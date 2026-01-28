Rzeczpospolita
Wywiad USA ma wątpliwości, czy nowa prezydent Wenezueli będzie współpracować

Z raportu wywiadu USA, o którym pisze agencja Reutera wynika, że Amerykanie nie są pewni, czy Delcy Rodriguez, zaprzysiężona na prezydenta Wenezueli po interwencji wojskowej Stanów Zjednoczonych i uprowadzeniu przywódcy tego kraju Nicolása Maduro, będzie w pełni współpracować z administracją Donalda Trumpa.

Publikacja: 28.01.2026 06:18

Delcy Rodriguez

Foto: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie wątpliwości ma amerykański wywiad wobec Delcy Rodriguez?
  • Czego administracja Donalda Trumpa oczekuje wobec nowych władz Wenezueli?
  • Jakie są perspektywy polityczne liderki opozycji Marii Coriny Machado według amerykańskiego wywiadu?

Po wywiezieniu do USA Maduro (będzie tam sądzony w związku z zarzutami dotyczącymi odgrywania przez niego kluczowej roli w przemycie narkotyków do Stanów Zjednoczonych), Waszyngton podjął dialog z Rodriguez i z jej administracją, wyrażając m.in. oczekiwanie, że Caracas zerwie relacje z przeciwnikami USA, przede wszystkim z Chinami, Iranem i Rosją. Donald Trump zapowiadał, że przez dłuższy czas USA będą kontrolować wydobycie i eksport wenezuelskiej ropy (Wenezuela ma największe znane zasoby ropy na świecie). Dotychczas głównym odbiorcą objętej sankcjami USA ropy z Wenezueli były Chiny.

Czego Donald Trump i jego administracja oczekują od Delcy Rodriguez?

Jednak cztery źródła, na które powołuje się Reuters twierdzą, że istnieje raport, z którego wynika, że amerykański wywiad nie ma pewności czy Rodriguez będzie w pełni współpracować z administracją USA i czy jest gotowa formalnie zerwać związki z Pekinem, Moskwą i Teheranem. 

Amerykanie mają oczekiwać, że Wenezuela wykona gesty takie jak wydalenie rosyjskich i chińskich dyplomatów i doradców z kraju. Jednak – jak zauważa Reuters – przedstawiciele Rosji, Chin i Iranu byli obecni na styczniowej ceremonii zaprzysiężenia Rodriguez. Jak dotąd władze Wenezueli nie podjęły żadnych kroków, które świadczyłyby o rozluźnieniu więzi z dotychczasowymi sojusznikami. 

Z raportu wywiadu USA wynika, że nie jest jasne czy Rodriguez jest gotowa w pełni realizować strategię, jaką USA przygotowały dla jej kraju. Tak twierdzą źródła, na które powołuje się Reuters (informatorzy zastrzegają sobie zachowanie anonimowości). 

Pytany o całą sprawę przedstawiciel administracji Trumpa, który nie chciał występować pod nazwiskiem, stwierdził że prezydent Donald Trump „nadal wywiera maksymalny nacisk” na przywódców Wenezueli i „spodziewa się kontynuacji współpracy”. 

W niedzielnym przemówieniu p.o. prezydent Wenezueli oświadczyła, że ma „dość” interwencji USA

John Ratcliffe, dyrektor CIA, odwiedził 15 stycznia Caracas, gdzie rozmawiał o politycznej przyszłości państwa z Rodriguez. Agencja Reutera nie była w stanie ustalić czy po tej wizycie ocena sytuacji w Wenezueli formułowana przez wywiad USA zmieniła się. CIA i rząd Wenezueli nie odpowiedziały na prośbę agencji Reutera o komentarz. 

Gdyby Rodriguez, zgodnie z oczekiwaniami USA, zerwała więzi z Rosją i Chinami, stworzyłoby to duże pole do amerykańskich inwestycji w wenezuelski sektor energetyczny i paliwowy. 

Krytycy polityki Trumpa wobec Wenezueli wskazują, że pozostawienie u władzy członków administracji Maduro jest ryzykowne i zadają pytania dotyczące wiarygodności Rodriguez jako świeżo upieczonego sojusznika USA. Przed interwencją Stanów Zjednoczonych w Wenezueli Iran pomagał Caracas w konserwacji rafinerii ropy naftowej, Rosja dostarczała broń wenezuelskiemu reżimowi, a Chiny były głównym odbiorcą wenezuelskiej ropy. 

Jak dotąd Rodriguez wykonywała gesty wskazujące, że chce zachować dobre relacje z USA – m.in. uwolniła więźniów politycznych i zgodziła się na sprzedaż do 50 mln baryłek ropy do Stanów Zjednoczonych. 

Jednak w niedzielnym przemówieniu p.o. prezydent Wenezueli oświadczyła, że ma „dość” interwencji USA. Mimo to przedstawiciele administracji Trumpa mówili, że odbyli z nią w ostatnich dniach rozmowy, których przebieg oceniają pozytywnie. Trump ostrzegał wcześniej, że Stany Zjednoczone mogą przeprowadzić kolejną interwencję wojskową w Wenezueli, jeśli władze w Caracas nie będą współpracować z Waszyngtonem. 

Liderka wenezuelskiej opozycji Maria Corina Machado według wywiadu USA nie jest dziś gotowa do rządzenia Wenezuelą

Mimo wątpliwości co do Rodriguez, z raportu amerykańskiego wywiadu wynika, że liderka opozycji, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla Maria Corina Machado, która niedawno spotkała się z Trumpem i wręczyła mu Medal Pokojowej Nagrody Nobla, nie byłaby obecnie w stanie skutecznie kierować krajem, w dużej mierze dlatego, że nie ma silnych więzi z przedstawicielami wenezuelskich służb bezpieczeństwa ani z przedstawicielami branży paliwowej. 

W ubiegłym tygodniu Trump mówił, że chciałby, aby Machado włączyła się w sprawowanie władzy w Wenezueli, ale nie wyjaśnił, jak miałoby to wyglądać. Jedna z osób, znająca szczegóły rozmów administracji Trumpa z Machado, twierdzi że Biały Dom chciałby, aby – w dłuższej perspektywie – to ona przejęła władzę w Wenezueli. Inne źródło mówi, że obecnie Biały Dom przewiduje dla Machado rolę doradczą. 

Źródło: rp.pl

