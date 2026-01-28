Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wątpliwości ma amerykański wywiad wobec Delcy Rodriguez?

Czego administracja Donalda Trumpa oczekuje wobec nowych władz Wenezueli?

Jakie są perspektywy polityczne liderki opozycji Marii Coriny Machado według amerykańskiego wywiadu?

Po wywiezieniu do USA Maduro (będzie tam sądzony w związku z zarzutami dotyczącymi odgrywania przez niego kluczowej roli w przemycie narkotyków do Stanów Zjednoczonych), Waszyngton podjął dialog z Rodriguez i z jej administracją, wyrażając m.in. oczekiwanie, że Caracas zerwie relacje z przeciwnikami USA, przede wszystkim z Chinami, Iranem i Rosją. Donald Trump zapowiadał, że przez dłuższy czas USA będą kontrolować wydobycie i eksport wenezuelskiej ropy (Wenezuela ma największe znane zasoby ropy na świecie). Dotychczas głównym odbiorcą objętej sankcjami USA ropy z Wenezueli były Chiny.

Czego Donald Trump i jego administracja oczekują od Delcy Rodriguez?

Jednak cztery źródła, na które powołuje się Reuters twierdzą, że istnieje raport, z którego wynika, że amerykański wywiad nie ma pewności czy Rodriguez będzie w pełni współpracować z administracją USA i czy jest gotowa formalnie zerwać związki z Pekinem, Moskwą i Teheranem.

Amerykanie mają oczekiwać, że Wenezuela wykona gesty takie jak wydalenie rosyjskich i chińskich dyplomatów i doradców z kraju. Jednak – jak zauważa Reuters – przedstawiciele Rosji, Chin i Iranu byli obecni na styczniowej ceremonii zaprzysiężenia Rodriguez. Jak dotąd władze Wenezueli nie podjęły żadnych kroków, które świadczyłyby o rozluźnieniu więzi z dotychczasowymi sojusznikami.