zapał patriotyczny zastąpiła solidna sieć zachęt materialnych, np. ulgi w kredytach bankowych. Na wyższe szczeble organizacji można jednak awansować, dopiero uzyskawszy pozytywną opinię duchownych islamskich i własnego biura kontrwywiadu. – Sprawdzają wszystko. Zaczynają od szkoły, w której uczyłeś się, czym się zajmowałeś, jak się ubierałeś, jakie masz poglądy, czy chodzisz do meczetu, jaką masz reputację w swojej dzielnicy. Wszystko – mówi jeden z byłych członków Basidżu.
Ta ogromna siła formalnie jest częścią Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, jedną z jego pięciu części (oprócz sił lądowych, morskich, lotnictwa i sił specjalnych Quds). Faktycznie cieszy się ogromną samodzielnością, którą nadzoruje „specjalny wysłannik Najwyższego Przywódcy Duchowego” w Basidż.
Ale jednocześnie są zapleczem mobilizacyjnym Korpusu. Według „doktryny mozaiki” – planu obrony kraju z 2025 roku – w przypadku zniszczenia centralnego ośrodka dowodzenia Iranu jego opór automatycznie zostaje podzielony na 31 rejonów działań poszczególnych dowództw Korpusu, którym podporządkowuje się miejscowy Basidż. To on będzie stanowił największą liczebnie siłę walczącą przeciw ewentualnemu agresorowi.
