Donald Trump
Foto: REUTERS/Kevin Lamarque
Z informacji podawanych przez agencję Reutera wynika, że wśród opcji rozważanych przez Trumpa są ataki na członków irańskich sił bezpieczeństwa i przedstawicieli władz w Teheranie. Ataki takie miałyby skłonić Irańczyków do nowej fali protestów. Jednak przedstawiciele władz Izraela, a także arabskich sojuszników USA uważają, że ataki Stanów Zjednoczonych z powietrza na cele w Iranie nie doprowadzą do obalenia reżimu ajatollahów.
Dwa źródła w administracji USA twierdzą, że Trump zamierza „stworzyć warunki do zmiany reżimu w Iranie”, po tym jak władze w Teheranie zdławiły protesty, które wybuchły w kraju na przełomie 2025 i 2026 roku. Protesty miały podłoże ekonomiczne – Irańczycy wyszli na ulicę protestując przeciwko galopującej inflacji i trudnej sytuacji gospodarczej kraju. Obrońcy praw człowieka twierdzą, że w czasie tłumienia protestów przez władze zginęło blisko 6 tys. osób, w tym 214 przedstawicieli służb bezpieczeństwa.
Trump chce doprowadzić do wznowienia protestów atakując dowódców irańskich sił bezpieczeństwa, a także instytucje odpowiedzialne za tłumienie protestów, by przekonać sprzeciwiających się rządom ajatollahów Irańczyków, że są w stanie obalić rząd. Prezydent USA nie podjął jeszcze decyzji ws. działań wobec Iranu, nie jest też pewne czy zdecyduje się na opcję militarną - twierdzi jedno ze źródeł.
Drugie źródło Reutera w administracji USA podaje, że wśród opcji rozważanych przez Trumpa jest też większy atak powietrzny na Iran, który mógłby mieć trwalszy efekt. Celem takiego ataku mogłyby być np. obiekty związane z irańskim programem nuklearnym lub składy pocisków balistycznych, które mogą dosięgnąć sojuszników USA na Bliskim Wschodzie (przede wszystkim Izraela). Iran nie chce podejmować rozmów z USA na temat ograniczenia swojego programu rakietowego, ponieważ uważa broń balistyczną za jedyny środek odstraszania Izraela.
Jednak czterech przedstawicieli władz państwa arabskich, trzech dyplomatów z Zachodu i jeszcze jedno wysoko postawione źródło Reutera na Zachodzie wyrażają obawy, że ataki USA na cele w Iranie zamiast wyciągnąć Irańczyków na ulice mogą osłabić ruch protestu wobec władzy.
Trump w środę wezwał Iran do zawarcia nowego porozumienia nuklearnego (poprzednie, zawarte przez mocarstwa zachodnie z Iranem w 2015 roku, zostało wypowiedziane jednostronnie przez USA za czasów pierwszej kadencji Trumpa w Białym Domu). Trump ostrzegł też, że ewentualny przyszły atak USA na Iran byłby „znacznie gorszy” niż naloty na cele w Iranie z czerwca 2025 roku (w czasie kilkunastodniowej wojny Izraela z Iranem). Prezydent USA napisał też, że w stronę Iranu zmierza amerykańska „armada”.
Atak USA na cele w Iranie w czasie wojny izraelsko-irańskiej (MAPA)
Foto: PAP
Tymczasem przedstawiciel irańskich władz powiedział agencji Reutera, że jego kraj „przygotowuje się na konfrontację militarną, a jednocześnie wykorzystuje kanały dyplomatyczne”. Jednak – zdaniem rozmówcy agencji Reutera z Iranu – Waszyngton nie wykazuje gotowości do prowadzenia dyplomatycznego dialogu. Według źródeł w USA Trump chce wykorzystać obecną słabość reżimu w Teheranie do zmuszenia Iranu, by ten zgodził się na umowę nuklearną na amerykańskich warunkach. Trump publicznie nie mówił w ostatnim czasie jakie to warunki, ale w toku wcześniejszych negocjacji między jego administracją a Iranem USA domagały się, by Iran całkowicie zrezygnował ze wzbogacania uranu. USA chcą, by Iran paliwo do elektrowni jądrowych pozyskiwał z zewnątrz. Na to nie chciały zgodzić się irańskie władze.
Iran deklaruje, że jest gotowy na dialog z USA, ale musi być on „oparty na wzajemnym szacunku” i poszanowaniu interesów obu stron. Teheran zapowiada jednocześnie, że w przypadku ataku będzie „bronił się jak nigdy dotąd”.
Przedstawiciel władz Izraela twierdzi, że według władz w Tel Awiwie same ataki powietrzne USA na Iran nie doprowadzą do obalenia reżimu w Teheranie. - Jeśli chce się obalić reżim, trzeba wysłać tam wojsko – powiedział agencji Reutera izraelski rozmówca. Według niego nawet gdyby USA zabiły w ataku najwyższego przywódcę duchowego Iranu ajatollaha Alego Chameneia, reżim znalazłby nowego lidera, który by go zastąpił. - Tylko połączenie zewnętrznej presji i zorganizowana, krajowa opozycja mogą zmienić kierunek polityczny Iranu – podsumował.
Przedstawiciel jednego z państw arabskich w rozmowie z agencją Reutera
Przedstawiciel władz Izraela twierdzi, że irańskie władze zostały osłabione niedawnymi protestami, ale nadal kontrolują sytuację w kraju. Do takich samych wniosków miał dojść amerykański wywiad.
Tymczasem zachodnie źródło agencji Reutera uważa, że celem Trumpa jest stworzenie warunków do zmiany kierunku działania władz Iranu, a nie obalenie reżimu – czyli scenariusz taki jak ten, z którym mieliśmy do czynienia w Wenezueli, gdzie interwencja USA doprowadziła do usunięcia przywódcy kraju, ale nie do zmiany reżimu. Na to, że USA liczą taki scenariusz wskazuje wypowiedź sekretarza stanu USA Marco Rubio, który w czasie wysłuchania przed senacką komisją mówił o nadziei, iż władze w Iranie mogą zmienić swoją politykę, w przypadku odsunięcia od władzy ajatollaha Chameneia.
Arabscy sojusznicy USA w Zatoce Perskiej obawiają się, że celem irańskiego odwetu w przypadku ataku Stanów Zjednoczonych na Iran będą amerykańskie bazy znajdujące się w tych krajach. Arabia Saudyjska, Katar, Oman i Egipt zabiegały w Waszyngtonie, by USA odstąpiły od zaatakowania Iranu. Saudyjski następca tronu Muhammad ibn Salman zapewnił prezydenta Iranu Masuda Pezeszkiana, że Rijad nie udostępni swojej przestrzeni powietrznej do działań militarnych przeciw Teheranowi.
- Stany Zjednoczone mogą pociągnąć za spust – mówi w rozmowie z agencją Reutera jeden z przedstawicieli państw arabskich. - Ale to nie oni będą żyć z konsekwencjami tego, my będziemy – dodaje.
