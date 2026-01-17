Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego Donald Trump zdecydował się na współpracę z Delcy Rodriguez zamiast z Marią Coriną Machado?

Jakie były motywy spotkania Donalda Trumpa z liderką wenezuelskiej opozycji, Marią Coriną Machado?

Co wpłynęło na decyzję Trumpa o poparciu Delcy Rodriguez jako tymczasowej prezydentki Wenezueli?

Jakie znaczenie miało zatrzymanie Nicolása Maduro dla relacji między USA a Wenezuelą?

Jakie zarzuty usłyszał Nicolás Maduro przed sądem federalnym w Nowym Jorku?

W tym tygodniu liderka wenezuelskiej opozycji María Corina Machado poinformowała, że wręczyła Donaldowi Trumpowi medal Pokojowej Nagrody Nobla. prezydent USA zapytany został później przez dziennikarzy, dlaczego zdecydował się na współpracę z przedstawicielami reżimu w Caracas, a nie na oddanie władzy wenezuelskiej opozycji. Jak stwierdził, wyciągnął lekcję z obalenia reżimu w Iraku.

Reklama Reklama

Dlaczego Trump chce współpracować z następczynią Maduro, a nie Machado? „Pamiętacie Irak?”

Donald Trump zapytany został przez dziennikarzy, z jakiego powodu zdecydował się na współpracę z następczynią Nicolása Maduro – Delcy Rodriguez – zamiast z liderką opozycji Marią Coriną Machado, która cieszy się poparciem Wenezuelczyków. – Cóż, jeśli pamiętacie miejsce zwane Irakiem, gdzie wszyscy zostali zwolnieni: policja, generałowie, wszyscy zostali zwolnieni, i z tego powstał ISIS – powiedział.

Polityk odniósł się także do spotkania, podczas którego liderka wenezuelskiej opozycji wręczyła mu swój złoty medal Pokojowej Nagrody Nobla. Odbyło się ono niemal dwa tygodnie po tym, jak prezydent USA nakazał specjalnym siłom schwytanie prezydenta Wenezueli, Nicolása Maduro. Trump zaznaczył, że ma do Machado wielki szacunek. – Nigdy jej wcześniej nie spotkałem i byłem pod wielkim, wielkim wrażeniem. Ona jest bardzo wspaniałą kobietą – stwierdził Trump, podkreślając, że będzie rozmawiał z Machado w przyszłości. Mówiąc o Pokojowej Nagrodzie Nobla dodał także: „Ona powiedziała: zakończył Pan osiem wojen i nikt w historii nie zasługuje na tę nagrodę bardziej, niż Pan”.