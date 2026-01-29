Drugie źródło Reutera w administracji USA podaje, że wśród opcji rozważanych przez Trumpa jest też większy atak powietrzny na Iran, który mógłby mieć trwalszy efekt. Celem takiego ataku mogłyby być np. obiekty związane z irańskim programem nuklearnym lub składy pocisków balistycznych, które mogą dosięgnąć sojuszników USA na Bliskim Wschodzie (przede wszystkim Izraela). Iran nie chce podejmować rozmów z USA na temat ograniczenia swojego programu rakietowego, ponieważ uważa broń balistyczną za jedyny środek odstraszania Izraela.

Jednak czterech przedstawicieli władz państwa arabskich, trzech dyplomatów z Zachodu i jeszcze jedno wysoko postawione źródło Reutera na Zachodzie wyrażają obawy, że ataki USA na cele w Iranie zamiast wyciągnąć Irańczyków na ulice mogą osłabić ruch protestu wobec władzy.

Trump w środę wezwał Iran do zawarcia nowego porozumienia nuklearnego (poprzednie, zawarte przez mocarstwa zachodnie z Iranem w 2015 roku, zostało wypowiedziane jednostronnie przez USA za czasów pierwszej kadencji Trumpa w Białym Domu). Trump ostrzegł też, że ewentualny przyszły atak USA na Iran byłby „znacznie gorszy” niż naloty na cele w Iranie z czerwca 2025 roku (w czasie kilkunastodniowej wojny Izraela z Iranem). Prezydent USA napisał też, że w stronę Iranu zmierza amerykańska „armada”.

Atak USA na cele w Iranie w czasie wojny izraelsko-irańskiej (MAPA) Foto: PAP

Iran deklaruje, że jest gotowy na dialog. Ale zapowiada również, że będzie się bronił „jak nigdy dotąd”

Tymczasem przedstawiciel irańskich władz powiedział agencji Reutera, że jego kraj „przygotowuje się na konfrontację militarną, a jednocześnie wykorzystuje kanały dyplomatyczne”. Jednak – zdaniem rozmówcy agencji Reutera z Iranu – Waszyngton nie wykazuje gotowości do prowadzenia dyplomatycznego dialogu. Według źródeł w USA Trump chce wykorzystać obecną słabość reżimu w Teheranie do zmuszenia Iranu, by ten zgodził się na umowę nuklearną na amerykańskich warunkach. Trump publicznie nie mówił w ostatnim czasie jakie to warunki, ale w toku wcześniejszych negocjacji między jego administracją a Iranem USA domagały się, by Iran całkowicie zrezygnował ze wzbogacania uranu. USA chcą, by Iran paliwo do elektrowni jądrowych pozyskiwał z zewnątrz. Na to nie chciały zgodzić się irańskie władze.

Iran deklaruje, że jest gotowy na dialog z USA, ale musi być on „oparty na wzajemnym szacunku” i poszanowaniu interesów obu stron. Teheran zapowiada jednocześnie, że w przypadku ataku będzie „bronił się jak nigdy dotąd”.