Rzeczpospolita
Wydarzenia
Unia Europejska uznała irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej za organizację terrorystyczną

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas poinformowała, że irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej został uznany decyzją ministrów spraw zagranicznych państw UE za organizację terrorystyczną. Represje nie mogą pozostać bez odpowiedzi - podkreśliła.

Publikacja: 29.01.2026 17:36

Bruksela. Zgromadzenie zwolenników umieszczenia Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej na czarnej l

Bruksela. Zgromadzenie zwolenników umieszczenia Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej na czarnej liście organizacji terrorystycznych

Foto: PAP/EPA/Olivier Matthys

Bartosz Lewicki

Jak zauważa „New York Times”, decyzja ta, podjęta po zabójstwach protestujących, stawia Unię Europejską w jednym szeregu ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą, które już podjęły podobne decyzje. Francja, Włochy i Hiszpania obawiały się wcześniej, że umieszczenie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej na czarnej liście może zablokować kanały dyplomatyczne z Teheranem, ale po fali przemocy w ostatnich tygodniach ocena ta uległa zmianie.

„Każdy reżim, który zabija tysiące swoich obywateli, zmierza ku własnemu upadkowi” – napisała na platformie X szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas, informując o decyzji. 

W czwartek ministrowie spraw zagranicznych rozszerzyli też unijną „czarną listę”. Znalazły się na niej osoby i podmioty zaangażowane w represjonowanie demonstrujących, a to wiąże się z zamrożeniem aktywów przechowywanych na terenie UE, zakazem prowadzenia działalności gospodarczej, a także – w przypadku osób – zakazem wjazdu na terytorium Unii. Na Iran wcześniej nałożone zostały także sankcje za wspieranie Rosji w wojnie w Ukrainie.

USA zaatakują Iran?

Dwa źródła w administracji USA twierdzą, że prezydent USA Donald Trump zamierza „stworzyć warunki do zmiany reżimu w Iranie”, po tym jak władze w Teheranie zdławiły protesty, które wybuchły w kraju. 

Trump w środę wezwał Iran do zawarcia nowego porozumienia nuklearnego (poprzednie, zawarte przez mocarstwa zachodnie z Iranem w 2015 r., zostało wypowiedziane jednostronnie przez USA za czasów pierwszej kadencji Trumpa w Białym Domu). Trump ostrzegł też, że ewentualny przyszły atak USA na Iran byłby „znacznie gorszy” niż naloty na cele w Iranie z czerwca 2025 r. (w czasie kilkunastodniowej wojny Izraela z Iranem). Prezydent USA napisał też, że w stronę Iranu zmierza amerykańska „armada”.

Demonstracje w Iranie

Demonstracje w Iranie wybuchły w ostatnich dniach grudnia na tle problemów gospodarczych – po tym, jak gwałtownie spadła wartość lokalnej waluty, riala. Masowe wystąpienia szybko przybrały charakter polityczny i ogarnęły wszystkie prowincje kraju. Władze stłumiły je w brutalny sposób; według różnych źródeł liczba zabitych wynosi od kilku tysięcy do nawet 36,5 tys. osób. 

Obrońcy praw człowieka twierdzą, że w czasie tłumienia protestów przez władze zginęło blisko 6 tys. osób, w tym 214 przedstawicieli służb bezpieczeństwa. 

Poza Gwardią Rewolucyjną na liście organizacji terrorystycznych UE znajdują się także m.in. Al-Kaida, Państwo Islamskie, Hamas i zbrojne ramię Hezbollahu. Do tej pory jedynym irańskim podmiotem uznawanym przez UE za terrorystyczny była Dyrekcja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Ministerstwie Wywiadu i Bezpieczeństwa.

Gwardia Rewolucyjna jest największą siłą militarną w Iranie. Została utworzona po rewolucji islamskiej w tym kraju w 1979 r. przez ajatollaha Ruhollaha Chomejniego w celu zwalczania przeciwników teokratycznej republiki. IRGC dysponuje własnymi wojskami lądowymi, marynarką i siłami powietrzno-kosmicznymi. Kontroluje aparat przymusu, a także kluczowe programy strategiczne kraju, w tym nuklearne i rakietowe, oraz liczne sektory gospodarki.

Ofiary protestów w Iranie. Dane organizacji pozarządowej HRANA z 23 stycznia 2026 r.

Ofiary protestów w Iranie. Dane organizacji pozarządowej HRANA z 23 stycznia 2026 r.

Foto: Infografika PAP


Źródło: rp.pl

Unia Europejska (UE) Miejsca Regiony Azja Iran Osoby Kaja Kallas
